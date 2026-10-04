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Diyarbakır'da feci olay: Elektrik akımına kapılan usta öldü, 2 çırağı ağır yaralandı

Diyarnakır’ın Bismil ilçesinde, kaynak yapmak için dama çıkardıkları sacın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan 3 kişiden Mustafa Aktaş (45) hayatını kaybetti, 2 çırağı ağır yaralandı.

Diyarbakır'da feci olay: Elektrik akımına kapılan usta öldü, 2 çırağı ağır yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Aktaş ile 2 çırağı, 2 Ekim’de etkili olan kuvvetli rüzgarda düşen sacı kaynak yapmak için dama çıktı.

Diyarbakır da feci olay: Elektrik akımına kapılan usta öldü, 2 çırağı ağır yaralandı 1

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN USTA ÖLDÜ

Bu sırada sacın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu Aktaş ve 2 çırağı akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır da feci olay: Elektrik akımına kapılan usta öldü, 2 çırağı ağır yaralandı 2

2 ÇIRAĞI AĞIR YARALANDI

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mustafa Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır’daki hastanelere sevk edilen 2 yaralının durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Diyarbakır da feci olay: Elektrik akımına kapılan usta öldü, 2 çırağı ağır yaralandı 3

Mustafa Aktaş’ın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası Diyarbakır elektrik çarpması
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