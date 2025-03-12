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ŞOK'a Dyson Şarjlı Dikey Süpürge geliyor! 12 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a Dyson Şarjlı Dikey Süpürge geliyor! 12 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
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Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK'ta bu hafta yok yok! ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nu merak ediyorsanız, avantajlı fiyatlarla öne çıkan ürünleri görmek için içeriğimizi okumaya devam edebilirsiniz. 12- 18 Mart 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var, işte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Alışveriş severlerin heyecanla beklediği ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 12 Mart 2025 Çarşamba tarihli sayısı yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta yine her ihtiyaca uygun birbirinden avantajlı ürünler dikkat çekiyor. Dyson süpürgeden Vileda temizlik setine, tıraş makinesinden beyaz eşyaya farklı kategorilerden ürünlerin yer aldığı ŞOK Katalog'u merak ediyorsanız ŞOK Aktüel listelerini sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Dyson V15 Detect Absolute Şarjlı Dikey Süpürge 26.999 TL!

5

Sizin için seçtiklerimiz

Temizliği daha kolay ve pratik hale getirecek elektrikli süpürgelerdeki indirimler için buraya tıklayın.

Robot süpürgeler Bahar Fırsatları'na özel indirimde. Ürünlere göz atmak için buraya tıklayın.

Saç kurutma makinelerindeki indirimler burada.

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde %50'ye varan indirimler

1

Sizin için kişisel bakım ve hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

Omo, Perwoll, Prill... Marka deterjanlarında cazip fiyatlar burada.

Bebek bezlerinde Bahar Fırsatları'na özel indirimler var. Buraya tıklayarak ürünlere göz atabilirsiniz.

Çok satan Philips Lumea IPL Epilasyon Cihazı indirimde. Ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

Gıda ürünlerinde indirim var

2

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda kategorisindeki tüm ürünlerde indirimler var. Ürünler burada.

Jacobs, Starbucks, Kahve Dünyası ve dahası... Çeşit çeşit kahvelerde indirimler burada başladı.

Atıştırmalıklar da indirime girdi. Ürünleri burada bulabilirsiniz.

Çok amaçlı kutu, organizer ve hurçlar ŞOK kataloğunda

3

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Boy boy battaniye modellerine göz atmak için buraya tıklayın.

Evinize düzen getirecek organizerlerdeki indirimleri kaçırmayın. Ürünler burada.

Saklama kapları da indirimde! Ürünleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Vileda Turbo Temizlik Seti 1199 TL!

4

Sizin için seçtiklerimiz

Vileda setleri de Bahar Fırsatları kapsamında indirimde olan ürünlerden. Ürünleri burada bulabilirsiniz.

Çok satan tıraş makinelerindeki indirimleri kaçırmamak için acele edin. Ürünler için buraya.

Çamaşırlıklardaki indirimler burada.

100 üründe Mart ayı boyunca geçen senenin Mart fiyatları

6

7

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