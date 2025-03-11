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Ayaklarınıza hak ettiği rahatlığı verin! Merrell® Moab 3 GTX 3320 TL indirimde
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Ayaklarınıza hak ettiği rahatlığı verin! Merrell® Moab 3 GTX 3320 TL indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
11.03.2025 09:53
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Gün boyu koştururken ayaklarınızın sizi yarı yolda bırakmasını istemezsiniz, değil mi? Yorucu iş günlerinde, uzun yürüyüşlerde ya da plansız gelişen anlarda en büyük ihtiyacınız konfordur. Merrell® Moab 3 GTX, destekleyici yapısı ve su geçirmez özelliğiyle her adımda rahat hissetmenizi sağlar. Üstelik şimdi 3320 TL indirimle bu ürüne çok avantajlı bir fiyatla sahip olabilirsiniz. İşte detaylar...

Gün içinde sürekli hareket halindeyken ayaklarınızın rahat olması büyük bir fark yaratır. İşe giderken, uzun yürüyüşlerde ya da yoğun tempolu bir gün geçirirken ayakkabınızın sizi desteklemesi hem konfor hem de sağlık açısından önemlidir. Merrell® Moab 3 GTX, gün boyu rahat hissetmenizi sağlarken, su geçirmez yapısıyla sizi yağmurlu havalarda bile yarı yolda bırakmaz. Üstelik şu an 3320 TL indirimde, yani ihtiyacınız olan konfor ve dayanıklılığı en avantajlı fiyatlarla yakalama fırsatı sizi bekliyor! Modeli daha yakından incelemek için okumaya devam edin!

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Merrell® Moab 3 GTX outdoor ayakkabı

Ayaklarınıza hak ettiği rahatlığı verin! Merrell® Moab 3 GTX 3320 TL indirimde

Zorlu hava koşullarında ya da uzun doğa yürüyüşlerinde ayaklarınızın hem kuru hem de rahat kalmasını ister misiniz? Merrell® Moab 3 GTX, GORE-TEX® su geçirmez membranı sayesinde yağmurlu havalarda bile üstün koruma sağlarken, nefes alabilen yapısıyla gün boyu konfor sunuyor. Vibram® dış tabanı, kaygan zeminlerde mükemmel tutuş sağlarken, yastıklı orta tabanı ve şok emici topuk desteği uzun yürüyüşlerde ya da yoğun tempoda ayaklarınıza binen yükü azaltıyor. Şehirde, doğada ya da macera dolu aktivitelerde dayanıklılığı ve konforu bir araya getiren ayakkabı, her adımda güvenli ve rahat hissetmenizi sağlıyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Ayakkabı çok şık ve dikkat çekici. Tabanı da zaten vibram kalitesi. Fakat kendi numaranızdan 1 numara büyük almanızı tavsiye ederim. Satıcıya yardımlarından dolayı teşekkürler."

  • "Tam 10 yıl önce aynısından almıştım. 10 yılda resmen öldüremedim ayakkabıyı. artık değişik rengi olsun diye ve tabanı yenilensin diye tekrar aynısından aldım. Çok rahat ve su geçirmezliği ve soğuk dayanıklılığı çok yüksek bir ayakkabı. Bu sınıftaki prime outdoor ayakkabıdır."
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Bu içerik 11 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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