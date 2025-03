Sırt çantasından sweatshirte MUGO'da onlarca üründe %50 indirim var

Bazı günler hızlı başlar; kahvenizi alır, en rahat hoodie’nizi giyer ve dışarı çıkarsınız. Hareket halindeyken ihtiyacınız olan her şeyi yanınızda taşıyabilmek ise gününüzü çok daha kolay hale getirir. Seyahatlerde kullanabileceğiniz bir valiz ve her kombine uyum sağlayan zamansız bir tişört işte tam da bu yüzden olmazsa olmazlar arasında. Şimdi ise tüm bu konfor ve şıklığı bir arada sunan MUGO ürünlerini %50 indirimle yakalama şansınız var. Üstelik 750 TL ve üzeri alışverişlere bel çantası hediye. Detayları keşfetmek için içeriğimize göz atın!

1. MUGO Orta Boy Valiz

Seyahate çıkarken en büyük dertlerden biri bavul hazırlamak değil mi? MUGO Orta Boy Valiz, geniş iç hacmi sayesinde tüm eşyalarınızı rahatça sığdırmanıza yardımcı olurken, ultra hafif yapısıyla yük olmadan kolayca taşınır. 360 derece dönebilen tekerlekleri havaalanında, otelde ya da şehirde zahmetsizce hareket etmenizi sağlarken, güvenli kilit sistemi eşyalarınızı koruma altına alır. Sert ve dayanıklı dış yüzeyi sayesinde yolculuklarınızda darbelere karşı ekstra güven verir. Valiz derdini düşünmeden, seyahatin tadını çıkarmak isteyenler için MUGO Orta Boy Valiz mükemmel bir yol arkadaşı!

Sweatshirtten çantaya tüm MUGO ürünlerini buradan inceleyebilirsiniz.

2. MUGO Essential Unisex Zip Hoodie

Her anınıza uyum sağlayarak günün temposuna ayak uyduran MUGO Essential Unisex Zip Hoodie, yumuşak kumaşı sayesinde sizi sıcak tutarken, fermuar detayı kolayca giyip çıkarmanızı sağlıyor. İster kapüşonunu çekip serin havalara karşı korun, ister spor şıklığı tamamlayan modern tasarımını tarzınıza katın. Günlük koşturmacada konforu elden bırakmak istemeyenler için vazgeçilmez bir parça!

Tüm hoodie modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

3. MUGO Basic Unisex Sweatshirt

Evde battaniyenin altına kıvrıldığınızda ya da arkadaşlarınızla rahat bir gün geçirdiğinizde üzerinizde olmasını isteyeceğiniz o parça hangisi? MUGO Basic Unisex Sweatshirt, yumuşacık dokusu ve rahat kalıbıyla her anınıza uyum sağlıyor. Hafif ve nefes alabilir kumaşı, her mevsim konfor sunarken, %70 pamuk, %30 polyester karışımı sayesinde hem dayanıklı hem de uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Üzerindeki MUGO nakış logosu, sade ama şık bir dokunuş ekleyerek kombinlerinize zahmetsiz bir stil katıyor. Günlük hayatın temposunda hem rahat hem de şık kalmak isteyenler için vazgeçilmez bir parça!

Tüm sweatshirt modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

4. MUGO Pis Yaka Regular Fit Basic T-shirt

Dolabınızda bazı kurtarıcı parçalar olur. Standart kesimi, zamansız tasarımı ve %100 pamuk kumaşı ile MUGO Pis Yaka Regular Fit Basic T-shirt, o parçalardan biri olacak. Minimal ve sade görünümüyle hem spor hem de klasik kombinlerle rahatça uyum sağlayan tişörtü, dilerseniz tek başına dilerseniz gömlek veya sweatshirtüzün içine giyerek kombinleyebilirsiniz.

Tüm tişört modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

5. MUGO Classic Kalem Kutusu

Çantanızın içinde kaybolan kalemler, masanın köşesine sıkışan silgiler ya da sürekli aradığınız not kağıtları… Günlük hayatın küçük ama can sıkıcı dağınıklıkları! MUGO Classic Kalem Kutusu, tüm bu eşyaları tek bir yerde toplamanın en pratik yolu. İster okulda, ister ofiste, ister evde çalışırken tüm kalemlerinizi ve küçük aksesuarlarınızı düzenli bir şekilde saklayabilir, çantanızda her an elinizin altında tutabilirsiniz. Kompakt ve kullanışlı tasarımıyla düzeni sağlamak artık çok daha kolay!

Tüm kalem kutusu modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

6. MUGO City Sırt Çantası

Telefon, cüzdan, laptop, su matarası derken çantanız bir anda dolup taşıyor mu? Gün boyu yanınızda olacak, hem rahat taşıyabileceğiniz hem de tüm eşyalarınızı düzenli tutacak bir çanta arıyorsanız, MUGO City Sırt Çantası tam ihtiyacınıza göre! Geniş iç hacmi, bilgisayarınızdan defterlerinize kadar her şeyi kolayca yerleştirmenizi sağlarken, ergonomik sırt desteği ve yumuşak askıları gün boyu konfor sunuyor. Üstelik suya dayanıklı kumaşı, yağmurlu havalarda bile eşyalarınızı koruyarak sizi ekstra bir telaştan kurtarıyor. Şehir hayatının temposuna ayak uyduran, konforu ve şıklığı bir arada sunan bu çanta, artık vazgeçilmeziniz olacak!

Tüm sırt çantası modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

7. MUGO Campus Sırt Çantası

Çantanıza neler koymanız gerektiğini düşünmek bazen başlı başına bir stres kaynağı olabilir. Laptop, defter, su matarası, cüzdan, kulaklık… Gün içinde ihtiyacınız olan her şeyi düzenli bir şekilde taşıyabilmek için MUGO Campus Sırt Çantası mükemmel bir seçenek! Geniş iç hacmi ve düzenleyici bölmeleri, eşyalarınızı karmaşaya dönüşmeden yerleştirmenizi sağlarken, 15-16 inç laptop bölmesi okuldan işe her ortamda kullanım imkânı sunuyor. Dolgun sırt desteği ve ayarlanabilir omuz askıları, gün boyu konfor sağlarken, suya dayanıklı kumaşı sizi aniden bastıran yağmurlara karşı hazırlıklı kılıyor. Günlük hayatın temposunda sizi yarı yolda bırakmayan, konforu ve düzeni bir arada sunan bu çanta, en büyük yardımcınız olacak!

Tüm sırt çantası modellerini burada.

8. MUGO Basic Unisex Hoodie

Hafta sonu rahat bir kahvaltıya giderken ya da akşamüstü sahilde yürüyüş yaparken üzerinize alacağınız o en konforlu parça hangisi? MUGO hoodie, tam da bu anlar için tasarlandı! Yumuşacık dokusu sizi gün boyu sararken, oversize kesimi hareket özgürlüğü sunarak her ortamda rahat hissetmenizi sağlıyor.

Tüm hoodie modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

9. MUGO Mini Bel Çantası

Cebinizin dolup taşmadığı bir gün düşünün… Telefonunuzu, cüzdanınızı ve anahtarınızı koyacak yer aramadan özgürce hareket ettiğiniz anları. MUGO Mini Bel Çantası, tam da bu rahatlığı sunuyor! Hafif ve kompakt yapısı, ihtiyacınız olan her şeyi düzenli tutarken, suya dayanıklı kumaşı aniden değişen hava koşullarına karşı ekstra koruma sağlıyor. Ayarlanabilir kayışı sayesinde ister belinizde, ister omzunuzda, ister çapraz şekilde kullanabilir, hareket halindeyken tarzınızı tamamlayan en pratik aksesuarınız haline getirebilirsiniz!

Tüm bel çantası modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

10. MUGO Örgü Bere

Dışarı adımınızı attığınızda yüzünüze çarpan o serin rüzgârı hissediyorsunuz. Elleriniz cebinizde, kahvenizi yudumlarken tek ihtiyacınız olan şey başınızı sıcak tutacak, sizi rahatsız etmeden gün boyu konfor sunacak bir bere. MUGO Örgü Bere, tam da aradığınız ürün! Yumuşak ve esnek dokusu, hafif ama sıcacık yapısıyla sizi soğuktan korurken, zamansız tasarımı her kombine kolayca uyum sağlıyor. Hem işlevsel hem şık bir dokunuş arıyorsanız, bu bere tam da ihtiyacınız olan şey!

Tüm bere modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.