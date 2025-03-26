Sokakta, evde, her yerde! JBL kulak üstü kulaklıklarda kaçırılmayacak fırsat

Dışarıda yürüyüş yaparken, ofiste çalışırken ya da evde biraz kafa dinlemek isterken iyi bir kulaklık her şeyin havasını değiştiriyor değil mi? Kulak üstü kulaklıklar tam da bu yüzden favori: Hem dış sesleri azaltıyor hem de uzun süre takıldığında rahatsız etmiyor. Film izlerken, oyun oynarken ya da sadece müzik dinlerken konforlu bir ses deneyimi sunuyor. Üstelik şu an Bahar Fırsatları kapsamında JBL kulak üstü kulaklık modelleri indirimde! Hangi kulaklık senin tarzına ve ihtiyacına daha uygun, birlikte bakalım. Detaylar içeriğimizde...

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1. JBL Live 770 BT NC Wireless Kulaklık

Kullanıcılar ne diyor?

"Uygulaması çok güzel her ayar var ekolayzır tepkisi çok iyi vokalden bassa her şeyi olduğu gibi aktarıyor kafa üstü dikişleri ve pedleri premium kutudan çıkan örgü kablo harika şarjı inanılmaz uzun gidiyor."

"Şarjı, sesi, bağlantı hızı, malzeme kalitesi her şeyi mükemmel."

2. JBL T500BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel paketlenmiş ses kalitesi olarak fiyat performans ürünü. Gerçekten sipariş ettiğimin ertesi günü eşime ulaştı teşekkürler."

"Çok güzel bir kulaklık sesi gayet güzel. Fiyat da iyi, alınabilir."

3. JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünü büyük kızım 1 seneden fazladır zaten beğenerek kullanıyor, memnun olduğumuz bu ürünün farklı rengini küçük kızım için de sipariş ettim. Tek tam şarjla aylarca kullanabiliyorsunuz. Her gün birkaç defa şarj ettiğimiz telefonlarımızı düşünerek bu durumun değerini daha çok anlıyorum. Kulaklık kesinlikle kulağı ve başınızı rahatsız etmiyor ve sıkmıyor. Kulakları tamamen kapatıyor ve dışarıdan gelen sesleri duymuyorsunuz. Kulaklıkla telefonla konuşurken karşı taraf sizin kulaklıkla konuştuğunuzu anlamayacak kadar pürüzsüz ses gidiyor. Dış ortam sesi engelleme ve uygulama yardımıyla ekolayzer konfigürasyonu özelliklerinin yanında 5 dakikalık şarj ile 3 saat kullanma özelliği de mevcut."

"Fiyat performans açısından gayet güzel."

4. JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık

Kullanıcılar ne diyor?

"Gayet yeterli ve güzel bir ürün. Kızıma ve kendime aldım. Kızım çok sevdi. Tizler dengeli, baslar güzel. Tavsiye ederim."

"JBL kalitesi kesinlikle üzmez."

5. JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Kullanıcılar ne diyor?

"Ses kalitesi ve mikrofon kalitesi çok güzel, telefondan konuşmaktansa kulaklıkla konuşuyorum artık. Bayıldım."

"3 yıldan fazla süredir kullanıyorum ve herhangi bir teknik sorun olmadan mükemmel bir şekilde çalışıyor."

6. JBL Quantum 100M2 Gaming Kulaklık

Kullanıcılar ne diyor?

"Kulaklık ve mikrofon mükemmel şekilde çalıştı."

"Ürünün ses kalitesi çok güzel, müzik dinlemeyi ve oyun oynamayı seven birisi olarak söylüyorum; bu fiyata göre beklentilerinizi karşılıyor. Hem müzik dinliyorum hem de cs oynarken ses kasmak için yeterli bir kulaklık. Konforu sevenler tercih edebilir, konfor sağlanırken ses kalitesinden ödün verilmemiş."

7. JBL Tune 670 BT NC Wireless Kulaklık

Kullanıcılar ne diyor?

"Ses kalitesi mükemmel. Kulaklığı çok sevdim."

"Mükemmel! Tavsiye ederim."

8. JBL Quantum 360W Play Station Gaming Kulaklık

Kullanıcılar ne diyor?

"PS5 ile tam uyumlu 3D ses çalışıyor, aynı zamanda telefona da bluetooh ile bağlanabiliyor, uzun süreli kullanımda ağrı yapmadı hafif ürün, ben beğendim tavsiye ederim."

"Kulaklık görünüş olarak güzel. Mikrofonunun takılıp, çıkarılabilmesi dışarıda kullanabilmek için oldukça iyi bir özellik. Ağırlık olarak hafif ve kafayı yormuyor. Pili ise uzun süre dayanıyor. Kulaklığın bilgisayar için bir software uygulaması var. Bu uygulama sayesinde Surround özelliğini aktif edebiliyor, kulaklığın kalan şarjını görebiliyoruz. Ses kalitesi olağanüstü düzeyde olsa da, mikrofon çok iyi değil. Ses karşıya yapay gidiyor. Benim için fiyatına göre güzel bir kulaklık."

9. JBL Live 660 BT NC, Wireless Kulaklık

Kullanıcılar ne diyor?

"Öncelikle sorunsuz geldi. Ürün kargolaması iyiydi. Kulaklık kalitesi harika. İndirimdeyken almıştım parasını hak ediyor."

"Ürün acayip beğendiğim aşırı güzel daha alt modellerini de kullanmıştım. Kulak terletmesi yapıyordu bunda hiç yaşamadım yazın ortasında bile."

10. JBL Wave Flex, Kablosuz Kulakiçi Kulaklık

Kullanıcılar ne diyor?

"Yorumlara bakarak aldım, çok hızlı geldi 1 günde geldi çok memnun kaldım, başarılı ürün ses kalitesi ve malzeme kalitesi ile. Teşekkürler."

"Uygulamasındaki detay olsun kulaktaki durusu olsun ses kalitesi olsun yeterli bas veya tiz içeriği olsun olsun her şeyle muhteşem!"

Bu içerik 26 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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