Yeni özellik bazı meslekleri işsiz bırakabilir! OpenAI, GPT-4o destekli görsel oluşturma aracını tanıttı...

OpenAI, GPT-4o tabanlı yeni görsel üretme aracının, özellikle iş odaklı içerikler olan infografikler, diyagramlar ve benzeri görsellerin oluşturulmasına öncelik vereceğini açıkladı. Ayrıca, görsellerdeki metinlerin doğru ve okunabilir şekilde üretilebilmesi için metin oluşturma yeteneklerinin de geliştirildiği belirtildi. Bu sayede kullanıcılar, iş dünyasında ihtiyaç duydukları içerikleri çok daha hızlı ve verimli bir şekilde hazırlayabilecekler.

KENDİ GÖRSELLERİNİZİ YÜKLEYİP DÜZENLEYEBİLME İMKANI

Yeni özellik ile sadece görsel oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılar kendi görsellerini de sisteme yükleyip düzenleyebiliyor. Ancak, görsellerin belirli bölümlerinde yapılan düzenlemelerde bazı sınırlamalar olduğu da vurgulandı. Bu özellik, kullanıcıların yaratıcı süreçlerine esneklik katarken, teknik sınırlamalarla karşılaşmalarını engellemeyi amaçlıyor.

YAPAY ZEKA TARAFINDAN ÜRETİLEN GÖRSELLERDE FİLİGRAN OLMAYACAK

GPT-4o ile oluşturulan görsellerde, yapay zeka tarafından üretildiklerini belirten herhangi bir filigran yer almayacak. Bunun yerine, C2PA adı verilen bir metadata, içeriklerin yapay zeka tarafından üretildiğini arka planda gösteren bir işaret olarak eklenmiş olacak. Bu, görsellerin daha doğal bir şekilde sunulmasını sağlarken, kullanıcıların içeriklerin doğruluğuna dair daha fazla bilgi edinmesini mümkün kılacak.

GÜVENLİK VE İÇERİK DENETİMİ

OpenAI, görsel içeriklerin mevcut güvenlik kurallarına göre denetleneceğini belirtti. Özellikle şiddet, çıplaklık ve diğer hassas içeriklere yönelik katı kısıtlamalar uygulanacağı ifade edildi. Bu sayede, kullanıcılar yalnızca etik ve güvenli içerikler üretebilecek ve platform, kötüye kullanım ve zararlı içeriklerin önüne geçilmesi için gerekli tedbirleri alacak.

GÖRSEL OLUŞTURMA SÜRECİ VE BEKLEME SÜRESİ

Görsel oluşturma süreci, bazen beklenenden daha uzun sürebiliyor. Özellikle karmaşık sahneler ya da detaylı görseller istendiğinde, yapay zekanın bu içerikleri hazırlaması birkaç dakika sürebilir. Ancak, ortaya çıkan sonuçlar bu bekleyişe değecek düzeyde kaliteli ve etkileyici oluyor.

Yeni GPT-4o tabanlı görsel oluşturma aracı, hem profesyonellerin iş odaklı içerik üretmesini kolaylaştırıyor hem de bireysel kullanıcıların yaratıcı projelerine yardımcı oluyor. Görsellerin ultra gerçekçi olması, metinlerin okunabilirliğinin artırılması ve kullanıcıların düzenleme yapabilme imkanı sunulması, bu yeni özelliklerin çok yönlü bir araç haline gelmesini sağlıyor. OpenAI'nin bu yeniliği, yapay zekanın görsel üretim alanındaki potansiyelini üst düzeye çıkarıyor.

Kaynak: WebTekno