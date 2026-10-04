HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya: Kiev'deki köprü ile askeri malzeme taşıyan iki gemiyi vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü ile Karadeniz'de Odessa Limanı'na askeri malzeme taşıdığı belirtilen iki kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.

Rusya: Kiev'deki köprü ile askeri malzeme taşıyan iki gemiyi vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın altyapı tesisleri ile Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Rusya: Kiev deki köprü ile askeri malzeme taşıyan iki gemiyi vurduk 1

Açıklamada, gün içinde Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki, asker sevkiyatı ve askeri yüklerin lojistiğinde kullanıldığı belirtilen Kuzey (Severniy) Köprüsü'nün vurulduğu aktarıldı.

Rusya: Kiev deki köprü ile askeri malzeme taşıyan iki gemiyi vurduk 2

KURU YÜK GEMİLERİ DE VURULDU

Ayrıca Karadeniz'in kuzeybatısında seyir halindeyken Odessa Limanı'na askeri malzeme taşıdığı belirtilen iki kuru yük gemisinin de vurulduğu ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada da Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından İHA'larla düzenlenen saldırılarda, Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün vurulduğu kaydedilmişti.

Rusya: Kiev deki köprü ile askeri malzeme taşıyan iki gemiyi vurduk 3
Açıklamada, söz konusu köprünün askerlerin sevkiyatı ve askeri yüklerin lojistiğinde kullanıldığı belirtilmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD duyurdu: Adana'da bir deprem dahaAFAD duyurdu: Adana'da bir deprem daha
Düzce'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybettiDüzce'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aydın'da eski milyoner evinde ölü bulundu! Oğlu evi satışa çıkardı, yaşlı adam kahroldu

Aydın'da eski milyoner evinde ölü bulundu! Oğlu evi satışa çıkardı, yaşlı adam kahroldu

Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

Avrupa basınında gündem A Milli Takım! Açık açık söylediler: Türkiye'nin sorunu ortada...

Avrupa basınında gündem A Milli Takım! Açık açık söylediler: Türkiye'nin sorunu ortada...

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor!

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor!

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.