Nazilli’deki ev aramasında uyuşturucu deposu ortaya çıktı

Aydın’da uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve üretimine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Y.C.Ç. (25) isimli şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirdi. Aramada, 10 fişek halinde 55 gram ve 6 parça halinde 498 gram esrar, 2 fişek halinde 16 gram metamfetamin, 2 gram kokain ele geçirildi. Aramada ayrıca 7 parça halinde toplam bin 100 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 320 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu bulundu. Ekipler, uyuşturucu maddelerin yanı sıra 50 kilitli poşet, uyuşturucu öğütme aparatı, 2 makas, biberondan yapılmış uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL nakit paraya da el koydu. Gözaltına alınan şüphelinin dijital materyalleri incelemeye alınırken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır