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  4. Artvin'de kar yağışı durdu, köylerde yol açma çalışmaları sürüyor

Artvin'de kar yağışı durdu, köylerde yol açma çalışmaları sürüyor

06.03.2025 11:02
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Artvin'de 20 Şubat sonrası etkili olan kar yağışının ardından özellikle köy yollarında yol açma çalışmaları halen sürüyor. Ekipler zorlu koşullar altında aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

Artvin'de kar yağışı durdu, köylerde yol açma çalışmaları sürüyor

Havanın açmasıyla birlikte kar yağışı dursa da, özellikle yüksek kesimlerde ve uzak köylerde kar kalınlığı 3-5 metrelere ulaştı. Bu durum, köy yollarının kapalı kalmasına neden oldu. Artvin Osman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu yolları açabilmek için yoğun mesai harcıyor. Bu çalışmalar sırasın Artvin merkeze bağlı Çoruh Üniversitesi öğrenci yurtlarının da içinde bulunduğu ve yaklaşık 4 bin nüfuslu Seyitler Köyünün arızalanan içme suyu hattının yolu ekipler tarafından açılarak arıza giderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin köy
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