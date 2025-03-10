Ezber bozan tasarım, şaşırtan indirim! Puma RS-X Triple Spor Ayakkabı'da dev kampanya

Günün temposuna ayak uydururken tarzından ödün vermek zorunda değilsiniz. Sabah hızlıca evden çıkarken, gün boyu rahat adımlarla hareket ederken ya da akşam arkadaşlarınla buluşurken hem konforlu hem de şık hissetmek herkesin hakkı! Bu yüzden kombinlerine uyum sağlayan, rahatlığıyla seni yarı yolda bırakmayan ve her ortamda kendini iyi hissetmeni sağlayan ayakkabılar her zaman bir adım önde. Puma RS-X Triple, retro-fütüristik tasarımı ve üstün konforuyla tam da ihtiyacınız olan sneaker olabilir! Üstelik şimdi Bahar Fırsatları kapsamında 3 bin 960 TL'lik cazip bir indirimle ile satışta...

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Puma RS-X Triple

Puma RS-X Triple, yenilikçi tarzı ve retro-fütüristik siluetiyle sneaker dünyasında fark yaratıyor. Nubuk ve hafif tüylü süet kaplamalarla zenginleştirilen model, cesur ve köşeli detaylarıyla modern bir estetik sunuyor. Hafif PU orta tabanı gün boyu konfor sağlarken, kauçuk dış tabanı üstün zemin tutuşu sağlayarak hem şehirde hem de aktif yaşamda güvenle adım atmanıza yardımcı oluyor. Deri kaplamalarla güçlendirilen sentetik sayası, ayakkabıya dayanıklılık katıyor. Sportif ve casual kombinlerin vazgeçilmez tamamlayıcısı olan Puma RS-X Triple, ezber bozan tasarımıyla tarzını üç katına çıkarmaya hazır!

Kullananlar ne diyor?

"Resimdekinden daha güzel duruşu var, tavsiye ederim."

"Süper rahat bir ayakkabı."

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Bu içerik 10 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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