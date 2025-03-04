ŞOK'a Arzum Türk kahvesi makineleri geliyor! 5 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 5 Mart 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında giyim ürünlerinden pratik mutfak gereçlerine, gıdadan hijyen ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Arzum Türk kahvesi makineleri ŞOK kataloğunda

Sizin için seçtiklerimiz

Kahve makinelerindeki indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Pratik mutfak gereçlerindeki indirimlere buradan değerlendirebilirsiniz.

Karaca, Kütahya Porselen ve dahası burada indirimli fiyatlarla sizi bekliyor.

OMO toz deterjan 365 TL!

Sizin için seçtiklerimiz

Tursil, Prill, OMO, Ariel... Deterjanlarda kaçırılmayacak indirimler var. Ürünler burada.

Güvenle kullanabileceğiniz cilt dostu bebek bezleri indirimde. Ürünler indirimde burada.

Yüzey temizleyicilerde avantajlı fiyatlar var. Ürünleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Gıda ürünlerinde %40'a varan indirimler var

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki tüm gıda ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kahve tiryakilerin favorisi kahvelerde cazip fiyatlar! Ürünleri burada bulabilirsiniz.

Çeşit çeşit atıştırmalıklarda indirim var. Ürünler burada.

Terlik, pijama, iç çamaşırı, çorap ve dahası

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Pijama takımlarındaki indirimler, burada.

Uzun yıllar kullanabileceğiniz boxerlarda da indirimler başladı. Buraya tıklayarak ürünleri inceleyebilirsiniz.

Jean modellerindeki indirimler burada.

Şampuan, makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri... Kadınlar Günü'ne özel indirimler başladı

Sizin için seçtiklerimiz

Her saç tipine uygun şampuanlarda indirimler devam ediyor. Ürünleri buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

Nivea Marka Haftası başladı. Buraya tıklayıp ürünlere göz atabilirsiniz.

Makyaj malzemelerindeki indirimleri buradan inceleyebilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.