Sokak stilinin vazgeçilmezi MUGO bel çantalarında %30 indirim başladı

Sabah evden çıkarken kahvenizi alıp hızlıca kapıyı çekiyorsunuz ama eşyalarınızı nereye koyacağınızı düşünmek bile vakit kaybettiriyor. İşe yetişmeye çalışırken ya da arkadaşlarınızla dışarı çıktığınızda büyük bir çantayla uğraşmak istemediğiniz anlar oluyor. Ya da alışveriş torbalarıyla uğraşırken çantanızın omzunuzdan kayması sinirlerinizi bozuyor. Peki, gün boyu rahatça hareket etmek, stilinizden ödün vermeden eşyalarınızı yanınızda taşımak istemez misiniz? Cevabınız "Evet" ise doğru yerdesiniz! Çünkü sokak stiline uygun, minimal ve suya dayanıklı tasarımları ile şehir hayatının temposuna mükemmel uyum sağlayan MUGO bel ve el çantaları kısa süre için %30 indirim ile satışta! Tarzınızı yansıtacak indirimli modeli keşfetmek için içeriğimize göz atın.

1. MUGO Mini Açık Gri Bel Çantası

Şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiren MUGO Mini Bel Çantası, hafif ancak dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım vadederken, suya dayanıklı kumaşı eşyalarınızı güvenle taşımanıza olanak tanıyor. Kemik diş fermuarı sağlam yapısıyla çantanızın içindekileri güvence altına alıyor. Minimalist ve modern tasarımına kauçuk MUGO etiketi eşlik ederek çantaya şık bir dokunuş katıyor. Hem şehir hayatına hem de seyahatlere uyum sağlayan çanta, stilinden ödün vermeyenler için harika bir ürün.

MUGO'nun en çok yorum alan ürünlerinden mini bel çantasının fiyatı e-ticaret pazar yerlerinde 360 ila 600 TL arasında değişirken MUGO mağazasında sadece 209,30 TL!

Kullanıcılar ne diyor?

"Kaliteli ve sağlam malzemeden yapılmış küçük boyutlu örnek vermek gerekirse 6.5 inçli bir Android telefon kılıfı üzerinde iken tam sığıyor. Tek gözlü olduğu için şöyle söyleyeyim içine telefon ve 1 paket sigara anca sığar ben çalışırken telefonu koymak için aldım. Çünkü cepte telefon çok rahatsız edici oluyor yani bir nevi telefon taşıma çantası olarak kullanmak için aldım. Alacakların bunu dikkate alması lazım. telefonunu cebine koymaktan rahatsız olanlar için alınacak bir ürün. Bu amaçla aldım ve tavsiye ediyorum."

"Fiyatı çok uygun,tasarımı şık. Fermuar ve kemer kalitesi çok iyi."

2. MUGO Geo Abstract Classic Bel Çantası

MUGO Classic Bel Çantası, pratik kullanımı ve zamansız şıklığıyla her ortamda size eşlik ediyor. Sabah hızlıca evden çıkarken telefonunuzu, cüzdanınızı ve anahtarınızı kolayca yerleştirebileceğiniz geniş iç hacmi sayesinde düzenli bir kullanım sunuyor. Suya dayanıklı kumaşı sayesinde yağmurlu günlerde bile eşyalarınız güvende kalıyor. Ürünün ayarlanabilir dokuma kayışı sayesinde çantanızı ister belinizde ister çapraz şekilde rahatça taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kullanışlı gözüküyor. Teşekkürler MUGO."

"Ürün kaliteli ve güzel beğendim, teşekkür ederim."

3. MUGO Classic Bel Çantası

Sabah kahvenizi alıp işe giderken, arkadaşlarınızla sahil yürüyüşüne çıktığınızda ya da seyahatlerde... MUGO Classic Bel Çantası, hareketli şehir yaşantısından hafta sonu gezilerine kadar her anınıza uyum sağlayan, şık ve dayanıklı bir aksesuar. Suya dayanıklı kumaşı, ani yağmurlarda eşyalarınızı korurken, geniş iç hacmi sayesinde telefon, cüzdan ve anahtar gibi günlük eşyalarınızı düzenli bir şekilde taşımanızı sağlıyor. Uzunluk ayarlı dokuma kayışı ile çantanızı dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

MUGO mağazasının en çok dikkat çeken ürünlerinden classic bel çantasının fiyatı e-ticaret pazar yerlerinde 465 ila 700 TL arasında değişirken MUGO mağazasında sadece 321,30 TL!

Kullanıcılar ne diyor?

"Kalite yine kendini gösteriyor."

"Hediye olarak geldi bana ve çok beğendim. İçi gayet geniş ve gözleri var. Fermuar detaylarını beğendim gizli gibi fermuarın dişleri gözükmüyor herkese tavsiye ediyorum gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz alabilirsiniz. Kargo ve paketleme özenliydi."

4. MUGO Taba Urban Fonksiyonel El Çantası

Sabah hızlıca evden çıkarken cüzdanınızı, telefonunuzu ve anahtarınızı tek bir yerde toplamak istemez misiniz? MUGO Taba Urban Fonksiyonel El Çantası, yoğun günlerde yanınızda taşımanız gereken temel eşyalar için pratik ve şık bir çözüm. Ofise giderken, kahve molasında ya da kısa bir yürüyüş yaparken ağır çantalar taşımadan konforlu bir kullanım sağlıyor. Urban Sırt Çantası’nın çıkarılabilir ön gözü olarak da kullanılabilen model, çok yönlü yapısıyla seyahatlerde de hayatınızı kolaylaştırıyor.

MUGO Taba Urban fonksiyonel el çantasının fiyatı farklı e-ticare pazar yerlerinde 360 ila 400 TL arasında değişirken MUGO mağazasında sadece 314,30 TL!

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel, yeterli. Tavsiye ederim."

"Kendime aldım. İçine ajanda, cüzdan, powerbank her şey sığıyor. Çok memnunum. İyi ki almışım, aşırı kaliteli."

5. MUGO Plaid Mini Bel Çantası

MUGO Mini Bel Çantası, hafif ve dayanıklı yapısı, gün boyu konforlu kullanım sunarken, geniş iç hacmi sayesinde tüm temel eşyalarınızı düzenli bir şekilde taşımanızı sağlıyor. Suya dayanıklı kumaşı yağışlı havalarda ekstra koruyor ve waterproof fermuarı ve iç fermuarlı astar cebi sayesinde değerli eşyalarınızı güvenle saklamanıza yardımcı oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün malzeme kalitesi olarak güzel fakat görsel de görünen renk bordo fakat gelen çantanın rengi fuşya buna dikkat edilmesi gerek bence tek eleştirim bu konuda olur."

"Minik tam belde kullanmaya uygun. Telefon cüzdan anahtar koyup yürüyüşe çıkmalık."

6. MUGO Petrol Yeşili Classic Bel Çantası

Eşyalarınızı düzenli ve güvende tutarken aynı zamanda stilinizi de tamamlayan bir çanta mı arıyorsunuz? MUGO Bel Çantası, hareket özgürlüğünüzü artırırken fonksiyonelliği ön planda tutan tasarımıyla yanınızda! İç file cep ve fermuarlı astar bölmesi, düzenli bir kullanım sunarak dağınıklığı ortadan kaldırıyor. Suya dayanıklı kumaşı ve waterproof fermuarı, hava koşulları ne olursa olsun eşyalarınızı koruyor. Fermuarlı ön gövde ve ön cep sayesinde sık kullandığınız eşyalarınıza anında ulaşabilirsiniz.

MUGO mağazasının en çok dikkat çeken ürünlerinden classic bel çantasının fiyatı e-ticaret pazar yerlerinde 465 ila 700 arasında değişirken MUGO mağazasında sadece 321,30 TL!

Kullananlar ne diyor?

"Çantayı çok beğendim ama sapları çok içime sinmedi, biraz daha uzun olabilirlerdi. onun dışında çantadan çok memnun kaldım."

"Rengi harika. Kargo inanılmaz hızlı geldi.Paketleme çok güzeldi."

7. MUGO Hardal Urban Fonksiyonel El Çantası

Sabah kahvenizi alıp sahilde yürüyüş yaparken, hafta sonu pazar gezintisine çıkarken ya da yağmurlu bir günde elinizde şemsiyeyle sokakta dolaşırken... MUGO Hardal Urban Fonksiyonel El Çantası, tam da böyle anlar için tasarlandı! Su geçirmez fermuarı ve suya dayanıklı kumaşı, ani hava değişimlerinde eşyalarınızı güvenle saklarken, ayarlanabilir askısı sayesinde çantanızı omzunuza asabilir ya da elinizde rahatça taşıyabilirsiniz. Kompakt boyutuna rağmen 2 litrelik iç hacmi, telefonunuzdan kulaklığınıza, kartlarınızdan anahtarlarınıza kadar ihtiyacınız olan her şeyi düzenli bir şekilde yanınızda tutmanıza olanak tanıyor. Ayrıca Urban Sırt Çantası’nın çıkarılabilir ön gözü olarak da kullanabileceğiniz model, çantanızı kişiselleştirmenize ve ihtiyaca göre şekillendirmenize imkân tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Uzun uçak yolculuğumda pasaportumu ve telefonumu koymak için aldım. Harika bir ürün..."

"Gerçekten çok kaliteli bir çanta. Ayrıca kargo çok hızlı geldi. Çok memnun kaldım. Teşekkürler."

8. MUGO Bordo Urban Fonksiyonel El Çantası

Yoğun şehir hayatında bazen sadece temel eşyalarınızı alıp çıkmak istersiniz. İşte tam da bu noktada MUGO Bordo Urban Fonksiyonel El Çantası devreye giriyor. Minimalist tasarımı, telefon, cüzdan ve anahtar gibi günlük ihtiyaçlarınızı düzenli bir şekilde taşımanızı sağlarken, su geçirmez fermuarı ve suya dayanıklı kumaşı sayesinde ani hava değişimlerinde eşyalarınız güvende kalıyor. Ayarlanabilir omuz askısı, çantanızı ister çapraz ister elde taşımanıza olanak tanıyor. Üstelik Urban Sırt Çantası ile uyumlu tasarımı sayesinde ürünü ihtiyacınıza uygun olarak kullanabilirsiniz.

Bordo Urban fonksiyonel el çantasının fiyat e-ticaret pazar yerlerinde 360 - 400 TL arasında değişirken MUGO mağazasında sadece 314,30 TL!

Kullanıcılar ne diyor?

"Kalite olarak çok çok iyi. Tam bir f/p diyebiliriz. Ben oldukça memnun kaldım."

"İlk alışverişimizdi. Gerçekten çok memnun kaldık. Çok hızlı gönderildi. Ürünler de çok kaliteli..."

9. MUGO Neon Turuncu Mini Bel Çantası

Cesur, enerjik ve her an harekete hazır! MUGO Neon Turuncu Mini Bel Çantası, sıradanlığa meydan okuyan tasarımı ve kompakt yapısıyla dinamizmi sevenler için harika bir seçim. İhtiyacınız olan tüm eşyaları düzenli bir şekilde taşımanıza yardımcı olan geniş iç hacmi, temel gereksinimleriniz için mükemmel bir alan sunuyor. Suya dayanıklı kumaşı, ani yağmurlarda eşyalarınızı korurken, sağlam kemik diş fermuarı güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor. Neon turuncunun cesur enerjisiyle öne çıkan çanta, stilinizi hareketlendirmek için mükemmel bir tamamlayıcı!

Capcanlı rengi ile MUGO mağazasının en sevilen modellerinden olan mini bel çantasının fiyatı e-ticaret pazar yerlerinde 370 ila 600 TL arasında değişirken MUGO mağazasında sadece 209,30 TL!

Kullanıcılar ne diyor?

"Eşim için aldım. Küçük bir çanta doğa yürüyüşlerinde cüzdan, anahtar ve telefon sığar. Fiyat performans ürünü."

"Başka rengini almıştım. Şimdi turuncusunu aldım. Çok kullanışlı, çok memnunum."

10. Avantajlı MUGO Bel Çantası Paketi

Avantajlı MUGO Bel Çantası Paketi, hem günlük kullanıma hem de farklı ihtiyaçlara uygun iki çantayı bir araya getiriyor. MUGO Classic Bel Çantası, daha geniş iç hacmiyle telefon, cüzdan ve diğer eşyalarınızı rahatça taşımanızı sağlarken, MUGO Mini Bel Çantası daha kompakt yapısıyla hafif ve pratik bir kullanım sunuyor. Her iki model de suya dayanıklı kumaş, dayanıklı fermuar ve ayarlanabilir kayış özelliklerine sahip. Üstelik farklı renk seçenekleriyle tarzınıza en uygun kombinasyonu seçebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kullanışlı gözüküyor. Teşekkürler MUGO."

"Oldukça şık, rengi ve çanta kısmının kumaş kalitesi güzel. Bir karış uzunluğunda.Telefonunuz, küçük ise cüzdanınız yada kartlığınız bir iki parça küçük eşyanızı rahatlıkla alır. Yalnız askı kısmı Classic olana göre kalitesi daha düşük. İnceliği çantanın büyüklüğü ile aynı orantıda orada problem yok."

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.