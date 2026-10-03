Ev yangınında mahsur kalan kadın kurtarıldı

Yangın, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Öğretmen Hanifi Yaldız Sokak’taki bir evde çıktı. Alınan bilgiye göre, altı dükkan 3 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini sevk etti. Bu sırada yangın üst kattan E.K.’nin (88) yaşadığı eve de sıçradı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken yalnız yaşayan yaşlı kadın kurtarılarak güvenli bölgeye çıkarıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır