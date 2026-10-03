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Turistik Karaelmas Ekspresi yolcuları Yenice’de

Turistik Karaelmas Ekspresinin yolcuları, mola verdikleri Karabük’ün Yenice ilçesindeki Ihlamur Seyir Terasındaki doğa manzarasına hayran kaldı.

Turistik Karaelmas Ekspresi yolcuları Yenice’de

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Zonguldak Valiliği ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesi, bölgenin doğal, kültürel, tarihî, jeolojik ve endüstriyel değerlerinin tanıtılması ve yeni turizm rotalarının geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Turistik Karaelmas Ekspresi, 2026 yılı seferlerine başladı.

2025 yılında Ankara-Zonguldak arasında karşılıklı 4 sefer gerçekleştiren ve seyahatseverlerden yoğun ilgi gören Turistik Karaelmas Ekpsresi, 2026 yılında geliştirilmiş programıyla yeniden raylara çıktı.

Ankara’dan kalkan Karabük’ün Yenice ilçesinde mola verdi. Yenice’ye ulaşan yolcular, otobüslerle Ihlamur Seyir Terası’na götürüldü. Burada kahvaltı yapan yolcular gün doğumunu ve ilçenin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Orman manzaralı seyir terasında kurulan salıncak da ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Buradaki gezinin ardından yolcular Batı Karadeniz’in güzelliklerini keşfetmek içi trenle Zonguldak’a hareket etti.

Turistik Karaelmas Ekspresi yolcuları Yenice’de 1

Turistik Karaelmas Ekspresi yolcuları Yenice’de 2

Turistik Karaelmas Ekspresi yolcuları Yenice’de 3

Turistik Karaelmas Ekspresi yolcuları Yenice’de 4

Turistik Karaelmas Ekspresi yolcuları Yenice’de 5

Turistik Karaelmas Ekspresi yolcuları Yenice’de 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Karabük
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