LEGO Star Wars Engizisyoncu Nakliye Aracı Scythe Bahar Fırsatları'na özel indirimde

Bahar Fırsatları başladı ve en sevilen LEGO setleri şimdi kaçırılmayacak indirimlerle sizi bekliyor! Efsanevi sahneleri canlandırmak ve koleksiyonunuzu büyütmek için daha iyi bir zaman olabilir mi? Star Wars hayranlarını mutlu edecek bir ürün önerisi ile geldik: 75336 LEGO Star Wars™ Engizisyoncu Nakliye Aracı Scythe. İster oyun oynayın, ister koleksiyonunuza ekleyin... Star Wars evreninin büyüleyici dünyasına adım atmaya hazır olun! Üstelik şimdi Bahar Fırsatları'na özel 970 TL indirimle satışta! Ürün ile ilgili detaylar içeriğimizde...

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LEGO Star Wars Engizisyoncu Nakliye Aracı Scythe 75336

LEGO Star Wars Engizisyoncu Nakliye Aracı Scythe (75336) Star Wars: Obi-Wan Kenobi hayranları için hem heyecan verici bir oyun seti hem de koleksiyonluk bir model sunuyor. İniş ve uçuş modları için hareketli kanatları, yaylı atıcıları ve açılabilir rampası ile sahneleri canlandırmak çok daha eğlenceli hale geliyor. Detaylı iç tasarımı, kokpitinde pilot koltuğu, yolcu alanı ve ışın kılıcı takma bölmeleri ile gerçekçi bir oyun deneyimi sunarken, Ben Kenobi ve Engizisyoncuların minifigürleri savaşları daha da heyecan verici kılıyor. 924 parçadan oluşan set, 9 yaş ve üzeri Star Wars hayranları için mükemmel bir hediye alternatifi. Hem oyun saatlerinde hem de koleksiyonunuzda sergilemek için harika bir parça!

Kullananlar ne diyor?

"Geminin her paneli açılıp kapanabiliyor, mini figürleri normalde beğenmem ama bunun içindekiler gerçekten güzel yapılmış. Boyutu da gayet büyük, tavsiye ederim."

"Fiyat olarak ve bulunabilirlik açısından Amazon'a teşekkürler. Boyutu ve tasarımı ile bence bu yılın en iyisi."

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Bu içerik 11 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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