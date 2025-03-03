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  4. Barselona’da tanıttılar: Türk Telekom ve Huawei bir arada! Genel Müdür Ümit Önal ve Bakan Yardımcısı Sayan da oradaydı

Barselona’da tanıttılar: Türk Telekom ve Huawei bir arada! Genel Müdür Ümit Önal ve Bakan Yardımcısı Sayan da oradaydı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
03.03.2025 18:18
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Teknoloji birikimi ile yaşamın tüm alanlarında değer yaratmaya odaklanan Türk Telekom, 5G’deki ‎öncü çalışmalarıyla dijital dönüşümü hızlandıran uygulamalara imza atıyor. Ulaşım, enerji, çevre, ‎yaşam, sağlık ve güvenlik alanlarında akıllı şehircilik uygulamalarına öncülük eden Türk Telekom’un, ‎Huawei ve yerli bilişim şirketi Ithinka iş birliği ile 5G-Advanced RedCap teknolojisi kullanarak ‎gerçekleştirdiği akıllı şehircilik uygulaması GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtıldı‎.

Barselona’da tanıttılar: Türk Telekom ve Huawei bir arada! Genel Müdür Ümit Önal ve Bakan Yardımcısı Sayan da oradaydı

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı ve yenilikçi vizyonu ile yaşamın tüm alanlarında öncü çalışmalara imza atıyor. Trafikten güvenliğe, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı şehirciliğe dair tüm alanlarda yenilikçi uygulamalar geliştiren Türk Telekom, küresel iş birlikleri ile geleceğin teknolojilerine yön vermeyi sürdürüyor. Türk Telekom, Huawei ve yerli teknoloji şirketi Ithinka, GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun katılımıyla akıllı şehircilik kapsamında hayata geçirilen güvenli ulaşım uygulamasını tanıttı. 5G-Advanced RedCap teknolojisinin Avrupa’da ilk kez bir ulaşım projesinde kullanıldığı denemede, yapay zekâ ve video analitik destekli yol süreç tespit ve sürücü takip hizmetleri İstanbul Ümraniye’de 5G-Advanced şebekesi ile test edildi.

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"5G İLE DİJİTAL GELECEĞİN AKILLI ŞEHİRLERİNİ İNŞA EDİYORUZ"

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, dijital dönüşüme öncülük ederken, kapsayıcı vizyonumuz doğrultusunda birikimimizi hayatın her alanına yansıtarak, ülkemiz için değer yaratmaya odaklandık. Türk Telekom olarak güçlü fiber altyapımızla, ülkemizde 5G’ye en hazır operatörüz. Dünya ortalamasının üzerinde bir oranla LTE mobil baz istasyonlarımızın %54’ünü fibere bağladık. Gerçekleştirdiğimiz ilklerimiz, geliştirdiğimiz teknolojilerimiz ve 5G ekosistemine katkımızla Türkiye’yi geleceğin teknolojilerine hazırlıyoruz. Bu kapsamda, hem yerel hem de küresel anlamda stratejik iş birliklerimize devam ediyoruz. Huawei ve yerli bilişim şirketi Ithinka ile gerçekleştirdiğimiz uygulama geleceğin ulaşım teknolojilerinin temelini oluşturuyor. 5G-Advanced RedCap teknolojisi Avrupa’da ilk kez bir akıllı ulaşım çalışmasında test edildi. Yeni nesil ulaşım, enerji, çevre, sağlık ve güvenlik alanlarında hayata geçirdiğimiz yenilikçi çözümlerle, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyoruz” diye konuştu.
Huawei Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Shı, 5G-Advanced RedCap teknolojisinin Avrupa’daki ilk akıllı ulaşım uygulamasında kullanılmasıyla ilgili şöyle konuştu:

“Teknoloji alanında küresel bir lider olarak, 5G’nin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve Türkiye için sürdürülebilir çözümler geliştirmek en büyük önceliğimiz. Türk Telekom ile iş birliğimiz, yalnızca 5G teknolojisinin gücünü değil, aynı zamanda endüstrilerin dijital dönüşümünü hızlandırmak adına büyük bir adım atılmasını sağlıyor. 5G-Advanced RedCap teknolojisinin akıllı şehircilik alanındaki ilk testini Türkiye’de gerçekleştirerek, hem yerel hem de küresel düzeyde ulaşım sektörünün geleceğine önemli bir katkı sağlıyoruz. Bu teknoloji, araçlar arasında kesintisiz iletişim, güvenli trafik yönetimi ve verimli ulaşım için kritik bir altyapı oluşturuyor. Huawei olarak, Türk Telekom ve yerel ortaklarımız ile stratejik iş birliğimizi sürdürerek, dijital geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz”

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5G EKOSİSTEMİNİ GENİŞLETEN TEKNOLOJİ: 5G REDCAP

5G RedCap, daha basit ve düşük kapasite ihtiyacı olan cihazlar için optimize edilmiş bir teknoloji olarak, 5G-Advanced SA mimarisiyle yapılan testlerde yüksek verimlilik, düşük gecikme ve enerji tasarrufu sağladı. Avrupa’da akıllı ulaşım uygulamaları için ilk kez denenmesiyle spektrum verimliliğini artıran RedCap CPE’ler, giyilebilir teknolojilerden endüstriyel sensörlere kadar geniş bir yelpazede 5G ekosistemini güçlendiriyor. Böylece operatörler, şebekelerini daha verimli hale getirerek kullanıcılara en iyi hizmeti sunma imkânı elde ediyor. Akıllı ulaşım sistemlerinin, akıllı şehir çözümleriyle entegre kullanımı, trafik kaynaklı zaman kaybını, kaza oranını ve yol çalışması kaynaklı gecikmeleri azaltarak daha güvenli ve yaşanabilir şehirler oluşturuyor. Trafikteki sürenin azalması sayesinde karbon emisyonu düşerken, olağanüstü durumlarda trafik kontrolü de sağlanabiliyor. Ayrıca, 3GPP’nin Release 17 ile başlayan ve Release 18 (5G-Advanced) ve sonrası devam eden 5G RedCap teknolojisi, ağ ve cihaz karmaşıklığını azaltarak IoT üreticilerine uygun maliyetli çözümler sunuyor.

GELECEĞİN ULAŞIM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELİ

Türk Telekom’un saha operasyon araçlarının kullanıldığı test esnasında sürüş sırasındaki riskler anında tespit edilip sürücü uyarılırken, veriler 5G teknolojisi ile gecikmesiz olarak Operasyon Merkezi’ne aktarıldı. Ayrıca yollarda oluşan anomaliler de kameralarla tespit edilerek 5G-Advanced teknolojisinin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme hızı ile Operasyon Merkezi’ne iletildi. Trafikte güvenliği artırmak adına başarılı sonuçların elde edildiği uygulama akıllı şehircilik alanında önemli bir adım olarak dikkat çekerken, 5G-Advanced’in getirdiği olanaklar araçların veri merkezleri aracılığıyla birbiriyle anlık ve gecikmesiz olarak haberleşmesini sağlayarak V2X ile (Araçtan Her Şeye İletişim) geleceğin ulaşım teknolojilerinin de temelini oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Türk Telekom
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