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BİM'e Kumtel mini fırın geliyor! 7 Mart 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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  4. BİM'e Kumtel mini fırın geliyor! 7 Mart 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Kumtel mini fırın geliyor! 7 Mart 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
04.03.2025 11:08
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 7 Mart 2025 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalogda geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Oyuncaklar, akıllı televizyon modelleri, pratik mutfak gereçleri, küçük ev aletleri ve dahası uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Rivero 125CC Motosiklet 69 bin TL

1

Çay makinesi, blender, mikser, akıllı saat ve dahası

2

Sizin için seçtiklerimiz

Kahve makinelerinde kaçırılmayacak indirimler var. Ürünler burada.

Slazenger akıllı saatlerdeki indirimleri burada bulabilirsiniz.

Çok satan Greenote elektrikli dikey süpürge de indirimde. Ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

Elektrikli diş fırçası, epilatör, tırnak bakım aleti...

3

Sizin için seçtiklerimiz

NIVEA Marka Haftası başladı. İndirimdeki ürünler burada.

Cilt bakım ürünleri de indirimde. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

İndirimli makyaj malzemelerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pratik mutfak gereçlerinde indirimler sizi bekliyor

4

5

7

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçlerindeki indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Karaca, Kütahya Porselen ve dahası burada indirimde.

Büyük beden kıyafetler BİM'e geliyor

6

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Pijama takımlarındaki indirimler, burada.

Uzun yıllar kullanabileceğiniz boxerlarda da indirimler başladı. Buraya tıklayarak ürünleri inceleyebilirsiniz.

Jean modellerindeki indirimler burada.

Ve çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklar

8

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Oyuncak kategorisindeki tüm indirimler burada.

7'den 77'e herkesin favorisi LEGO'larda indirimler devam ediyor. Ürünler burada.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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