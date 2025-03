Bahar Fırsatları'na özel iPad modellerinde kaçırılmayacak indirimler var

Yeni bir başlangıç, çoğu zaman küçük bir dokunuşla başlar. Notlarınızı dijital ortama taşımak, çizim yaparken hayal gücünüzü serbest bırakmak ya da toplantıdan dizi molasına kadar her anı daha verimli geçirmek için ihtiyacınız olan şey belki de sadece bir Apple tablettir. Kullanım kolaylığı, güçlü performansı ve zamansız tasarımıyla iPad’ler; hem üretkenliğinizi artırır hem de hayatınıza konfor katar. Üstelik şimdi, Bahar Fırsatları kapsamında en sevilen Apple tablet modelleri kaçırılmayacak indirimlerle satışta. Hangi modelin size en uygun olduğunu öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

1. Apple 2022 12.9 inç iPad Pro, 128 GB

Apple 2022 12.9 inç iPad Pro, M2 çipiyle sınırları zorlayan bir performans sunarken, Liquid Retina XDR ekranı sayesinde görselleri adeta hayata geçiriyor. Profesyonel işler, yaratıcı projeler veya günlük kullanım için ideal olan bu iPad Pro; güçlü CPU ve GPU yapısıyla hem yüksek hız hem de görsel kalite vadediyor. iPadOS’in çoklu görev desteği, Apple Pencil (2. nesil) ve Magic Keyboard uyumluluğu sayesinde not almak, çizim yapmak ve yazmak çok daha verimli hale geliyor. Wi-Fi 6E ile ultra hızlı bağlantı sunarken, Face ID özelliğiyle güvenliği ve pratikliği bir arada yaşatıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tablet harika büyük m2 MacBook Air kullanıyorum 13’ inç harika uyum apple ekosistemi muazzam Apple Pencil 2. Nesil ile birlikte kullanmakta ayrıca harika not tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı ara ara video editleri 3D programları kullanıyorum bataryası güzel gidiyor hızına denecek laf yok."

"Yani anlatmaya gerek yok ucuza taksitle aldım. Amazon sağ olsun. Bu yorumu Ipad'imle yazıyorum."

2. Apple iPad Air 13 inç (M2)

Apple iPad Air 13 inç (M2), hem iş hem de eğlence için ihtiyaç duyduğunuz gücü ve esnekliği tek bir cihazda bir araya getiriyor. Geniş Liquid Retina ekranı, P3 renk yelpazesi ve ultra düşük yansıma oranı sayesinde ister video düzenleyin ister film izleyin, her şey olağanüstü canlılıkta görünüyor. M2 çipi, çoklu uygulama kullanımını akıcı hale getirirken; iPadOS’in sunduğu üretkenlik araçları, çizimden belge düzenlemeye kadar tüm görevleri kolaylaştırıyor. USB-C bağlantısı, Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard desteğiyle tam bir profesyonel deneyim sunan iPad Air, gelişmiş kameralarıyla da video görüşmelerden 4K çekimlere kadar üst düzey kalite vadediyor. Hafif yapısı, güçlü donanımı ve uzun pil ömrüyle iPad Air, her ortamda sizinle birlikte çalışmaya ve üretmeye hazır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün çok kaliteli. Gerçi hala tüm özelliklerini kullanabilmiş değilim ancak kardeşim için aldım. Güle güle kullansın. Diş Hekimliğinde okuyor. Ona kazanma hediyesi olsun. En az 10 yıl kullanacağı bir ürün diye düşünüyorum."

"Günlük kullanım ve daha bir çok iş için çok ideal bir ürün, aynı zamanda çizim gibi işlerle de uğraşıyorsanız yine işinizi gayet görecek bir model."

3. Apple 2022 iPad Air (5. nesil)

Apple 2022 iPad Air (5. nesil), zarif pembe rengi ve 10.9 inç büyüleyici Liquid Retina ekranıyla hem şık hem de işlevsel bir cihaz arayanlar için harika bir seçenek. M1 çipin sağladığı güçlü performans sayesinde aynı anda birden fazla uygulama çalıştırmak, video düzenlemek ya da oyun oynamak oldukça akıcı bir hale geliyor. iPadOS işletim sistemi, Apple Pencil ve Magic Keyboard desteğiyle birlikte yaratıcı işlerinizde veya günlük görevlerinizde size maksimum verimlilik sağlarken, Wi-Fi 6 ve LTE bağlantı seçenekleriyle her an çevrim içi kalabiliyorsunuz. Touch ID özelliği ise hem güvenli hem de hızlı erişim sağlıyor. Kompakt tasarımı, uzun pil ömrü ve Apple kalitesiyle iPad Air, günün her anında elinizin altında olacak bir dijital asistan niteliğinde.

Kullanıcılar ne diyor?

"Magic klavye ile birlikte kullanıyorum. laptopu aratmıyor. Sunum hazırlamak, video klipleri hazırlamak, eğitim vermek için mükemmel bir cihaz."

"Ofis işleri için de kullanma fırsatım oldu Word/Excel vs Ayarlarda, Görüntü ve Parlaklık ayarlarında Display Zoom ayarını “more space” seçenğine çekince Files uygulamasında vs gezinirken ipad değil de 11 inch macbook kullanıyormuş hissine kapılıyorsunuz zaten. M1 çip bu hissiyatı artırıyor. Bunun haricinde zaten sosyal medya/youtube/multimedia vs için ideal cihaz 2k görüntü kalitesiyle bunu da layığından fazlasıyla yapıyor."

4. Apple iPad Pro 13 inç (M4 çip)

Apple iPad Pro 13 inç (M4 çip), gücün ve inceliğin buluştuğu yeni nesil bir deneyim sunuyor. Ultra Retina XDR ekranıyla her detayı net bir şekilde görebilir, M4 çipin sunduğu olağanüstü performansla çoklu görevleri kolayca yönetebilirsiniz. Profesyonel düzeyde kamera ve ses sistemleriyle yaratıcı işlerinizde fark yaratırken, Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard desteği sayesinde cihazınızı bir üretkenlik merkezine dönüştürebilirsiniz. Face ID, Wi-Fi 6E ve hücresel bağlantı gibi akıllı detaylar da hem güvenlik hem mobilite anlamında kullanımınızı üst seviyeye taşıyor. Gelişmiş donanım ve yazılım uyumuyla, iPad Pro bir tablet

Kullanıcılar ne diyor?

"Ekranda çift katmanlı oled kullanılmış. Siyahlar tam siyah, HDR de parlaklık muazzam. Çok ince bir tablet. Beğenerek kullanıyorum."

"Şu an bu yorumu, magic keyboard ile yazıyorum. En üst modeli edindim. Tablet değil, bildiğiniz bilgisayar. MacBook Air 13 inç 256 GB uzay grisi modelden, uzay siyahı olanına geçiş yaptım. Ekran akışı çok hızlı; kontrast ayrımı çok keskin ve Nano Texture camda hiç parlama yok. Yazı yazmaktan, görüntü kurgusu ve tasarıma değin her işimi görüyor. Ama en güzeli üye olduğum platformlarda dizi, fil izlemek… Bütçeniz el veriyorsa, mutlaka edinmeye bakın."

5. Apple 2022 10.9 inç iPad, 256 GB

Apple 2022 10.9 inç iPad, her güne dinamizm ve yaratıcılık katmak isteyenler için tasarlanmış ideal bir cihaz. Apple Pencil ve Magic Keyboard Folio desteğiyle de bu iPad, not almaktan içerik üretimine kadar birçok farklı kullanım alanı sunuyor. Göz alıcı Liquid Retina ekranı ile içerik izlemekten çizim yapmaya kadar her deneyimi keyifli hale getirirken, A14 Bionic çip sayesinde yüksek performansla çoklu görevleri kolayca yerine getirebilirsiniz. Wi-Fi 6 ve LTE bağlantısı, sizi her yerde çevrimiçi tutarken, Touch ID ile güvenliğinizi pratik bir şekilde sağlayabilirsiniz. Hafif tasarımı, uzun pil ömrü ve dört farklı renk seçeneğiyle 2022 10.9 inç iPad, hem üretkenlik hem eğlence için güçlü bir yol arkadaşı.

Kullanıcılar ne diyor?

"tablet hakkında denecek pek bir şey yok bildiğimiz Apple kalitesi. Apple cihazları arasında “uygun” fiyatlı denilebilecek bir tablet. Bu fiyata sunulabilenin Apple açısından en iyisini sunmuşlar. Hızlı bir şekilde teslim edildi."

"Cihazın kalitesini yazmaya gerek yok. "

6. Apple iPad Air 11 inç (M2)

Apple iPad Air 11 inç (M2), performans ve taşınabilirliği şık bir tasarımda bir araya getiriyor. M2 çipin gücüyle çoklu görevleri kusursuzca yerine getirebilir, 1 TB’a varan geniş depolama seçeneğiyle iş ve eğlence arasında dilediğiniz gibi geçiş yapabilirsiniz. 11 inç Liquid Retina ekranı; canlı renkler, yüksek parlaklık ve düşük yansıtma oranıyla her ortamda net görüntü sunarken, gelişmiş kamera sistemi sayesinde ister toplantıda olun ister içerik üretin, her detay net bir şekilde yansıyor. Yeni nesil Apple Pencil ve Magic Keyboard uyumluluğu ile çizimden yazıya kadar yaratıcı süreçlerinizi destekliyor. Tüm gün süren pil ömrü ve Wi-Fi 6E bağlantı hızıyla iPad Air, hem profesyonel kullanım hem de gündelik işler için kusursuz bir yardımcınız olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünü aktif olarak kullanıyorum. Bu zamana kadar beni hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı. Batarya süresi yeterli seviyede. "

"iPad Air M2 ile entegre etmek çok iyi. Aşırı hızlı ve görüntü kalitesi çok iyi."

7. Apple 2021 iPad Mini

Kompakt boyutlarıyla büyük işler başaran Apple 2021 iPad mini, sadece tek elle tutulabilecek kadar küçük olması, onu hareket halindeyken not almak, e-kitap okumak ya da yaratıcı projeler üzerinde çalışmak için mükemmel hale getiriyor. 8.3 inç Liquid Retina ekranı canlı renkler sunarken, güçlü A15 Bionic çipi sayesinde çoklu görevleri sorunsuzca yerine getirmenizi sağlıyor. Apple Pencil uyumluluğu ve gelişmiş kamera özellikleriyle ister iş, ister eğlence için kullanın; iPad mini her an yanınızda olacak kadar pratik, bir o kadar da güçlü. Şık mor rengi ve hafif tasarımıyla fark yaratırken, Wi-Fi 6 ve LTE bağlantısı sayesinde her yerde çevrimiçi kalmanızı da garanti ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"9 ve 11 inçler hep büyük geliyordu, bu tam avuca sığmalık. Her yere götür getir. A15 işlemcisi çok hızlı. Rahat 2030 yılına kadar idare eder."

"Güzel, kompakt. 1 gün pil ömrü var. Tavsiye ederim."

8. Apple 2022 iPad Pro 11 inç

Apple 2022 iPad Pro 11 inç, gücünü M2 çipten alarak profesyonel düzeyde performansı taşınabilir bir formda sunuyor. 2 TB gibi devasa bir depolama kapasitesiyle 4K video projelerinizden büyük grafik dosyalarına kadar her şeyi yanınızda taşıyabilir, Wi-Fi 6E desteği sayesinde her yerden kesintisiz bağlantı kurabilirsiniz. Apple Pencil ve Magic Keyboard uyumluluğu, iPad Pro’yu sadece bir tablet değil, aynı zamanda üretkenliğinizi artıran bir yaratım merkezi haline getiriyor. Liquid Retina ekranı, P3 renk yelpazesi ve True Tone teknolojisiyle ister tasarım yapın ister video izleyin, her görüntü etkileyici netlikte ve doğallıkta görünüyor. Zarif gümüş rengiyle göz kamaştıran bu iPad Pro, hem stil hem de işlevsellik arayanlar için mükemmel bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tablet konusunda iPad üzerine bir ürün tercihi yapmak hata olur."

"Her işimi görüyor."

9. Apple 2022 MacBook Air M2

Apple 2022 MacBook Air M2, günlük işlerinizden yaratıcı projelerinize kadar her alanda sizi desteklemek için tasarlanmış ultra taşınabilir bir laptop. Yalnızca 1,24 kg ağırlığıyla çantanıza atıp her yere rahatça taşıyabilir, 18 saate varan pil ömrüyle priz arama derdine veda edebilirsiniz. 13.6 inç Liquid Retina ekranı bir milyar renk desteğiyle videolardan sunumlara her şeyi canlı ve net bir şekilde sunarken, 1080p FaceTime HD kamera ve Uzamsal Ses destekli hoparlörler sayesinde online toplantılar da adeta gerçek bir odadaymışsınız gibi geçiyor. M2 çipin sunduğu üstün performans sayesinde ister aynı anda birden çok uygulama kullanın, ister yüksek grafik isteyen işler yapın, ürünü takılmadan kullanabilirsiniz. iPhone ve iPad’inizle mükemmel uyum sağlayan model, Apple ekosisteminin sunduğu rahatlığı bir üst seviyeye taşıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Macbook Air alacak kullanıcının yapacağı şeyler üç aşağı beş yukarı bellidir zaten. Dolayısı ile baz model olsa dahi günlük kullanım için fazlasıyla yeterli."

"Fazla söze gerek yok Apple her zamanki farkı gösteriyor."

10. Apple Watch Series 9 GPS + Cellular (41 mm)

Gelişmiş teknolojisi ve şık tasarımıyla öne çıkan Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41 mm, hem sağlığınızı takip eden akıllı bir asistan hem de stilinizi tamamlayan modern bir aksesuar. Pembe alüminyum kasası ve bileğe rahatça oturan uçuk pembe Spor Loop kordonuyla, zarif ve konforlu bir kullanım sunuyor. 41 mm’lik geniş Retina ekranı, hep açık özelliği sayesinde bilgilerinizi tek bakışta görüntülemenize olanak tanırken, EKG ve kandaki oksijen takibi, uyku analizi ve sıcaklık algılama gibi gelişmiş sağlık ölçümleriyle vücudunuzu daha yakından tanımanıza yardımcı oluyor.

Kullananlar ne diyor?

"Klasik Apple kalitesi. Düşünmeden alın derim. Kızım için almıştım. Beğendi. Tavsiye ederim."

"Apple ekosistemi içinde gayet uygun çalışıyor. 6 ay oldu kullanmaya başlayalı, herhangi bir sıkıntı çekmiyorum. Uyurken kullanıyorum. Ona rağmen ortalama 1 gün gidiyor şarjı."

Bu içerik 27 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

