Beşiktaş'ta zincirleme kaza: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda seyreden 34 NMT 197 plakalı cip, U dönüşü yapmak üzere sol çıkışa yavaşlayarak yaklaştığı esnada arkadan gelen 4 araç birbirine çarptı.

BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME KAZA

Kazada 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.



5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, trafiği kontrollü olarak sağladı. Araçlardan birinden yola yağ döküldüğünü fark eden bir polis memuru ise, kaldırımdan aldığı toprağı yağın üzerine döktü.



Bu sayede araçların kayması sonucu oluşabilecek yeni bir kazanın önüne geçilirken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır