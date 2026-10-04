HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beşiktaş'ta zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbul Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Beşiktaş'ta zincirleme kaza: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda seyreden 34 NMT 197 plakalı cip, U dönüşü yapmak üzere sol çıkışa yavaşlayarak yaklaştığı esnada arkadan gelen 4 araç birbirine çarptı.

Beşiktaş ta zincirleme kaza: 2 yaralı 1

BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME KAZA

Kazada 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş ta zincirleme kaza: 2 yaralı 2

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, trafiği kontrollü olarak sağladı. Araçlardan birinden yola yağ döküldüğünü fark eden bir polis memuru ise, kaldırımdan aldığı toprağı yağın üzerine döktü.
Beşiktaş ta zincirleme kaza: 2 yaralı 3

Bu sayede araçların kayması sonucu oluşabilecek yeni bir kazanın önüne geçilirken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya: Kiev'deki köprü ile iki gemiyi vurdukRusya: Kiev'deki köprü ile iki gemiyi vurduk
AFAD duyurdu: Adana'da bir deprem dahaAFAD duyurdu: Adana'da bir deprem daha

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aydın'da eski milyoner evinde ölü bulundu! Oğlu evi satışa çıkardı, yaşlı adam kahroldu

Aydın'da eski milyoner evinde ölü bulundu! Oğlu evi satışa çıkardı, yaşlı adam kahroldu

Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

Avrupa basınında gündem A Milli Takım! Açık açık söylediler: Türkiye'nin sorunu ortada...

Avrupa basınında gündem A Milli Takım! Açık açık söylediler: Türkiye'nin sorunu ortada...

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor!

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor!

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.