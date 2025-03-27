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Diyarbakır'da 'hatalı sollama' nedeniyle 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 6 yaralı

27.03.2025 20:03
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hatalı sollama nedeniyle 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3’ü ağır 6 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'da 'hatalı sollama' nedeniyle 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bismil- Batman karayolu kırsal Tepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatalı sollama yapan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ANT 210 plakalı hafif ticari araç, karşı şeritten gelen 33 EBE 42 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen 2 otomobil de bu araçlara çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Aydın yıldız (50), Salim Dalgıç (65) ve Sadık Dalgıç’ın (55) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar R.F., S.G., E.Y., İ.A., V.A. ve bir bebek ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. S.G., E.Y. ve R.F.’nin hayati tehlikesi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Diyarbakır
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