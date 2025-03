Şıklık, esneklik ve konfor! Puma Anzarun Grid Spor Ayakkabı yarı fiyatına düştü

Gün boyu hareket halindesiniz; sabah işe yetişmek için acele ediyor, öğle arasında hızlı bir yürüyüş yapıyor, akşam ise arkadaşlarla dışarı çıkıyorsunuz. Bütün bu tempoya ayak uydurmak için yalnızca şık değil, aynı zamanda rahat bir ayakkabıya ihtiyacınız var. Ayağınızı saran hafif bir yapı, gün boyu konfor sunan bir taban ve her kombine uyum sağlayacak modern bir tasarım… İşte tam da bu noktada PUMA Anzarun Grid Spor Ayakkabı devreye giriyor! Şimdi 1850 TL indirimde model, tarzınızı yansıtırken hareket özgürlüğünüzü kısıtlamayan yapısıyla fark yaratıyor. Peki, bu ayakkabıyı özel kılan diğer detaylar neler? İşte tüm özellikleriyle PUMA Anzarun Grid!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

PUMA'lardaki indirimler burada.

PUMA Anzarun Grid Spor Ayakkabı

PUMA Anzarun Grid Spor Ayakkabı, hem konforu hem de şıklığı bir araya getiren modern tasarımıyla günlük hayatta maksimum rahatlık sunuyor. Hafifliğiyle adımlarınızı özgürleştiren IMEVA orta tabanı, gün boyu süren yumuşak bir yastıklama sağlayarak her adımda konfor vadediyor. Ağ dokulu üst yüzeyi ve nefes alabilen tekstil astarı, ayaklarınızın hava almasını sağlayarak uzun süreli kullanımlarda bile ferahlık hissi sunuyor. Kauçuk dış tabanı, her zeminde güçlü tutuş sağlarken dayanıklılığı artırarak ayakkabıyı uzun yıllar kullanabilmenizi mümkün kılıyor. Spor giyimden günlük kombinlere kadar her stile kusursuz uyum sağlıyor. Eğer aradığınız şey, stilinizi yansıtırken gün boyu konfor sunan bir spor ayakkabıysa, PUMA Anzarun Grid tam size göre!

Kullananlar ne diyor?

"Varlığı hissedilmeyen tabanı çok yumuşak kaliteli bir sneakers."

"Çok rahat, çok şık ve kaliteli."

Nakit ihtiyacınız varsa %0 faizli ve taksitli 55.000 TL kredi için buraya tıklayın.

Bu içerik 5 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.