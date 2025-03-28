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BİM'e Fakir dikey süpürge geliyor! 28 Mart 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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BİM'e Fakir dikey süpürge geliyor! 28 Mart 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
28.03.2025 09:08
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 28 Mart 2025 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalogta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Akıllı televizyon modelleri, pratik mutfak gereçleri, dikey süpürge ve dahası uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Güncel ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu burada! Güncel ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu burada!
A101'e Columbia spor ayakkabı geliyor! A101'e Columbia spor ayakkabı geliyor!

Airfryer, dikey süpürge, tost makinesi ve dahası

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Sizin için küçük mutfak aletleri seçtiklerimiz

Bahar Fırsatları'na özel indirimde olan airfryer'ları burada bulabilirsiniz.

Dikey süpürgelerdeki indirimlerden yararlanmak için buraya tıklayın.

Tost makinelerinde de indirimler var. Ürünler burada.

Televizyon'dan kulaklığa Transformers temalı elektronik ürünler BİM'e geliyor!

1

Sizin için elektronik seçtiklerimiz

JBL kulaklıklarda fiyatlar en dipte, burada.

Evinizi sinema salonuna çevirecek akıllı televizyon modellerindeki indirimleri burada bulabilirsiniz.

iPhone'larda Bahar Fırsatları'na özel indirimler var. İndirimli iPhone modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

Her evin ihtiyacı olan yapı market ürünleri de burada

4

Sizin için el aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimli matkapları burada bulabilirsiniz.

İndirimdeki akülü vidalama aletlerini buradan inceleyebilirsiniz.

Şu anda indirimli fiyatlarla satışa sunulmuş olan pense setlerini buradan görüntüleyebilirsiniz.

Çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklar

5

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Oyuncaklar burada indirimli fiyatla sizi bekliyor.

7'den 70'e herkesin favorisi LEGO'lar indirimde, burada.

Yumak, dikiş ipliği, dikiş iğnesi...

6

Sizin için hobi malzemeleri kategorisinde seçtiklerimiz

Dikiş makineleri de indirime giren ürünler arasında. Ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

Dikiş yaparken kullanabileceğiniz tüm ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Pratik mutfak gereçlerinde indirimler var!

7

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Karaca'dan Zwilling'e onlarca markanın mutfak gereçlerinde büyük indirimler burada.

Mutfağınızda çok işinize yarayacak indirimli saklama kaplarını burada bulabilirsiniz.

Cam bardaklardaki indirimli fiyatları görüntülemek için buraya tıklayın.

Lezzetli yemekler pişirmenize yardımcı olacak tencere modellerindeki indirimleri buradan inceleyebilirsiniz.

Ve bahçe düzenleme zamanı!

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