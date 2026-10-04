Ömer Çelik’ten Adana ve Osmaniye depremleri sonrası açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Deprem Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalar, son durum ve bölgedeki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Adana'mızda ve Osmaniye'mizde meydana gelen depremler haklı olarak tedirginlik oluşturuyor. 6 Şubat depremlerinde de etkilenen bir bölgeyiz. Yüzyılın felaketi denilen 6 Şubat depremlerinde gerçekten çok büyük bir sıkıntıyla, büyük acılarla karşı karşıya kaldık. Ve neredeyse büyük, Avrupa'daki pek çok ülkenin yüzölçümünden daha büyük bir alanda deprem sebebiyle büyük bir yıkım oldu. Canlarımızı kaybettik. Günlerce bununla mücadele edildi" dedi.

"DEPREM BÖLGELERİNDE BÜTÜN ŞEHİRLERİMİZİ AYAĞA KALDIRDIK"

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyla bizzat ilgilenmesi, hemen her toplantıda gerek Bakanlar Kurulu'nda gerek partimizle yaptığı toplantılarda bunu 1'inci gündem maddesi yapması sayesinde deprem bölgelerinde bütün şehirlerimizi ayağa kaldırdık. Yani yıllar süren denilecek yaralar sarılmaya büyük oranda başlandı ve bunlar büyük oranda başarıldı" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VERDİĞİ TALİMAT ÇERÇEVESİNDE ÇOK KAPSAMLI ÇALIŞMALAR YAPILDI"

Kaybedilen canlara rahmet dileyen Ömer Çelik, "Onları hiç biz unutmayacağız. Ne yaparsak yapalım onların acısını unutamayız, onları geri getiremeyiz. Ama onların ailelerine, onlardan geri kalanlara daha iyi yaşam şartları oluşturmak, depreme dayanıklı şehirler oluşturmak için bu mücadele, büyük bir milli mücadele ruhuyla verildi. O zaman vatandaşımız, devletimizin gayretleri, hepsi bir araya gelerek; vatandaşımızın büyük fedakarlıkları bunu ortaya koydu. O sebeple bundan sonrası için depremler sonrasında devletimizin kurumlarına Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat çerçevesinde çok kapsamlı çalışmalar yapıldı" şeklinde konuştu.

"Deprem olduğu zaman bütün kurumlarımız en güçlü şekilde sahaya iniyorlar"

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Çelik, "Biz deprem gerçeğiyle beraber yaşamak zorunda olan bir ülkeyiz. Aktif fay hatlarımız var. Adana Saimbeyli, Feke, Osmaniye bugün bundan etkilendi. Ülkemizin başka bölgeleri de etkileniyor. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bütün kurumlarımız anında organize olacak bir model geliştirdiler. 7 gün 24 saat esasına göre herhangi bir yerde bir deprem olduğu zaman bütün kurumlarımız en güçlü şekilde sahaya iniyorlar ve tek bir vatandaşımızı bile sahipsiz bırakmıyorlar" dedi.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI VE HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YAŞAYAN VATANDAŞIMIZ YOK"

Çelik, "6 Şubat depremlerine gelinceye kadar depremle yaşamamızın pek çok aşaması var, hikayesi var ama gerçekten o depremler Avrupa'daki pek çok ülkenin yüzölçümünden daha fazla büyük bir şekilde ülkemizi vurdu, canlarımızı kaybettik. Bundan sonrası ile ilgili ders çıkarmak için de bu modeller geliştirildi. Başka yerlerde oluyor. Bugün Adana Saimbeyli, Feke hattında ve Osmaniye Düziçi'nde bu gerçekleşti. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı ve herhangi bir sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız yok" ifadelerini kullandı.

"PSİKOSOSYAL DESTEKLER BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN VERİLİYOR"

Depremlerden olumsuz etkilenen insanlar olduğunu dile getiren Çelik, "Yaşlılarımız ve özellikle çocuklar için psikososyal destekler Bakanlığımız tarafından veriliyor. Burada AFAD, Kızılay, Jandarma, Polis, bütün sağlık ekiplerimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz, 112 Acil, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza bağlı birimler ve bütün devlet kurumları tam bir organizasyon içerisinde bu bahsettiğimiz işte Kriz Koordinasyon Merkezi'nde, Sayın Valimizin başkanlığında, aynı şekilde Osmaniye'de de bir deprem gerçekleşirse de başka bir ilimizde anında buna müdahale ediyorlar. Bu model Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulmuş ve 7 gün 24 saat esasına göre sahadan hiç ayrılmadan ve hiç çekinmeden gerçekleşen bir modeldir" şeklinde konuştu.

"EN ÖNEMLİ KONULARDAN BİR TANESİ DEZENFORMASYONA KARŞI DİKKATLİ OLMAK"

Bu sefer bir sarsıcı, üzücü durumla karşı karşıya kalınmadığını vurgulayan Çelik, "Tabii ki bunun saha taraması devam edecek. En ufak bir etkilenen vatandaşımız varsa ona ulaşılmaya çalışılacak. Burada en önemli konulardan bir tanesi dezenformasyona karşı dikkatli olmak. Özellikle sosyal medyada depremle alakası olmayan, başka yerlerle alakası olan ya da geçmişteki depremlerle alakalı birtakım görüntüler koyuluyor sosyal medyaya. Ve her depremde bunlar sanki gerçekleşmiş gibi panik oluşturacak şekilde, halkımızı yanlış bilgilendirecek şekilde servis ediliyor" dedi.

"DEZENFORMASYONLARA KULAK VERİLMEMELİDİR"

Bu tip durumlarda resmi kurumların açıklamalarını dikkatle takip etmek gerektiğinin altını çizen Çelik, "Özellikle valiliğin sosyal medya hesapları, kaymakamlıkların sosyal medya hesapları, bütün bu birimlerimizin, AFAD'ımızdan diğer birimlere kadar sosyal medya hesapları dikkatle takip edilmeli. Bu tür dezenformasyonlara kulak verilmemelidir. Polisimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, sağlık ekiplerimiz, Çevre, Şehircilik ekiplerimiz hepsi sahadadır. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntılı durum gördüklerinde, herhangi bir hasar veya tespit edilemeyen durum gördüklerinde lütfen bu sahada çalışan arkadaşlarımıza hemen iletsinler. Özellikle muhtarlarımıza iletsinler. Muhtarlarımız hemen resmi kurumlarla bağlantı kursun. Oraya anında müdahale edileceği, anında orayla ilgilenileceği görülecektir. Şimdiye kadar yapılan taramalarda hem Adana açısından hem Osmaniye'miz açısından herhangi bir sıkıntı gözükmedi" ifadelerini kullandı.

"OKULLARIMIZDA HERHANGİ BİR HASAR YOK"

Okulların çok önemli olduğunu söyleyen Çelik, "Evlatlarımız yarın okullara gidecekler. Şimdiye kadar verilen bilgilerde çok şükür okullarımızda herhangi bir hasar yok. İl Milli Eğitim Müdürümüz burada. İl Milli Eğitim müdürlerimiz de yine sahadalar, takip ediyorlar. Okullarımızın sağlam olması son derece önemli. Herhangi bir uyarı olmadığı müddetçe bu şu demektir: Okullar sağlamdır, eğitim öğretim devam edecektir. Ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okullara gönderebilirler. Bu da çok önemli bir şey" şeklinde konuştu.

"TEK BİR VATANDAŞIMIZ BİLE YALNIZ KALMAYACAKTIR"

Bütün kurumların 7 gün 24 esasına göre sahayı taramaya devam edeceklerini açıklayan Çelik, "Temel prensip, tek bir vatandaşımız bile yalnız kalmayacaktır. Kendisine ulaşılamamış herhangi bir vatandaşımız varsa söylediğim gibi sahadaki resmi görevlilerimize derhal başvursun. İster muhtarlarımız aracılığıyla bunu iletsin, ister polisimize, jandarmamıza, AFAD ekiplerimize, sağlık ekiplerimize, Çevre, Şehirciliğe, 112 Acile, Aile Sosyal Politikalar ekiplerimize, sahada kim varsa, AFAD ekiplerimize bunu söylesin. Derhal bu merkeze ulaşacaktır, Kriz Koordinasyon Merkezi'ne. Hatta buraya ulaşmadan orada anında müdahale edilecektir" dedi.

"KRİZ KOORDİNASYON MERKEZİ 7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞIYOR"

Çelik, "Kriz Koordinasyon Merkezi 7 gün 24 saat esasına göre hem Adana'da deprem olduğu anda hem Osmaniye'de tabii ki çalışıyor. Valilerimiz işin başında, devlet kurumları işin başındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulan bu modelin esası, hiçbir vatandaşımız yalnız kalmayacaktır. Devlet vatandaşının yanında ve hizmetindedir. O sebeple bu çalışma güçlü bir şekilde devam edecek. Şu anda herhangi gelen bir olumsuz rapor yok. Fakat olumsuz rapor olmamasıyla da hiç kimse yetinmiyor. Atlanan en ufak bir şey var mı diye bu çalışmalar bu şekilde devam edecek. Milletimize geçmiş olsun. Bölgemize, Adana'mıza, Osmaniye'mize geçmiş olsun. Cenab-ı Allah ülkemizi her türlü felaketten muhafaza etsin. Sağ olun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır