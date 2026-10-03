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Eskişehir Çevre Yolu’nda motosiklet otomobile arkadan çarptı

Eskişehir Çevre Yolu’nda otomobile arkadan çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir Çevre Yolu’nda motosiklet otomobile arkadan çarptı

Olay, dün akşam saatlerinde Eskişehir Çevre Yolu’nun Bursa istikametinde, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AO 685 plakalı motosiklet, 26 ANM 424 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu dengesini kaybedip yere düşen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, muhtemel bir kaza daha yaşanmaması amacıyla çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsü ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir Çevre Yolu’nda motosiklet otomobile arkadan çarptı 1

Eskişehir Çevre Yolu’nda motosiklet otomobile arkadan çarptı 2

Eskişehir Çevre Yolu’nda motosiklet otomobile arkadan çarptı 3

Eskişehir Çevre Yolu’nda motosiklet otomobile arkadan çarptı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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