Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Samsung akıllı telefonlarda Bahar Fırsatları'na özel indirim var
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung akıllı telefonlarda Bahar Fırsatları'na özel indirim var

Samsung akıllı telefonlarda Bahar Fırsatları'na özel indirim var

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
25.03.2025 12:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazen sadece bir bildirimle işler değişir, bazen tek bir fotoğrafla bir an ölümsüzleşir. Elinizdeki telefon, gün boyunca yanınızdan ayırmadığınız en güçlü asistana dönüşebilir. Gelişmiş teknolojilerle donatılmış modelleri ile Samsung, bu anlamda hem günlük yaşamın hızına ayak uyduran hem de beklentilerin ötesine geçen akıllı telefonlar tasarlıyor. Hızlı, güvenli ve çok yönlü bir deneyim sunan bu akıllı telefonlar, şimdi Bahar Fırsatları kapsamında indirimde! İşte detaylar...

Her yeni gün, daha hızlı olmamızı ve her an bağlantıda kalmamızı gerektiriyor. Samsung’un farklı ihtiyaçlara hitap eden yeni nesil akıllı telefonları, teknolojiyi günlük hayatın her anına entegre etmek isteyenler için güçlü alternatifler sunuyor. Markanın yüksek çözünürlüklü kamera ile geceyi gündüze çeviren, güçlü işlemci ile takılmadan çalışan, uzun pil ömrüyle gün boyu eşlik eden modelleri, tam da bu ihtiyaca yanıt veriyor. Üstelik şimdi, Bahar Fırsatları kapsamında Samsung cep telefonlarını indirimli fiyatlarla edinme şansınız var. Hangi model size göre merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Bahar Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki tüm Samsung ürünleri burada.

1. Samsung Galaxy Z Fold5

1

Samsung Galaxy Z Fold5, hem tasarımı hem de donanımıyla mobil teknolojide yeni bir çağ açıyor. 7,6 inçlik büyüleyici ana ekranı sayesinde oyun, izleme ve çoklu görev deneyimini tablet boyutuna taşıyarak kullanıcısına maksimum verimlilik sunuyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle gücünü zirveye taşıyan bu model, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla performanstan ödün vermeden çalışmanızı, eğlenmenizi ve üretmenizi sağlıyor. Gelişmiş kamera sistemi, 30x Space Zoom ve iki ekranlı form faktörüyle mobil fotoğrafçılığı stüdyo kalitesine yaklaştırıyor. Isı ve ışık altında bile parlaklığını koruyan ekranıyla dış mekânlarda da üst düzey görüntüleme sunan Galaxy Z Fold5, katlanabilir formuyla şıklık, taşınabilirlik ve güç dengesini başarıyla kuruyor.

Özellik Açıklama
Ana Ekran 7,6 inç, 1750 nit parlaklık, AMOLED
İşlemci Snapdragon 8 Gen 2
Depolama & RAM 512 GB hafıza, 12 GB RAM
Kamera Sistemi 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 10 MP telefoto
Pil Ömrü 73 saat dinleme, 21 saat video izleme

Kullananlar ne diyor?

  • "Fold 4'ten memnun kaldığımız için yeni modelini almak istedik. İlk kez online'dan telefon satın alıyoruz. Amazon'a güvendiğimiz için tercih ettik. Fiyatı her yere göre daha düşüktü ve kargo da sorunsuzca elimize ulaştı. Çok teşekkürler."

  • "Telefonun ekranı, bataryası, stabil çalışması, fotoğraf kalitesi, hızlı şarjı, işlemcinin az enerji harcaması ve pil koruma ile (%80 doluluk maksimum) harika. Yani normal bir premium telefondan bu telefona geçerseniz kesinlikle kendinizi iyi hissedersiniz."
Ürünü İncele

2. Samsung Galaxy S24 Ultra

3

Samsung Galaxy S24 Ultra, yapay zekayla güçlendirilmiş yeni nesil teknolojileri, profesyonel düzeyde kamera sistemi ve üst düzey performansıyla akıllı telefon deneyimini zirveye taşıyor. 200 MP’lik yapay zeka destekli kamerası sayesinde en ince ayrıntıları bile kristal netliğinde yakalayabilir, gelişmiş ProVisual motoruyla gerçek renkler ve düşük kumlanma avantajı elde edebilirsiniz. Dahili S Pen ile not almak, çizim yapmak veya hassas dokunuşlarla cihazı yönetmek artık çok daha doğal ve kolay. Circle to Search, Live Translate ve Not Asistanı gibi Galaxy AI özellikleri sayesinde hem bilgiye ulaşmak hem de iletişim kurmak çok daha hızlı ve akıcı hale geliyor. Hem üretkenlik hem de eğlence için mükemmel bir yardımcı arayanlar için Galaxy S24 Ultra, markanın amiral gemisi modellerinden biri.

Özellik Açıklama
Kamera Sistemi 200 MP ana kamera, Quad Tele Zoom, ProVisual motor
İşlemci Snapdragon® 8 Gen 3, ışın izleme destekli
Yapay Zeka Özellikleri Live Translate, Circle to Search, Not Asistanı
S Pen Dahili S Pen ile çizim, not alma, hassas kontrol
Pil ve Performans Uzun ömürlü batarya, çift kat buhar haznesiyle soğutma

Kullananlar ne diyor?

  • "Son 3 telefonum da Galaxy S serisinin üst modelleriydi. S serisinden her zaman memnun kaldım. Her telefonumu da minimum 4-5 sene kullanan biriyim. S24 Ultra'nın zaten performansı kamera yetenekleri ortada. Açıkçası telefonlarda büyük bir değişim olmadığı taktirde vaat edilen 7 yıllık güncelleme ile muhtemelen min 5-6 yıl kullanırım. Uzun süreli kullanım ve yeni android sürümleriyle işletim sisteminin, uygulamaların vs boyutlarının artacağını da düşünerek 512gb'lık olanı tercih ettim. Ekran Samsung'un her üst modelinde olduğu gibi muhteşem."

  • "Piksel yoğunluğu, batarya, temel donanım hususlarında en büyük rakibi Iphone 16 Pro Max'in önünde. Hala kamera konusunda da önde, tasarım zevki zaten kişisel. Tüm bunları göz önüne alınca özellikle ios işletim sisteminde rahat etmiyorsanız ya da telefonu elden çıkarırken değer kaybetmesinin ziyade uzun süre performans alacağım bir cihaz arıyorum diyorsanız bence aktif en makul seçim.*
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 55.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli kredinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

3. Samsung Galaxy S24 Akıllı Cep Telefonu

4

Samsung Galaxy S24, şık tasarımı, güçlü donanımı ve yapay zeka destekli kamera teknolojisiyle günlük ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılıyor. Uzay teknolojilerinde kullanılan Armor Aluminum kasası ve IP68 sertifikası ile dayanıklılığı artırılan cihaz, aynı zamanda ultra ince çerçeveli 6,2 inç FHD+ ekranıyla görüntüleme deneyimi açısından da başarılı. Gelişmiş ısı dağıtım sistemi ve buhar haznesi sayesinde oyun performansında da istikrarlı. 50 MP yüksek çözünürlüklü kamerası ve AI ISP destekli gece modu sayesinde karanlık ortamlarda bile net ve renkli fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor.

Özellik Açıklama
Ekran 6.2 inç FHD+ AMOLED, ultra ince çerçeve
Kamera 50 MP ana kamera, AI ISP destekli gece çekimi
Dayanıklılık Armor Aluminum kasa, IP68 toz ve suya dayanıklılık
RAM 8 GB RAM
Soğutma Sistemi Geliştirilmiş buhar haznesi ile optimum ısı dağıtımı

Kullananlar ne diyor?

  • "Telefon hakkında diyecek çok fazla bir şey yok, tam bir fiyat / performans ürünü, tasarımı ve özellikleri çok iyi, elinize aldığınızda kalitesini hissettiriyor. Uzun yıllar kullanmayı planlıyorum."

  • "Uzun araştırmalarım sonucunda iyi ki almışım dediğim bir telefon oldu. Her şeyiyle muazzam."
Ürünü İncele

Bu içerik 25 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

 Bahar Fırsatları bitmeden alın! Stanley Klasik serisinin en sevileni...

Bahar Fırsatları bitmeden alın! Stanley Klasik serisinin en sevileni...

 Levi's kalitesiyle tanışın! Çok satan parçalarda %50'ye varan indirim var

Levi's kalitesiyle tanışın! Çok satan parçalarda %50'ye varan indirim var

 Maceraperestler buraya! GoPro HERO13 Black kısa süreli indirimde

Maceraperestler buraya! GoPro HERO13 Black kısa süreli indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung samsung telefonlar telefon
İş birliği İçerikleri
Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Bahar Fırsatları bitmeden alın! Stanley Klasik serisinin en sevileni...

Bahar Fırsatları bitmeden alın! Stanley Klasik serisinin en sevileni...

Maceraperestler buraya! GoPro HERO13 Black kısa süreli indirimde

Maceraperestler buraya! GoPro HERO13 Black kısa süreli indirimde

Sırt çantasından sweatshirte tüm ürünler yarı fiyatına düştü!

Sırt çantasından sweatshirte tüm ürünler yarı fiyatına düştü!

Dayanıklılığıyla öne çıkan Pierre Cardin valizdeki indirimi kaçırmayın

Dayanıklılığıyla öne çıkan Pierre Cardin valizdeki indirimi kaçırmayın

Esnek ve konforlu! Bahar Fırsatları'na özel boxer fiyatları en dipte

Esnek ve konforlu! Bahar Fırsatları'na özel boxer fiyatları en dipte

Esnek ve konforlu! Bahar Fırsatları'na özel boxer fiyatları en dipte

Esnek ve konforlu! Bahar Fırsatları'na özel boxer fiyatları en dipte

Dışarıda yemek masrafına son! Stanley'den Zwilling'e favori yemek termosları indirimde

Dışarıda yemek masrafına son! Stanley'den Zwilling'e favori yemek termosları indirimde

Apple indiriminin yıldızı! iPhone 16 Plus'ta avantajlı fiyat

Apple indiriminin yıldızı! iPhone 16 Plus'ta avantajlı fiyat

Gelecek kışa yatırım yapın! Montlarda kaçırılmayacak fırsat

Gelecek kışa yatırım yapın! Montlarda kaçırılmayacak fırsat

Bahar Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken kişisel bakım ürünleri

Bahar Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken kişisel bakım ürünleri

Kedilerinizin yeni eğlencesi! Çok satan o ürün %50 indirimle satışta

Kedilerinizin yeni eğlencesi! Çok satan o ürün %50 indirimle satışta

Kedilerinizin yeni eğlencesi! Çok satan o ürün %50 indirimle satışta

Kedilerinizin yeni eğlencesi! Çok satan o ürün %50 indirimle satışta

Levi's kalitesiyle tanışın! Çok satan parçalarda %50'ye varan indirim var

Levi's kalitesiyle tanışın! Çok satan parçalarda %50'ye varan indirim var

A101'e Brita su arıtma filtreli sürahi geliyor!

A101'e Brita su arıtma filtreli sürahi geliyor!

Tişörtten çantaya en havalı ve konforlu MUGO ürünleri indirimde

Tişörtten çantaya en havalı ve konforlu MUGO ürünleri indirimde

BİM'e Senna akıllı televizyonlar geliyor!

BİM'e Senna akıllı televizyonlar geliyor!

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu burada! Bayrama özel gıda kategorisi dolu dolu...

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu burada! Bayrama özel gıda kategorisi dolu dolu...

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Bahar Fırsatları bitmeden alın! Stanley Klasik serisinin en sevileni...

Bahar Fırsatları bitmeden alın! Stanley Klasik serisinin en sevileni...

Maceraperestler buraya! GoPro HERO13 Black kısa süreli indirimde

Maceraperestler buraya! GoPro HERO13 Black kısa süreli indirimde

Sırt çantasından sweatshirte tüm ürünler yarı fiyatına düştü!

Sırt çantasından sweatshirte tüm ürünler yarı fiyatına düştü!

Dayanıklılığıyla öne çıkan Pierre Cardin valizdeki indirimi kaçırmayın

Dayanıklılığıyla öne çıkan Pierre Cardin valizdeki indirimi kaçırmayın

Esnek ve konforlu! Bahar Fırsatları'na özel boxer fiyatları en dipte

Esnek ve konforlu! Bahar Fırsatları'na özel boxer fiyatları en dipte

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İşaret dilini metne çeviren yüzük: Cornell Üniversitesinden devrim niteliğinde bir buluş!

İşaret dilini metne çeviren yüzük...

Maceraperestler buraya! GoPro HERO13 Black Bahar Fırsatları'na özel indirimde

Maceraperestler buraya! GoPro HERO13 Black kısa süreli indirimde

Girişimcilerin yeni rotası: Yapay zeka ile 17 günde 1 milyon dolar kazandı!

Yapay zeka ile 17 günde 1 milyon dolar kazandı!

"Maliye" vurgusu! Bakan Abdulkadir Uraloğlu internet medyası yöneticileriyle bir araya geldi... Gündem: Google algoritması!

"Maliye" vurgusu! Bakan Abdulkadir Uraloğlu internet medyası yöneticileriyle bir araya geldi... Gündem: Google algoritması!

Grok rakipleri ile arayı kapatıyor! Yapay zeka dünyasında yeni gelişme: Görüntüleri dilediğiniz gibi şekillendirin...

Görüntüleri dilediğiniz gibi şekillendirin...

Tıp dünyasına öğrencilerden büyük katkı! Kardiyovasküler hastalıklarına yenilikçi çözüm: 'Nano Parçacıklı Stent' enfeksiyon riskini sıfırlıyor...

Kardiyovasküler hastalıklarına çözüm...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.