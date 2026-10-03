Bodrum’da kaza yapan otomobil alev aldı

Kaza, Akçaalan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle tek taraflı kazaya karıştı.

Kazanın ardından otomobilin ön kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrolde, otomobilin içerisinde mahsur kalan kimsenin olmadığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle otomobilde kullanılamaz hale geldi.

Kazada ve yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır