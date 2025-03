Samsung akıllı telefonlarda Bahar Fırsatları'na özel indirim var

Her yeni gün, daha hızlı olmamızı ve her an bağlantıda kalmamızı gerektiriyor. Samsung’un farklı ihtiyaçlara hitap eden yeni nesil akıllı telefonları, teknolojiyi günlük hayatın her anına entegre etmek isteyenler için güçlü alternatifler sunuyor. Markanın yüksek çözünürlüklü kamera ile geceyi gündüze çeviren, güçlü işlemci ile takılmadan çalışan, uzun pil ömrüyle gün boyu eşlik eden modelleri, tam da bu ihtiyaca yanıt veriyor. Üstelik şimdi, Bahar Fırsatları kapsamında Samsung cep telefonlarını indirimli fiyatlarla edinme şansınız var. Hangi model size göre merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

1. Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Fold5, hem tasarımı hem de donanımıyla mobil teknolojide yeni bir çağ açıyor. 7,6 inçlik büyüleyici ana ekranı sayesinde oyun, izleme ve çoklu görev deneyimini tablet boyutuna taşıyarak kullanıcısına maksimum verimlilik sunuyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle gücünü zirveye taşıyan bu model, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla performanstan ödün vermeden çalışmanızı, eğlenmenizi ve üretmenizi sağlıyor. Gelişmiş kamera sistemi, 30x Space Zoom ve iki ekranlı form faktörüyle mobil fotoğrafçılığı stüdyo kalitesine yaklaştırıyor. Isı ve ışık altında bile parlaklığını koruyan ekranıyla dış mekânlarda da üst düzey görüntüleme sunan Galaxy Z Fold5, katlanabilir formuyla şıklık, taşınabilirlik ve güç dengesini başarıyla kuruyor.

Özellik Açıklama Ana Ekran 7,6 inç, 1750 nit parlaklık, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Gen 2 Depolama & RAM 512 GB hafıza, 12 GB RAM Kamera Sistemi 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 10 MP telefoto Pil Ömrü 73 saat dinleme, 21 saat video izleme

Kullananlar ne diyor?

"Fold 4'ten memnun kaldığımız için yeni modelini almak istedik. İlk kez online'dan telefon satın alıyoruz. Amazon'a güvendiğimiz için tercih ettik. Fiyatı her yere göre daha düşüktü ve kargo da sorunsuzca elimize ulaştı. Çok teşekkürler."

"Telefonun ekranı, bataryası, stabil çalışması, fotoğraf kalitesi, hızlı şarjı, işlemcinin az enerji harcaması ve pil koruma ile (%80 doluluk maksimum) harika. Yani normal bir premium telefondan bu telefona geçerseniz kesinlikle kendinizi iyi hissedersiniz."

2. Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra, yapay zekayla güçlendirilmiş yeni nesil teknolojileri, profesyonel düzeyde kamera sistemi ve üst düzey performansıyla akıllı telefon deneyimini zirveye taşıyor. 200 MP’lik yapay zeka destekli kamerası sayesinde en ince ayrıntıları bile kristal netliğinde yakalayabilir, gelişmiş ProVisual motoruyla gerçek renkler ve düşük kumlanma avantajı elde edebilirsiniz. Dahili S Pen ile not almak, çizim yapmak veya hassas dokunuşlarla cihazı yönetmek artık çok daha doğal ve kolay. Circle to Search, Live Translate ve Not Asistanı gibi Galaxy AI özellikleri sayesinde hem bilgiye ulaşmak hem de iletişim kurmak çok daha hızlı ve akıcı hale geliyor. Hem üretkenlik hem de eğlence için mükemmel bir yardımcı arayanlar için Galaxy S24 Ultra, markanın amiral gemisi modellerinden biri.

Özellik Açıklama Kamera Sistemi 200 MP ana kamera, Quad Tele Zoom, ProVisual motor İşlemci Snapdragon® 8 Gen 3, ışın izleme destekli Yapay Zeka Özellikleri Live Translate, Circle to Search, Not Asistanı S Pen Dahili S Pen ile çizim, not alma, hassas kontrol Pil ve Performans Uzun ömürlü batarya, çift kat buhar haznesiyle soğutma

Kullananlar ne diyor?

"Son 3 telefonum da Galaxy S serisinin üst modelleriydi. S serisinden her zaman memnun kaldım. Her telefonumu da minimum 4-5 sene kullanan biriyim. S24 Ultra'nın zaten performansı kamera yetenekleri ortada. Açıkçası telefonlarda büyük bir değişim olmadığı taktirde vaat edilen 7 yıllık güncelleme ile muhtemelen min 5-6 yıl kullanırım. Uzun süreli kullanım ve yeni android sürümleriyle işletim sisteminin, uygulamaların vs boyutlarının artacağını da düşünerek 512gb'lık olanı tercih ettim. Ekran Samsung'un her üst modelinde olduğu gibi muhteşem."

"Piksel yoğunluğu, batarya, temel donanım hususlarında en büyük rakibi Iphone 16 Pro Max'in önünde. Hala kamera konusunda da önde, tasarım zevki zaten kişisel. Tüm bunları göz önüne alınca özellikle ios işletim sisteminde rahat etmiyorsanız ya da telefonu elden çıkarırken değer kaybetmesinin ziyade uzun süre performans alacağım bir cihaz arıyorum diyorsanız bence aktif en makul seçim.*

3. Samsung Galaxy S24 Akıllı Cep Telefonu

Samsung Galaxy S24, şık tasarımı, güçlü donanımı ve yapay zeka destekli kamera teknolojisiyle günlük ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılıyor. Uzay teknolojilerinde kullanılan Armor Aluminum kasası ve IP68 sertifikası ile dayanıklılığı artırılan cihaz, aynı zamanda ultra ince çerçeveli 6,2 inç FHD+ ekranıyla görüntüleme deneyimi açısından da başarılı. Gelişmiş ısı dağıtım sistemi ve buhar haznesi sayesinde oyun performansında da istikrarlı. 50 MP yüksek çözünürlüklü kamerası ve AI ISP destekli gece modu sayesinde karanlık ortamlarda bile net ve renkli fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor.

Özellik Açıklama Ekran 6.2 inç FHD+ AMOLED, ultra ince çerçeve Kamera 50 MP ana kamera, AI ISP destekli gece çekimi Dayanıklılık Armor Aluminum kasa, IP68 toz ve suya dayanıklılık RAM 8 GB RAM Soğutma Sistemi Geliştirilmiş buhar haznesi ile optimum ısı dağıtımı

Kullananlar ne diyor?

"Telefon hakkında diyecek çok fazla bir şey yok, tam bir fiyat / performans ürünü, tasarımı ve özellikleri çok iyi, elinize aldığınızda kalitesini hissettiriyor. Uzun yıllar kullanmayı planlıyorum."

"Uzun araştırmalarım sonucunda iyi ki almışım dediğim bir telefon oldu. Her şeyiyle muazzam."

