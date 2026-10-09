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Yozgat’ta refüje çarpan otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

Yozgat’ta refüje çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yozgat’ta refüje çarpan otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

Kaza Yozgat-Ankara karayolu Saray köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Z.H. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Z.H. ile otomobilde bulunan A.H. ve H.T. Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan sürücü Z.H.’ nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat
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