Bilgisayar başında geçen saatleri konforlu hale getirecek ürünler

İster evden çalışın ister ofiste, doğru ekipmanlar sayesinde bilgisayar başında geçen saatleri ağrısız hale getirmek mümkün! Ergonomik bir klavye, boyun ve bel desteği sağlayan bir yastık, gözlerin yorgunluğunu alan bir cihaz veya çalışırken gürültüyü önleyen kulaklıklar... Küçük ama etkili dokunuşlarla çalışma alanınızı kendiniz için daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Gelin, bilgisayar başında geçirdiğiniz zamanı daha verimli ve keyifli kılacak bu harika ürünlere birlikte göz atalım!

1. Bel ve sırt ağrılarına son: Visco Ortopedik Bel ve Sırt Yastığı

Bilgisayar başında uzun saatler geçirmek ister istemez sırt ve bel ağrılarına davetiye çıkarıyor. Bunun için Visco Ortopedik Bel ve Sırt Yastığı gibi vücudun doğal S eğrisini destekleyen tasarımıyla omurganızı doğru konumda tutarak maksimum rahatlık veren bir ürün tam da ihtiyacınız olan yardımcı. Hava sirkülasyonu yapan fileli kumaşıyla terlemeyi önlüyor, fermuarlı kılıfı ise kolayca çıkarılıp yıkanabiliyor. Üstelik ofis koltuğunuzdan arabanıza kadar her yere uyan elastik kayışıyla gün boyu konfor sizinle!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar yastığı "Ergonomik olarak tatmin edici. Home office çalışan kızıma aldım, o da çok memnun. Tam bir fiyat/performans ürünü." olarak belirtiyor. "Ürün visco içerikli. Memory Foam malzemeye sahip. Sırtı güzel destekliyor, beklentimi karşıladı." olması da en çok beğenilen özelliklerden biri.

Bel ve sırt yastığının yanında Pillowart Visko Bel Destekli Sırt Minderi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Gürültüyü unutturan: Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Bilgisayar başında çalışırken dikkatinizi dağıtan seslerden bıktınız mı? Apple AirPods Pro 2, aktif gürültü engelleme özelliğiyle ortam gürültüsünü iki kat daha fazla filtreleyerek tamamen işinize veya müziğinize odaklanmanızı sağlıyor. Şeffaf mod sayesinde çevrenizle bağlantınız kopmazken H2 çipi ile güçlü ve net bir ses deneyimi yaşatıyor. Üstelik farklı kulak tiplerine uygun silikon uçlarıyla gün boyu ağrısız bir kullanım yaşatıyor. Toza, suya ve tere dayanıklı tasarımıyla da her ortamda kesintisiz bir dinleme gerçekleştiriyor!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar gürültü engelleme özelliğinin gerçekten etkili olduğunu ve "MacBook ve iPhone üzerinde kullanıyorum geçiş o kadar hızlı ki aynı anda iki cihaza birden bağlı gibi." olduğunu söylüyor. Bunun yanında ses kalitesinin netliği ve basların derinliği de büyük övgü alıyor.

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3. Retro şıklık modern performans: Ltvystore Daktilo Tarzı Mekanik Retro Klavye

Bilgisayar başında uzun saatler geçirirken yazı yazmayı keyifli hale getirmek ister misiniz? Ltvystore Daktilo Tarzı Mekanik Retro Klavye, nostaljik daktilo hissini modern teknolojinin konforuyla birleştiriyor. Mavi mekanik anahtarları, dokunsal geri bildirim yaparak yazı yazmayı daha akıcı ve keyifli hale getiriyor. Arkadan aydınlatmasıyla düşük ışıkta bile rahat kullanım yaratırken ayarlanabilir ayaklarıyla ergonomik bir deneyim sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar tuşların mekanik hissini ve yazı yazarken çıkardığı tatmin edici sesi çok beğendiklerini söylüyor. "Tıklama sesini seviyorum ve ışıklar çok güzel. Harika bir kaliteye sahip, aylardır kullanıyorum ve hala ilk günkü gibi çalışıyor. Klavyeyi şiddetle tavsiye ediyorum." yorumları da sıklıkla yapılıyor.

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4. Uzun süre oturmanın zararlarına karşı: Visco Planet Ortopedik Visco Oturma Minderi ve Bel Destek Yastığı

Saatlerce bilgisayar başında çalışıyor ya da araba kullanıyorsanız oturma konforunuzu artırmanın tam zamanı! Visco Planet'in ortopedik yastıkları, bel ve sırtınızı destekleyerek duruş bozukluklarını önlemeye yardımcı oluyor. Visco malzeme sayesinde vücuda tam uyum sağlıyor, böylece uzun süreli oturma sonucu oluşan ağrıları en aza indiriyor. Araba, ofis veya ev fark etmeksizin her yere sorunsuzca taşıyabileceğiniz set, sağlıklı bir duruş kazanmanıza destek oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar oturma minderinin "75 kg birisi olarak 6 aydır kullanıyorum, herhangi bir deformasyon oluşmadı. Gayet konforlu ve rahat bir ürün." olduğunu belirtiyor. Bunun yanında "Malzeme kalitesi ve fermuarlı kılıfları olması güzel. Oturma minderi biraz daha geniş olabilirdi, koltuk/sandalyeye göre biraz küçük kalıyor." konusu öne çıkıyor.

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5. Modunuzu her an yüksek tutan: SUXIO Işık Terapi Lambası

Bilgisayar başında uzun saatler geçirirken enerjinizin düştüğünü mü hissediyorsunuz? SUXIO Işık Terapi Lambası, doğal güneş ışığını taklit eden 3 farklı ışık modu ile odaklanmanızı artırırken ruh halinizi de iyileştiriyor. Hafıza fonksiyonuyla son ayarlarınızı kaydediyor ve ihtiyacınıza göre ayarlanabilir zamanlayıcısıyla size en uygun ışığı çalıştırıyor. Üstelik, kompakt ve taşınabilir tasarımıyla evde, ofiste ya da seyahatte dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar ışığın doğal gün ışığına çok benzediğini ve özellikle kış aylarında enerji seviyesini artırmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. "Lambayı sabahın erken saatlerinde kullanıyorum ve ruh halimi yükseltiyor." diyen kullanıcılar, parlaklığın ayarlanabilir olmasını ve farklı ışık seviyelerinin bulunmasını çok beğeniyor.

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6. Günlük planlarınızı kolayca yönetin: Fark Tanıtım A5 Boyutlu 120 Günlük Tarihsiz Spiralli Planlayıcı

Bilgisayar başında geçirdiğiniz saatleri daha verimli hale getirmek isterseniz Fark Tanıtım’ın A5 boyutundaki planlayıcısı tam size göre! 120 sayfalık içeriği ve tarih kısmının boş bırakılması sayesinde planlamanızı istediğiniz gün başlatabilirsiniz. 90 gr. Ivory kağıt ve 350 gr. siyah kapak tasarımıyla dayanıklı bir seçenek olan planlayıcının geniş yazım alanıyla toplantı notlarınızı, günlük hedeflerinizi ve önemli hatırlatmalarınızı rahatça kaydedebilirsiniz. Ayrıca, spiralli yapısı ile sayfaları sorunsuzca çevirerek notlarınızı alabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Günlük işlerimi düzene koyabileceğim minimalist tasarımlı bir ajanda" diyen kullanıcılar, tarihsiz yapısıyla planlayıcıyı istedikleri zaman kullanabilmelerini oldukça faydalı buluyor. Bunun yanında sayfaların yeterince kalın olması dolayısıyla kalem izi bırakmaması da beğenilen özelliklerden biri.

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7. Göz yorgunluğunu hafifleten: RENPHO Göz Masaj Aleti

Bilgisayar ekranına uzun saatler bakmaktan yorulan gözlerinizi rahatlatmak için birebir olan RENPHO Isılı Göz Masajı, yoğun çalışma saatlerinden sonra gözlerinizi dinlendirmenin harika bir yolu! Isıtma, titreşim ve yoğun basınç teknikleriyle gözlerinize masaj yaparak yorgunluk hissini azaltan masaj aleti, göz torbalarına, kabarık ve kuru gözlere de çok iyi geliyor. Üstelik, katlanabilir tasarımıyla her yere taşıyabilir, Bluetooth bağlantısı ile sevdiğiniz müzikleri dinleyerek keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Masaj fonksiyonunun oldukça etkili olduğu belirten kullanıcılar, göz yorgunluğunu azaltmada cihazın çok iyi iş çıkardığını söylüyor. "Masa başı çalışan herkes için çok dinlendirici." olması vurgulanırken şarjının uzun süre dayanması da beğenilen bir detay oluyor.

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8. Daha sağlıklı bir oturuş için: CloudBliss Hafıza Köpüklü Ayak Yastığı

Tüm gün masa başında oturmaktan ayaklarınız siz fark etmeseniz de yoruluyor ve uzun vadede bunun önüne geçmek için CloudBliss ayak yastığı, ergonomik tasarımıyla ayaklarınıza konfor sağlayarak duruşunuzu iyileştiriyor. Hafıza köpüğü dolgusuyla ayaklarınızı destekleyerek uzun çalışma saatlerinde bile rahat etmenize yardımcı olan yastık, kaymaz alt yüzeyi sayesinde zemine sabitleniyor ve temizlenebilir kılıfı ile hijyenik bir kullanım sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar ayak yastığının "Bunu masanın altındaki ayaklarım ve yatakta otururken okumak için sırtım için seviyorum. Kesinlikle ikinci bir tane alacağım." ve "Haftada birkaç gün işimi yaparken kullanıyorum. Şimdiye kadar en az bir yıldır sertliğinde hiçbir değişiklik olmadan dayanıyor." olduğunu belirtiyor.

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9. Çalışma ortamına şömine hissi katan: Jeebel Çok Renkli Alev Efektli Aroma Difüzör

Çalışırken ortamınızı daha huzurlu hale getirmeye yardımcı olan Jeebel aroma difüzörü, ultrasonik nemlendirici ve renkli alev efektiyle hem havayı taze tutar hem de görsel olarak sakinleştici bir atmosfer yaratır. 180 ml su kapasitesiyle uzun süre kesintisiz çalışan hava nemlendiricinin seçilebilir alev renkleriyle ruh halinize uygun bir ambiyans oluşturabilirsiniz. Kompakt tasarımıyla ister evde ister ofiste, her yere zahmetsizce taşıyabileceğiniz cihaz, otomatik kapanma özelliğiyle de güvenli bir kullanım sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar ürünün "LED'ler çok iyi çalışıyor ve yayılan kokular gerçekten hissediliyor." ve "İyi bir difüzör, sessiz, kokuları iyi yayıyor." olduğunu söylüyor. Sessiz çalışması ve "Alev efekti ile süper güzel bir görüntü veriyor." olması da öne çıkan artıları arasında.

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10. Her mevsim ideal ısıda içecekler için: Stanley The AeroLight Transit Termos Bardak (0,47 lt)

İster ofiste ister yolculukta sabah kahvenizi sıcak ya da soğuk suyunuzu ideal ısıda tutmak istiyorsanız Stanley AeroLight termos bardak tam size göre! Hafif ama dayanıklı yapısıyla çantanızı ağırlaştırmadan her yere götürebileceğiniz termos bardak, çift duvarlı vakum yalıtımıyla içeceğinizi 6 saat sıcak, 8 saat soğuk ve 30 saat boyunca buzlu tutar. Sızdırmaz kapağı sayesinde çantanıza attığınızda dökülme derdi yaşatmayan termos, bulaşık makinesinde yıkanabilmesiyle de temizliği pratikleştirir.

Kullanıcılar ne diyor?

Stanley termos kullanıcıları en çok hafifliğinden ve sıcak-soğuk koruma süresinden memnun. Sızdırmaz kapağının gerçekten güvenli olduğu ve kapladığı alan ile içecek hacminin uyumluluğu da sıkça vurgulanıyor. Bunun yanında tasarımı da kullanıcıların tercih sebepleri arasında öne çıkıyor.

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