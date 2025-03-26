Sokakta, evde, her yerde! JBL kulak üstü kulaklıklarda kaçırılmayacak fırsat

Dışarıda yürüyüş yaparken, ofiste çalışırken ya da evde biraz kafa dinlemek isterken iyi bir kulaklık her şeyin havasını değiştiriyor değil mi? Kulak üstü kulaklıklar tam da bu yüzden favori: Hem dış sesleri azaltıyor hem de uzun süre takıldığında rahatsız etmiyor. Film izlerken, oyun oynarken ya da sadece müzik dinlerken konforlu bir ses deneyimi sunuyor. Üstelik şu an Bahar Fırsatları kapsamında JBL kulak üstü kulaklık modelleri indirimde! Hangi kulaklık senin tarzına ve ihtiyacına daha uygun, birlikte bakalım. Detaylar içeriğimizde...
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Kullanıcılar ne diyor?
"Uygulaması çok güzel her ayar var ekolayzır tepkisi çok iyi vokalden bassa her şeyi olduğu gibi aktarıyor kafa üstü dikişleri ve pedleri premium kutudan çıkan örgü kablo harika şarjı inanılmaz uzun gidiyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Güzel paketlenmiş ses kalitesi olarak fiyat performans ürünü. Gerçekten sipariş ettiğimin ertesi günü eşime ulaştı teşekkürler."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürünü büyük kızım 1 seneden fazladır zaten beğenerek kullanıyor, memnun olduğumuz bu ürünün farklı rengini küçük kızım için de sipariş ettim. Tek tam şarjla aylarca kullanabiliyorsunuz. Her gün birkaç defa şarj ettiğimiz telefonlarımızı düşünerek bu durumun değerini daha çok anlıyorum. Kulaklık kesinlikle kulağı ve başınızı rahatsız etmiyor ve sıkmıyor. Kulakları tamamen kapatıyor ve dışarıdan gelen sesleri duymuyorsunuz. Kulaklıkla telefonla konuşurken karşı taraf sizin kulaklıkla konuştuğunuzu anlamayacak kadar pürüzsüz ses gidiyor. Dış ortam sesi engelleme ve uygulama yardımıyla ekolayzer konfigürasyonu özelliklerinin yanında 5 dakikalık şarj ile 3 saat kullanma özelliği de mevcut."
Kullanıcılar ne diyor?
"Gayet yeterli ve güzel bir ürün. Kızıma ve kendime aldım. Kızım çok sevdi. Tizler dengeli, baslar güzel. Tavsiye ederim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ses kalitesi ve mikrofon kalitesi çok güzel, telefondan konuşmaktansa kulaklıkla konuşuyorum artık. Bayıldım."
Kullanıcılar ne diyor?
"Kulaklık ve mikrofon mükemmel şekilde çalıştı."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ses kalitesi mükemmel. Kulaklığı çok sevdim."
Kullanıcılar ne diyor?
"PS5 ile tam uyumlu 3D ses çalışıyor, aynı zamanda telefona da bluetooh ile bağlanabiliyor, uzun süreli kullanımda ağrı yapmadı hafif ürün, ben beğendim tavsiye ederim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Öncelikle sorunsuz geldi. Ürün kargolaması iyiydi. Kulaklık kalitesi harika. İndirimdeyken almıştım parasını hak ediyor."
"Ürün acayip beğendiğim aşırı güzel daha alt modellerini de kullanmıştım. Kulak terletmesi yapıyordu bunda hiç yaşamadım yazın ortasında bile."Ürünü İncele
Kullanıcılar ne diyor?
"Yorumlara bakarak aldım, çok hızlı geldi 1 günde geldi çok memnun kaldım, başarılı ürün ses kalitesi ve malzeme kalitesi ile. Teşekkürler."
Bu içerik 26 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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