Tüylerden ve kırıntılardan tek hamlede kurtulun! Çok satan Black+Decker süpürge indirimde

Evinizi tertemiz görmek için saatlerce uğraşmanıza gerek var mı? Hele ki evcil hayvanınız varsa, koltukların köşesine, halıların içine ve kıyafetlerinize yapışan tüyleri temizlemek neredeyse imkânsız gibi görünebilir. Ama endişelenmeyin, Black+Decker BHHV520BFP-QW 18V Şarjlı El Süpürgesi tam da bu tür zorlu temizlik işlerini sizin için kolaylaştırmak üzere tasarlandı. Güçlü emiş gücü, özel evcil hayvan başlığı ve duvara monte edilebilen şarj istasyonu sayesinde, en inatçı tüyleri bile tek hamlede yok ederken, kompakt yapısıyla her an elinizin altında olacak. Hem de şu an 574 TL indirim ile kısa süre için cazip bir fiyatla satışta! Peki, bu güçlü ve pratik süpürgenin diğer avantajları neler? İşte tüm detaylar...

Black+Decker BHHV520BFP-QW 18V Evcil Hayvan Başlıklı Şarjlı El Süpürgesi

Evcil hayvan sahiplerinin en büyük sorunlarından biri, her köşeye sinen tüyler ve sürekli biriken kırıntılardır. Black+Decker BHHV520BFP-QW 18V Şarjlı El Süpürgesi, güçlü emiş gücü ve özel evcil hayvan başlığı ile halılar, koltuklar, perdeler ve zeminlerdeki en inatçı tüyleri bile zahmetsizce temizler. 3 kademeli siklonik filtreleme sistemi sayesinde tıkanmaları önler ve emiş gücünü koruyarak her kullanımda yüksek performans sunar. Şeffaf toz haznesi sayesinde ne kadar dolduğunu anında görebilir ve tek tuşla temizleyerek kire dokunmadan hijyenik bir kullanım sağlayabilirsiniz. Üstelik duvara monte edilebilen şarj istasyonu ile her an kullanıma hazır olan süpürge, Eco Smart şarj teknolojisi sayesinde 4 saatte tamamen şarj olur ve uzun süreli kullanım imkânı da sunar.

Kullananlar ne diyor?

"Motor gücüne göre oldukça sessiz bir makine. Çekim gücü kuvvetli. Öyle ki bazı yerlerde elektrik süpürgesine bile ihtiyaç duymayabilirsiniz. Koltuk üzerindeki kılları birkaç git gel ile toplayabiliyor. Genel olarak beğendik."

"Evde 2 kedimiz olduğu için, özellikle koltuk, yatak, yatak örtüsü gibi ürünleri süpürmek için aldık. Çok memnun kaldık, daha ilk süpürüşte bir ton tüy, toz topladı."

Bu ürünü tercih ederken iki şey vardı aklımda: Şarj süresi ve çekiş gücü. İkisi de tatmin edici diyebilirim. Hem ev içinde küçük kırıntılar için hem de araba temizliği için gayet yeterli bir ürün."

Bu içerik 5 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

