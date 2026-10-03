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Bodrum’da kaza yapan otomobil alev aldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tek taraflı trafik kazasına karışan otomobilin ön kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçta mahsur kalan olmadığını belirlerken, yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bodrum’da kaza yapan otomobil alev aldı

Kaza, Akçaalan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle tek taraflı kazaya karıştı.

Kazanın ardından otomobilin ön kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrolde, otomobilin içerisinde mahsur kalan kimsenin olmadığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle otomobilde kullanılamaz hale geldi.

Kazada ve yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Bodrum’da kaza yapan otomobil alev aldı 1

Bodrum’da kaza yapan otomobil alev aldı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Bodrum
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