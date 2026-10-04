Rusya: Kiev'deki köprü ile askeri malzeme taşıyan iki gemiyi vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın altyapı tesisleri ile Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, gün içinde Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki, asker sevkiyatı ve askeri yüklerin lojistiğinde kullanıldığı belirtilen Kuzey (Severniy) Köprüsü'nün vurulduğu aktarıldı.

KURU YÜK GEMİLERİ DE VURULDU

Ayrıca Karadeniz'in kuzeybatısında seyir halindeyken Odessa Limanı'na askeri malzeme taşıdığı belirtilen iki kuru yük gemisinin de vurulduğu ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada da Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından İHA'larla düzenlenen saldırılarda, Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün vurulduğu kaydedilmişti.



Açıklamada, söz konusu köprünün askerlerin sevkiyatı ve askeri yüklerin lojistiğinde kullanıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır