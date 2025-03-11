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Cosori airfryerlarda Bahar Fırsatları'na özel ikinci ürüne %50 indirim başladı
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Cosori airfryerlarda Bahar Fırsatları'na özel ikinci ürüne %50 indirim başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
10.03.2025 16:24
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Mutfakta geçirilen zamanı kısaltırken, lezzetten ödün vermemek mümkün! Sağlıklı ve pratik yemekler hazırlamak, artık zahmet olmaktan çıkıyor. Cosori airfryerlar, mutfakta yeni bir dönem başlatarak yemek yapmayı kolay ve keyifli hale getiriyor. Üstelik Bahar Fırsatları’na özel sepette 2. ürüne %50 indirim fırsatıyla, sevdiklerinizle bu deneyimi paylaşabilirsiniz. Mutfağınızda devrim yaratacak bu fırsatın detaylarını keşfetmek için okumaya devam edin!

Mutfakta sağlıklı ve pratik yemekler hazırlamak için doğru ekipmanı seçmek her şeyi değiştirir. Mutfakta kolay ve lezzetli yemekler hazırlamanın en kolay yolu Cosori airfryerlar ile tanışmanın tam zamanı! Yağ kullanımını %85’e kadar azaltarak sevdiğiniz lezzetleri daha hafif ve sağlıklı hale getiren Cosori airfryerlar, yemek pişirmeyi zahmetsiz bir deneyime dönüştürüyor. Bahar Fırsatları’na özel sepette 2. ürüne %50 indirim fırsatıyla, Cosori airfryerlar şimdi çok daha avantajlı. Bir tane kendiniz için alırken bir tanesini de annenize, arkadaşınıza veya mutfağında pratiklik arayan sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. İşte kampanya dahilindeki ürünler...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Bahar Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Cosori CS158-AF XXL 5,5 L Yağsız Akıllı Wi-Fi Sıcak Hava Fritözü Airfryer

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Cosori Akıllı Wi-Fi Sıcak Hava Fritözü, geleneksel kızartma yöntemlerine kıyasla %85’e varan daha az yağ kullanarak aynı gevrek dokuyu elde etmenizi sağlıyor. Ön ısıtma ve sıcak tutma fonksiyonları, yiyeceklerin ideal kıvamda ve sıcaklıkta kalmasını sağlarken, bulaşık makinesinde yıkanabilir yapışmaz sepetleri sayesinde temizlik zahmet olmaktan çıkıyor. 5,5 litrelik geniş kapasitesiyle aile boyu yemekler hazırlamak için uygun. 11 önceden ayarlanmış programı ve akıllı Wi-Fi kontrolü sayesinde yemeklerinizi kolayca planlayabilir, pişirme sürecini VeSync uygulaması ile uzaktan takip edebilirsiniz.

Kullananlar ne diyor?

  • "Kaliteli, haznesi oldukça geniş ve kullanımı rahat. Aynı zamanda uzun ömürlü."

  • "Erkek kardeşimin ve arkadaşımın tavsiyesi ile aldım. Çok memnun kalıp, annemlere de sipariş verdim. Mutfağa girip yumurta dahi kırmayan babamı 60 yaşından sonra yemek yapmaya başlattı. Çok pratik, özellikle et (kırmızı, tavuk, balık ne isterseniz) pişirmek için kullanıyoruz. Bonus olarak çok da şık. Tam bir fiyat performans ürünü. Üç/dört kişilik aile için ideal boyut."
Ürünü İncele

2. Cosori 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

2 (65)

Cosori 5,5 L Sıcak Hava Fritözü, sağlıklı ve pratik yemekler hazırlamak isteyenler için mutfağınıza yenilikçi bir dokunuş getiriyor. Yağsız pişirme teknolojisi sayesinde çıtır ve lezzetli yemekler sunarken, 11 farklı pişirme programı ile tavuğunuzdan sebzenize kadar geniş bir menü seçeneği sağlıyor. Ürünün ön ısıtma ve sıcak tutma fonksiyonları sayesinde yiyecekler ideal sıcaklıkta kalıyor, özel kızartma sepeti ve ızgara özelliği ile mangal keyfini evinize taşıyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilen yapışmaz kaplamalı parçaları, temizlik sürecini zahmetsiz hale getirirken, ergonomik kulpu ve LED ekranı kullanım kolaylığı sunuyor. 2-4 kişilik kapasitesiyle hem küçük aileler hem de arkadaş grupları için uygun olan Cosori Airfryer, mutfağınızda sağlıklı yemekler hazırlamanın en pratik ve şık yolu!

Kullananlar ne diyor?

  • "2 aydır kullanıyorum. Üst rezidansı kirlenme dahi yapmadı belki işimi bitirince temizlediğimden de olabilir. Sıcağı geçince nemli bir bezle üst kısmını siliyorum. Daha önce neden almamışım ki dediğim ürün. Çok pratik. Ayarlarını öğreninceye kadar zaman geçse de iyi ki almışım."

  • "Kullanımı kolay, fiyat performansı iyi, çok tercih edilen bir marka oldu."
Ürünü İncele

3. Cosori 6,4 L Sıcak Hava Fritözü

3 (60)

Cosori 6,4 L Sıcak Hava Fritözü, çift ısıtma sistemi sayesinde ön ısıtma ve sallama gerektirmeden yemeklerinizi eşit şekilde pişiriyor. 12 farklı pişirme fonksiyonu ile etten sebzeye, tatlılardan atıştırmalıklara kadar geniş bir menü sunarken, %55’e varan enerji tasarrufu sağlayarak elektrik faturasında avantaj kazandırıyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir yapışmaz sepeti, temizlik sürecini zahmetsiz hale getiriyor. VeSync uygulaması ile uzaktan kontrol edebilme özelliğine sahip olan ürün, 6,4 litrelik geniş kapasitesi ile aynı anda birden fazla yemeği pişirme imkanı da sunuyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Harika bir ürün kendime almıştım, annemlere de aldım. Çok memnunuz, herhangi bir sorun yaşamadık. Çok teşekkürler."

  • "Ben beğendim performansı çok iyi. Altta ve üstte resistans olması ısıtma ve pişirme performansını pozitif etkiliyor. Eşim kek bile pişirdi harika kıvamda lezzetli bir kek ortaya çıktı. "
Ürünü İncele

4. Cosori 4,7 L Sıcak Hava Fritözü

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Cosori 4,7 L Sıcak Hava Fritözü, maksimum 230°C sıcaklığa ulaşabilen hava üfleme teknolojisi, yiyeceklerinizi %50 daha hızlı pişirirken %55’e kadar enerji tasarrufu sağlamanıza yardımcı oluyor. Çıkarılabilir ve yapışmaz sepeti sayesinde ürün bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. 9 farklı pişirme fonksiyonu sayesinde tavuk, sebze, deniz ürünleri ve daha fazlasını tek dokunuşla hazırlayabilir, isterseniz sıcaklık ve süreyi kişiselleştirebilirsiniz.

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok memnunum neredeyse tüm yemekleri denedim, harika yaptı."

  • "Çok kullanışlı. Gün içinde 3 kez kullandığım oluyor. Çok pratik, temizliği çok kolay. İyi ki Cosori!"
Ürünü İncele

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Bu içerik 10 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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