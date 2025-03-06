Ece Gürel'in eşinden dikkat çeken paylaşım! Birçok fotoğrafla birlikte seslendi: "İyi ki doğdun sevgilim"

İstanbul'da Belgrad Ormanı'na gidip 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Ece Gürel'e ne olduğu şimdilik gizemini koruyor. Gürel bu gece yarısı bulunduğunda anlatılanlara göre dudakları titriyordu, bedeni buz kesmişti. Haberi alan eşi Sezer Gürel'in ilk sorusu "Hayatta mı?" oldu. Sevindiren gelişmenin ardından Sezer Gürel sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

"EŞİM BELGRAD ORMANI’NA GİDERKEN BANA HABER VERMEDİ"

Arama çalışmalarını takip eden Sezer Gürel, eşinin kayboluşu hakkında "Şu an hiçbir şey bilmiyoruz. Kafamızı dağıtmak, içimizi ferahlatmak için geldik. Ara ara bilgilendiriliyoruz. Bulunan eşyalar eşimin. Telefon ile alakalı çok bir bilgimiz yok. Eşim tek başına gelmez. En son 3-4 yıl önce beraber gelmiştik. Eşim gelmek istemiş, bana da söylemeden tek başına gelmiş. Eşimin fotoğraf gönderdiği kişi arkadaşı. Ben de olay günü evde dinleniyordum" demişti.

SARP ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Ece Gürel bugün 01.15 sularında sarp ormanlık alanda uyur halde bulundu. Bunun üzerine uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

UYANIR UYANMAZ EŞİYLE GÖRÜŞTÜ

Eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürülen kadın, daha sonra ambulansa alındı. Hafif yaralı olduğu tespit edilen Gürel'e, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı müdahale edildi.

EŞİ SEVİNÇTEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Müjdeli haberi alan Sezer Gürel, sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ve arama kurtarma ekipleri, Gürel'i teselli etmeye çalıştı. Sezer Gürel, eşini bulan ekiplere teşekkür etti.

İLK PAYLAŞIM: "YENİ HAYAT"

Sezer Gürel sosyal medyadan da duygusal bir paylaşım yaptı. Eşinin ve eşiyle birlikte çekilen birçok fotoğrafı paylaştığı videoya Gürel "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun. İyi ki doğdun sevgilim " notunu düştü.