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Tatile çıkmadan önce alınması gereken tek şey! Pierre Cardin Büyük Boy Valiz'de 1201 TL indirim
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  4. Tatile çıkmadan önce alınması gereken tek şey! Pierre Cardin Büyük Boy Valiz'de 1201 TL indirim

Tatile çıkmadan önce alınması gereken tek şey! Pierre Cardin Büyük Boy Valiz'de 1201 TL indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
24.03.2025 12:21
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Seyahatlerde aradığınız pratikliği ve dayanıklılığı bir arada sunan bir valiz mi arıyorsunuz? Günlük kullanımda da uzun yolculuklarda da sizi yormayacak detaylara sahip, su geçirmez yapısı ve dönebilen tekerlek sistemiyle her adımınızda konfor sağlayan bir valiz... Pierre Cardin valiz beklentilerinizi karşılayacak bir ürün. Şıklığıyla da dikkat çeken valiz, Bahar Fırsatları'na özel 1201 TL indirimle satışta. Tatil hazırlıklarınızı tamamlarken bu fırsatı kaçırmayın. İşte detaylar...

Uçak bileti alındı, otel rezervasyonu tamam… Peki ya valiziniz hazır mı? Seyahatin en önemli parçalarından biri olan valiz seçimi, yolculuğunuzun konforunu doğrudan etkileyebilir. Özellikle havaalanında koştururken ya da şehirler arası otobüs yolculuğunda valizinizi kolayca taşıyabilmek büyük bir avantaj. Şu anda Bahar Fırsatları kapsamında 1201 TL indirimde olan Pierre Cardin Büyük Boy Valiz, hem dayanıklı yapısıyla hem de rahat kullanım özellikleriyle öne çıkıyor. Seyahat planınız ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza cevap verecek bu valizi yakından tanımak için içeriğimizi okumaya devam edin.

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Pierre Cardin valiz indirimlerinin tümü burada.

Pierre Cardin Üniseks Yetişkin 04PC6500 Valiz (Büyük Boy)

Pierre Cardin Üniseks Yetişkin 04PC6500 Valiz

Seyahatlerinizi kolaylaştıran Pierre Cardin Üniseks Yetişkin 04PC6500 Valiz (Büyük Boy), hem şık hem de işlevsel bir ürün. Sert ve su geçirmez dış yüzeyi sayesinde eşyalarınızı güvenle taşıyabilir, 360 derece dönebilen 4 tekerlekli sistemiyle valizi zahmetsizce yönlendirebilirsiniz. Boyunuza göre ayarlanabilen çekçek sistemi ve 3,9 kg ağırlığı ile kullanım konforu sunan valiz, 75 cm yüksekliği ve geniş iç hacmiyle uzun yolculuklar için de harika bir seçenek.

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok kaliteli! Umduğumdan daha sağlam ve işlevsel. Bir kere yurt dışı seyahatimde kullandım. Çok konforlu."

  • "Pierre Cardin kalitesi... Büyük bir valiz. Çok kullanışlı."
Ürünü İncele

Bu içerik 24 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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