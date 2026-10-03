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Kazada hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde otomobilin köprüden uçması sonucu trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, Göksun ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Yafes Topcuoğlu idaresindeki otomobil köprüden uçtu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Topcuoğlu ile otomobildeki dayısı 56 yaşındaki Cafer Çiftçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşlemlerinin ardından Topcuoğlu için Göksun Merkez Kerpetenli Mezarlığı’nda, Çiftçi için ise Göksun Aslanbeyçiftliği Mahallesi Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Kazada hayatını kaybeden Cafer Çiftçi’nin Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Çiftçi ve yeğeni Topcuoğlu, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı 1

Kazada hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kaza
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