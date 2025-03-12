Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Bahar Fırsatları'na özel en sevilen kahvelerde kaçırılmayacak indirimler başladı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bahar Fırsatları'na özel en sevilen kahvelerde kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel en sevilen kahvelerde kaçırılmayacak indirimler başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
12.03.2025 14:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Fırsatları geldi, en sevdiğiniz kahveler şimdi çok daha avantajlı! Sabah gözünüzü açar açmaz mutfağa yöneldiğinizde sizi mis gibi kahve kokusu karşılasın, günün temposuna sıcak bir yudumla hazırlanın. İster yoğun bir espresso, ister yumuşak içimli bir filtre kahveyle kendinize keyifli bir mola verin. Üstelik şimdi en çok tercih edilen markaların kahveleri Bahar Fırsatları'na özel indirimde! Favori kahvenizi en iyi fiyatlarla satın almak için içeriğimize göz atın!

Güne enerjik bir başlangıç yapmanın ya da gün ortasında kendinize küçük bir mola vermenin en keyifli yolu bir fincan kahvedir. Sabah mahmurluğunu üzerinizden atarken mis gibi kahve kokusuyla uyanmak, iş arasında sıcacık bir yudum almak ya da akşam huzurlu bir sohbetin yanında kahvenizi yudumlamak… İşte kahve tam da bu anların vazgeçilmezi! Şimdi, Bahar Fırsatları ile Kahve Dünyası, Starbucks, Julius Meinl, Tchibo ve daha birçok sevilen kahve markasında harika indirimler var. Eğer kahve keyfinizi daha da özel hale getirmek istiyorsanız, en sevdiğiniz kahveleri avantajlı fiyatlarla keşfetmenin tam zamanı! Detaylar içeriğimizde...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Bahar Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kahvelerdeki indirimlerin tümü burada.

1. Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve

1

Avusturya'nın en ünlü ve eski kahve markası Julius Meinl'ın en sevilen kahve çeşitlerinden biri olan President Blend Öğütülmüş Filtre Kahve, orta kavrulmuş ve hafif asiditeli olmasıyla öne çıkıyor. Orta Amerika, Güney Amerika ve Güney Doğu Asya'nın en özel Arabica kahvelerinin harmanlamasıyla ortaya çıkan bu kahve; filtre kahve makinesi, dripper, chemex ve French Press ile kullanıma uygun. Ferah ve çikolatayı anımsatan aromasıyla, bir kez içenlerin adeta favorisi haline geliyor. Siz de bu eşsiz lezzeti denemeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi. Yıllardır beğenerek tüketiyorum."

  • "İndirimlerde yakalandığında stok yapılması gereken bir kahve. Standart gün içerisinde ofis veya evinizde içmek için süper."
Ürünü İncele

2. Jacobs Barista Intense Öğütülmüş Kahve

2

Kullananlar ne diyor?

  • "Sürekli bu kahveyi alıyorum. Tadı yoğun ve bazı pahalı kahvelerdeki gereksiz ekşimsi tat yok, gayet güzel."

  • "Emsallerine göre hele ki indirimdeyken kaçırılmayacak kahve. French press ile kullanıyorum, isminden de anlaşılacağı gibi kahve aroması yoğun. "
Ürünü İncele

3. Nescafé Gold Filtre Kahve

3 (63)

Klasik kahve deneyimini arayanlar için Nescafé Gold Filtre Kahve, her fincanda altın standart yaşatıyor. Orta derecede kavrulmuş %100 Arabica ve Robusta çekirdeklerinden oluşan kahveyi French press, mokapot veya kahve makinesi ile demleyerek günün her saatine uygun bir kahve çeşidini hazırlayabilirsiniz.

Kullananlar ne diyor?

  • "İçimi çok güzel granülünü kullanıyordum hemen hemen aynı tat sert tatmin edici bir içimi var."

  • "Bilinen kaliteli marka."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 55.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli kredinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

4. Starbucks Dark Espresso Roast Çekirdek Kahve

4 (68)

Kullananlar ne diyor?

  • "Kahve tadı kişisel bir zevk bence. Ben aradığımı buldum.Paketi açtığımda o siyah ve yağlı çekirdekleri gördüğümde eyvah dedim.Fakat gerek espresso olarak gerek flat white olarak aradığım o harika tadı yakaladım.Artık bu çekirdekten stok yapacağım.Kargoya diyecek söz yok zaten jet gibi geldi."

  • "Espresso için mükemmel!"
Ürünü İncele

5. Kahve Dünyası Çok Kavrulmuş Türk Kahvesi

5 (62)

Brezilya, Rio kökenli özel Arabica çekirdeklerinden elde edilen Kahve Dünyası Türk Kahvesi, mis gibi kokusu ve bol köpüğü ile hayran kalacağınız markaların başında yer alıyor. yoğun tadından pek hoşlanmıyorsanız Orta Kavrulmuş Türk Kahvesi'ni tercih edebilirsiniz.

Kullananlar ne diyor?

  • "Diğer kahveler hep çok çiğ geliyordu normalde bu markanın orta kavrulmuş olanı içiyordum bunu denemek istedim hem de daha uygundu sevdim acı kahve severler gönül rahatlığıyla alsınlar."

  • "En güzel kahve. Sorunsuz geldi."
Ürünü İncele

6. Moliendo Finest Coffee Amalfi Espresso Blend Kahve (Çekirdek)

6

Kullananlar ne diyor?

  • "Aroması, kokusu ve tazeliği mükemmel! Hafif içim sevenler ağız tadıyla kahve içersiniz."

  • "İçimi hafif, yoğun değil ama tadı çok hoşuma gitti. Çekirdekleri küçük."
Ürünü İncele

7. Tchibo Barista Caffe Crema

7 (60)

Sabahın ilk yudumunda damağınızı saran o yumuşak, fındık notalı lezzeti hayal edin… Tchibo Barista Caffè Crema, kırmızı meyve dokunuşlarıyla dengelenmiş elegan aroması sayesinde her fincanda keyifli bir kahve deneyimi sunuyor. Geleneksel yöntemlerle yavaş kavrulan çekirdekleri, en saf kahve aromalarını ortaya çıkararak içimi yumuşak ve tatmin edici hale getiriyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Her zamanki gibi keyifle içtiğimiz kahve..."

  • "Efsane bir lezzet. Kokusu harika."
Ürünü İncele

8. Kurukahveci Mehmet Efendi Caffe Espresso Kavrulmuş Çekirdek

8

Kullananlar ne diyor?

  • "Aromalı kahve severler için uygun. Kokulu bir tadı var."

  • "Gayet güzel lezzetli bir kahve. Efsanelerin tadı tartışılmaz..."
Ürünü İncele

9. Mineiro Coffee Guatemala Antigua Single Origin French Press Kahve

9 (61)

Kahve keyfinizi sıradanın ötesine taşımak ister misiniz? Mineiro Coffee Guatemala Antigua Single Origin, volkanik toprakların sunduğu eşsiz zenginlik sayesinde, yoğun aroması ve dengeli içimiyle kahve severler için özel olarak üretiliyor. Guatemala’nın benzersiz kahve bölgelerinden gelen bu özel çekirdekler, her yudumda topraklarının karakteristik tatlarını hissetmenizi sağlıyor. Asidite ve aromanın mükemmel dengesini sunan kahve, özellikle French Press demleme için ideal bir seçenek. Günün her anında, kendinize özel bir kahve molası vermek için Mineiro Coffee Guatemala Antigua Single Origin ile tanışın!

Kullananlar ne diyor?

  • "Özellikle bitter çikolata, vanilya, badem, elma ve narenciye aromaları hoşuma gidiyor. Kepekli gibi oluşu da çok hoşuma giden bir diğer özelliği. Orta sertlikte ve dengeli bir asiditeye sahip hem filtre kahve hem de espresso olarak tüketilebilir ama ben hepsini çekimini önemsemeden mocapot da yapıyorum değişen bir şey olmaz."

  • "Yumuşak içimli, hafif dokusu olan bir kahve. Ben asiditesi düşük aradığım için tam benlik bir kahve diyebilirim."
Ürünü İncele

Julius Meinl Jubilaeum 500 g Çekirdek Kahve

10 (56)

Kullananlar ne diyor?

  • "İndirime girince aldım aynı gün teslim edildi. Son kullanma tarihi de uzun. Kahvenin aroması harika ve diğer çekirdeklerden filtre kahve yaptığımızda hemen acılaşıyor bu kahveyle böyle bir sorun yaşamadık. Teşekkürler."

  • "Hani damak tadına göre doğru kahveyi seçmek için deneyip yanılırsın ya; Bu kahve benim için doğru kahve . Bunu anlamak için 8-9 tane kahve markasına param gitti ama Julius Meinl bende ilk 3'te."
Ürünü İncele

Bu içerik 12 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

 Bahar Fırsatları'na özel Merrell'ın ultra dayanıklı modelinde dev fırsat

Bahar Fırsatları'na özel Merrell'ın ultra dayanıklı modelinde dev fırsat

 Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

 ŞOK'a Dyson Şarjlı Dikey Süpürge geliyor!

ŞOK'a Dyson Şarjlı Dikey Süpürge geliyor!

 Star Wars LEGO'da Bahar Fırsatları'na özel indirim var

Star Wars LEGO'da Bahar Fırsatları'na özel indirim var

 Kendinize yapacağınız en iyi yatırım: Philips Lumea! Kısa süreli indirimde

Kendinize yapacağınız en iyi yatırım: Philips Lumea! Kısa süreli indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Nescafe filtre kahve
İş birliği İçerikleri
BİM'e LG akıllı televizyon geliyor!

BİM'e LG akıllı televizyon geliyor!

ŞOK'a Dyson Şarjlı Dikey Süpürge geliyor!

ŞOK'a Dyson Şarjlı Dikey Süpürge geliyor!

Star Wars LEGO'da Bahar Fırsatları'na özel indirim var

Star Wars LEGO'da Bahar Fırsatları'na özel indirim var

Şimdi almanın tam zamanı! Versace'nin çok satan parfümleri indirimde

Şimdi almanın tam zamanı! Versace'nin çok satan parfümleri indirimde

Bahar Fırsatları'na özel Merrell'ın ultra dayanıklı modelinde dev fırsat

Bahar Fırsatları'na özel Merrell'ın ultra dayanıklı modelinde dev fırsat

Airfryer almanın tam zamanı! Cosori'de ikinci ürün %50 indirimli

Airfryer almanın tam zamanı! Cosori'de ikinci ürün %50 indirimli

Airfryer almanın tam zamanı! Cosori'de ikinci ürün %50 indirimli

Airfryer almanın tam zamanı! Cosori'de ikinci ürün %50 indirimli

Kendinize yapacağınız en iyi yatırım: Philips Lumea! Kısa süreli indirimde

Kendinize yapacağınız en iyi yatırım: Philips Lumea! Kısa süreli indirimde

Yeni sezona havalı giriş yapın! Ray-Ban Blaze Clubmaster Güneş Gözlüğü indirimde

Yeni sezona havalı giriş yapın! Ray-Ban Blaze Clubmaster Güneş Gözlüğü indirimde

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Pil ömrü, kamera, performans! iPhone 16E hakkında her şey

Pil ömrü, kamera, performans! iPhone 16E hakkında her şey

Pil ömrü, kamera, performans! iPhone 16E hakkında her şey

Pil ömrü, kamera, performans! iPhone 16E hakkında her şey

Çağatay Ulusoy gibi cool görünmenin formülü burada!

Çağatay Ulusoy gibi cool görünmenin formülü burada!

Teknoloji tutkunlarını mest edecek hediye önerileri

Teknoloji tutkunlarını mest edecek hediye önerileri

Her kadını mutlu edecek hediye önerileri

Her kadını mutlu edecek hediye önerileri

Samsonite eşittir ömürlük kalite! Bugüne özel fırsatı kaçırmayın

Samsonite eşittir ömürlük kalite! Bugüne özel fırsatı kaçırmayın

Outdoor tutkunları buraya! Ayağınıza hak ettiği konforu sunacak

Outdoor tutkunları buraya! Ayağınıza hak ettiği konforu sunacak

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
BİM'e LG akıllı televizyon geliyor!

BİM'e LG akıllı televizyon geliyor!

ŞOK'a Dyson Şarjlı Dikey Süpürge geliyor!

ŞOK'a Dyson Şarjlı Dikey Süpürge geliyor!

Star Wars LEGO'da Bahar Fırsatları'na özel indirim var

Star Wars LEGO'da Bahar Fırsatları'na özel indirim var

Şimdi almanın tam zamanı! Versace'nin çok satan parfümleri indirimde

Şimdi almanın tam zamanı! Versace'nin çok satan parfümleri indirimde

Bahar Fırsatları'na özel Merrell'ın ultra dayanıklı modelinde dev fırsat

Bahar Fırsatları'na özel Merrell'ın ultra dayanıklı modelinde dev fırsat

Airfryer almanın tam zamanı! Cosori'de ikinci ürün %50 indirimli

Airfryer almanın tam zamanı! Cosori'de ikinci ürün %50 indirimli

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kayıp olarak aranıyordu! 'Babam beni taciz etti' dedi ortalık karıştı! İddiaları duyan baba canlı yayında fenalaştı

Kayıp olarak aranıyordu! 'Babam beni taciz etti' dedi ortalık karıştı!

Fatma'yı, başını defalarca yere vurarak katletmişti! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı... Savunması 'pes' dedirtti

Fatma'yı feci şekilde katletmişti! Cani adamın ifadesi 'pes' dedirtti

İlaç yazmadı diye doktora saldırdı! Eline aldığı beyzbol sopası ile öfke saçtı: Kapıyı tekmeleyip...

İlaç yazmadı diye doktora saldırdı!

Balıkesir'de 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi! Satılmak üzere götürülüyorlardı

Balıkesir'de 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Gülnur ile onu öldürüp intihar eden eski eşi toprağa verildi

Gülnur ile onu öldürüp intihar eden eski eşi toprağa verildi

BİM'e LG akıllı televizyon geliyor! 14 Mart 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e LG akıllı televizyon geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.