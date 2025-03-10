Fiyatı 3 bin 375 TL'ye düştü! Ray-Ban Blaze Clubmaster Güneş Gözlüğü'ndeki indirimi kaçırmayın

Güneş gözlüğü deyince aklınıza gelen ilk marka hangisi? Ray-Ban mi? Eğer öyleyse doğru yerdesiniz. Klasik, zamansız ve modern, havalı tasarımlarıyla her beğeniye uygun güneş gözlükleri üreten Ray-Ban yılların eskitemediği markalar arasında yer alıyor. Pek çok kişinin favorisi olmayı başaran markanın gözlük modelleri kolay kolay indirime girmiyor, girince de kapış kapış gidiyor. Neyse ki şanslısınız, Bhaar Fırsatları kapsamında Ray-Ban gözlüklerde müthiş bir kampanya başladı. Markanın en beğenilen unisex modellerinden biri olan Ray-Ban Blaze Clubmaster'da da indirim başladı. Kaçırmak istemezseniz tüm detaylar aşağıda sizi bekliyor.

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Zamansız klasiklerden: Ray-Ban Blaze Clubmaster B3576N 043/71 47 Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban Blaze Clubmaster B3576N 043/71 47, ikonik Clubmaster modelinin modern bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Blaze Clubmaster, klasik Clubmaster modelinin retro havasını korurken daha modern ve cesur bir tasarım sunuyor. Çerçeve, metal ve plastik karışımından yapıldığından ona hem hafif hem de dayanıklı bir yapı kazandırıyor. Gözlüğün lensleri UV koruma sağlıyor "47" numarası genellikle lens genişliğiyle ilgili Bu model, unisex bir tasarıma sahip olup farklı yüz tiplerine uygun. Hem şık hem de sportif kombinlerle rahatça kullanabileceğiniz gözlük, stil ve fonksiyonellik arayanlar için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

"Süper hafif yapı, harika lens, harika tasarım. Sizin için doğru boyutu seçtiğinizden emin olun. 2 farklı boyutu var. İkinci kez aynı Ray-Ban"ı alıyorum. Müthiş."

"Zamanında geldi, iyi paketlenmiş, çok güzeller, resimde iyi göremiyorsunuz ama ön tarafı tamamen pürüzsüz ve ton yeşil."

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Bu içerik 10 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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