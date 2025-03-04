Ramazan bereketi fiyatlara yansıdı! Ramazan Fırsatları başladı

Ramazan, paylaşmanın ve sevdiklerimizle bir araya gelmek için en güzel zamanlardan biri. Bu özel ayda, iftar ve sahur sofralarını en güzel lezzetlerle donatmak, mutfağın eksiklerini tamamlamak ve sevdiklerine küçük sürprizler yapmak isteriz. Bu süreçte ise hem hesaplı hem de pratik bir alışveriş yapmak büyük bir avantaj. Ramazan ayı boyunca sık yapılan alışverişlerde uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler öncelik haline geliyor. Giderek artan fiyatlar karşısında bütçeyi zorlamaktan kaliteli ürünlere ulaşmak ise doğru fırsatları yakalamakla mümkün. Neyse ki Ramazan Alışverişi Fırsatları kapsamında birçok markada özel indirimler var. Hangi markalarda hangi fırsatlar var? İşte detaylar...

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Ramazan'a özel indirimler burada.

1. Ramazan kolilerinde sepette %20 indirim

Ramazan, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde hissedildiği, paylaşmanın ve bereketin sofralara taşındığı özel bir ay. Sevdiklerinizle bir araya gelip özenle hazırlanmış iftar ve sahur sofralarının keyfini çıkarmak, Ramazan’ın en güzel anlarından biri. Ancak bu dönemde alışveriş telaşı, bütçeyi aşmadan ihtiyaçları karşılamak bazen zorlayıcı olabiliyor. Neyse ki hem ekonomik hem de sofralarınızı bereketlendirecek Ramazan kolileri bu süreci çok daha kolay hale getiriyor! Bakliyattan temel gıda ürünlerine, kahvaltılıklardan tatlılara kadar geniş içeriğiyle Ramazan sofralarınız için ihtiyacınız olan her şeyi bir arada sunan setler, şimdi sepette %20 indirimle satışta! Lezzet dolu, pratik ve bütçe dostu bir alışveriş için Ramazan setlerine göz atmaya ne dersiniz?

Smeg'te ikinci ürüne indirim var

Sıcak yaz günlerinde içeceğinizi soğuk tutan Smeg buzdolapları, kahve keyfinizi zirveye taşıyan kahve makineleri veya yemek hazırlıklarını kolaylaştıran blender ve mikserler… Dünya genelinde şeflerin ve mutfak tutkunlarının favorisi olan Smeg, yüksek teknolojiyi zamansız retro tasarımla buluşturuyor. Özellikle ikonik retro buzdolapları, şık kahve makineleri ve pratik küçük ev aletleri, Smeg’in en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor. Eğer siz de mutfağınıza nostaljik bir dokunuş katmak istiyorsanız, Ramazan’a özel Smeg ürünlerinde 2. ürüne %6 indirim avantajı sizi bekliyor.

3. Süpermarket ürünlerinde 500 TL ve üzeri alışverişe sepette %15 indirim

Ramazan sofralarınızı bereketlendirecek büyük fırsat! İftar ve sahur hazırlıklarını daha ekonomik hale getirmek için 500 TL ve üzeri süpermarket alışverişinize sepette %15 indirim başladı. Temel gıdalardan mutfak gereçlerine, içeceklerden atıştırmalıklara kadar geniş ürün yelpazesiyle mutfağınızın eksiklerini avantajlı fiyatlarla tamamlayabilirsiniz. Zeytinyağı, un, şeker, hurma, bakliyat gibi mutfakların olmazsa olmaz ürünleriyle Ramazan’ın bereketini sofralarınıza taşıyın!

4. Starbucks kahvelerin fiyatları en dipte

Sabahları güne enerjik başlamak, gün içinde küçük bir mola vermek ya da sevdiklerinle keyifli anlar paylaşmak… Kahve, hayatın her anında bize eşlik eden en güzel ritüellerden biri. Eğer siz de kahve tutkunlarındansanız, tam da doğru zamanda harika bir fırsatla karşı karşıyasınız. Ramazan Fırsatları kapsamında kahve severlere özel indirimler başladı. Favori Starbucks kahvelerini çok daha avantajlı fiyatlarla alabilir, evde ya da ofiste kendi kahve keyfini yaratabilirsiniz.

5. Lipton'da 500 TL alışverişe 100 TL indirim

Türkiye’de çay denince akla gelen ilk markalardan biri olan Lipton, yılların uzmanlığıyla en kaliteli çay yapraklarını harmanlayarak her yudumda benzersiz bir lezzet sunuyor. Yoğun dem sevenler için Extra Dem, hafif içim tercih edenler için Yeşil Çay veya bitki çayı severler için rahatlatıcı karışımlar… Damak zevkinize en uygun çayları seçmek artık çok daha avantajlı! Çünkü şimdi Lipton çay çeşitlerinde 500 TL’lik alışverişe 100 TL indirim fırsatı var. Mis gibi demlenmiş bir çayın kokusuyla güne başlamak veya sevdiklerinizle keyifli anlar paylaşmak için indirimdeki ürünlere göz atın.

6. Moliendo kahvelerde 1000 TL'ye %25 indirim

Kahve severlere müjde! Günün her anında size eşlik edecek zengin aromalı espresso çekirdeklerinden yumuşak içimli filtre kahvelere kadar her damak zevkine hitap eden Moliendo kahveleri, Ramazan Fırsatları ile şimdi çok daha avantajlı! Yoğun kavrulmuş sert kahvelerden, hafif tatlı notalara sahip özel harmanlara kadar geniş bir yelpaze sunan Moliendo, kahve tutkunlarının favorisi olmaya devam ediyor. "Bir indirim olsa da stoklasam!" diye düşünenler için ise kaçırılmayacak bir fırsat var: Moliendo kahvelerde 1000 TL’lik alışverişe sepette 250 TL indirim başladı!

7. Ramazan’ın en sevilen tatları Malatya Pazarı’nda indirimde

Malatya Pazarı, yıllardır kalite ve tazelikten ödün vermeden en seçkin kuruyemiş, kuru meyve ve lokum çeşitlerini sofralarla buluşturan köklü markalardan biri. Geleneksel iftar tatlarını özleyenler için hurmadan fıstıklı lokuma, sahurda enerji veren badem, ceviz ve fındıktan Ramazan’a özel karışık kuruyemişlere kadar geniş ürün yelpazesiyle tat ve sağlık dolu atıştırmalıklar sunuyor. Şimdi Malatya Pazarı ürünlerinde Ramazan Fırsatları’na özel indirimler var! Tazeliği ve lezzetiyle öne çıkan ürünleri avantajlı fiyatlarla stoklamak için bu indirim dönemini değerlendirebilirsiniz.

8. Nestlé kahve ve atıştırmalıklarında süper fırsatlar

Ramazan’ın tatlı ve keyifli anlarına Nestlé lezzetleri eşlik etsin! Çikolata severlerden kahve tutkunlarına, kahvaltıda enerji dolu bir başlangıç yapmak isteyenlerden iftar sonrası tatlı kaçamaklarını sevenlere kadar herkes için Nestlé ürünlerinde Ramazan Fırsatları’na özel indirimler başladı! Nestlé çikolataları, kahveleri, kahvaltılık gevrekleri ve daha birçok lezzetli ürünü şimdi çok daha avantajlı fiyatlarla sepetinize ekleyebilirsiniz.

9. Julius Meinl kahvelerde 600 TL ve üzeri alışverişe 150 TL indirim var

Güne mis gibi kokan, özenle kavrulmuş kahve çekirdekleriyle başlamak bir ritüelinizse, Julius Meinl kahveleri tam size göre! İster yoğun aromalı bir espresso, ister yumuşak içimli bir filtre kahve, isterse de sütlü kahveye mükemmel uyum sağlayan özel bir harman… Avusturya’nın köklü kahve markası Julius Meinl, kahve keyfinizi zirveye taşımak için şimdi indirimde! 600 TL ve üzeri alışverişinize sepette 150 TL indirim fırsatıyla en sevdiğiniz kahveleri cazip fiyatlarla satın alabilirsiniz.

10. Protein bar, granola ve daha fazlası: Fellas’ta Ramazan'a özel indirim

Ramazan’da hem doyurucu hem de besleyici atıştırmalıklar arıyorsanız, indirimdeki Fellas ürünlerine göz atmaya ne dersiniz? Şeker ilavesiz protein barlar, enerji veren granola çeşitleri ve doğal içerikli atıştırmalıklarla hem iftar sonrası tatlı ihtiyacınızı giderebilir hem de sahurda uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacak sağlıklı alternatifler keşfedebilirsiniz.

Bu içerik 4 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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