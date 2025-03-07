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Ayaklarınıza hak ettiği konforu sunacak Jack Wolfskin Terraventure Urban Low M Outdoor Ayakkabı indirimde
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Ayaklarınıza hak ettiği konforu sunacak Jack Wolfskin Terraventure Urban Low M Outdoor Ayakkabı indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
07.03.2025 09:55
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Günün sonunda ayaklarınızın yorgunluktan ağrıdığını hiç hissettiniz mi? Konfor eksik olduğunda, farkına varmadan her adımınız zorlaşır ve yorgunluk kaçınılmaz hale gelir. Destekleyici ve hafif bir tasarım ise gün içinde fark edilir bir rahatlık sunarak enerjinizi korumanıza yardımcı olur. Şu an indirimde olan Jack Wolfskin'in Terraventure Urban Low M spor ayakkabısı tam da bu ihtiyaca çözüm getiriyor. Üstelik kısa süre için 2 bin 187 TL indirimle satışta. Detaylar içeriğimizde...

Günlük hayatta hem tarzınızı yansıtacak hem de gün boyu konfor sağlayacak bir ayakkabı bulmak her zaman kolay değildir. Yoğun tempoya ayak uydurabilen, uzun saatler boyunca rahat hissettiren ve şıklığınızdan ödün vermeyen bir model, gardırobunuzun en önemli parçalarından biri olabilir. Üstelik, doğru seçimi yaptığınızda yalnızca rahat etmekle kalmaz, stilinizi de mükemmel şekilde tamamlarsınız.
Şimdi, konfor ve şıklığı bir arada sunan, şu an 2187 TLindirimde olan bir modelle tanışma zamanı! Jack Wolfskin Terraventure Urban Low M Outdoor Ayakkabı’nın sunduğu avantajları keşfetmek için içeriğimizi okumaya devam edin.

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Jack Wolfskin Terraventure Urban Low M Outdoor Ayakkabı

Jack Wolfskin TERRAVENTURE URBAN LOW M Outdoor Ayakkabı

Jack Wolfskin Terraventure Urban Low M Outdoor Ayakkabı, şıklık ve konforu bir araya getirerek günlük stilinizi tamamlayan mükemmel bir seçenek sunar. Sürdürülebilir VIBRAM dış tabanı ve EVA orta tabanı, uzun saatler boyunca ayakta kalsanız bile mükemmel destek sağlar. Nefes alabilen ve su itici süet deri yapısı sayesinde ani yağmurlar ya da ıslak zeminler artık sorun olmaktan çıkarken, geri dönüştürülmüş iç kaplamasıyla çevre dostu bir tercih yapmanıza olanak tanır. Spor şıklığınızı korurken rahatlığı ön planda tutan ayakkabı; işe giderken, hafta sonu planlarınızda veya günlük yürüyüşlerde her adımda size eşlik edecek.

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Bu içerik 7 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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spor ayakkabı jack wolfskin
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