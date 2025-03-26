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Casio'nun en sevilen modelleri Bahar Fırsatları'na özel indirimde
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Casio'nun en sevilen modelleri Bahar Fırsatları'na özel indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
26.03.2025 10:25
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Bazen bir saatin sadece zamanı göstermediğini fark edersiniz. Anılarınıza eşlik eder, özel günlerde bileğinizde olur, yıllar geçse de ilk günkü gibi çalışmaya devam eder. Casio saatler de tam olarak böyle bir yol arkadaşı… Şimdi Casio'nun en sevilen modellerinde Bahar Fırsatları'na özel indirimde. Kendinize ya da sevdiklerinize uzun ömürlü bir hediye arıyorsanız, içeriğimize mutlaka göz atın. İşte detaylar...

Zamanın nasıl geçtiğini bazen anlamıyoruz, değil mi? Gün içinde koşuştururken bir bakıyoruz akşam olmuş, takvime göz atınca ay bitmiş… İşte tam da bu yüzden, zamanı şık ve güvenilir bir saatle takip etmek hem tarzımızı yansıtıyor hem de hayatımıza düzen katıyor. Casio’nun yıllardır süren kalitesi ve zamansız tasarımları şimdi Bahar Fırsatları kapsamında indirimde! Hangi size hitap ediyor, birlikte göz atalım.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Bahar Fırsatları kapsamındaki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Casio ürünlerindeki tüm indirimler burada!

1. Casio GM-2100N-2ADR Kol Saati

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Casio GM-2100N-2ADR Kol Saati, ikonik G-SHOCK duruşunu metal kaplama sekizgen formuyla yeniden yorumlayarak güçlü ve stil sahibi bir görünüm sunuyor. Paslanmaz çelik çerçevesi ve buharlı kaplamalı kadranı, modernliği klasikle buluşturan şık bir tasarım yaratıyor. Hem dayanıklılığı hem de detaylardaki zarif işçiliğiyle öne çıkan model, tarzından ödün vermeden sağlam bir saat arayanlar için kusursuz bir seçim.

Ürünü İncele

2. Casio MTP-VD01D-1BVUDF Erkek Kol Saati

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Casio MTP-VD01D-1BVUDF Erkek Kol Saati, klasik tarzı modern detaylarla buluşturarak hem günlük hem de özel anlarda şıklığını tamamlyor. Dayanıklı çelik kordonu ve mineral camı, uzun ömürlü kullanım sunarken; suya dayanıklı yapısı günlük kullanım için ekstra güven veriyor. Siyah kadranı ve gri tonlarıyla zamansız bir duruş sergileyen model, sade ama etkileyici bir stil arayanlar için harika bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet güzel babama hediye aldım tavsiye ederim."

  • "Gerçekten beklediğim gibi kaliteli. Şık duruyor."
Ürünü İncele

3. Casio MTP-V001l-1BUDF Erkek Kol Saati

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Casio MTP-V001L-1BUDF Erkek Kol Saati, sade tasarımı ve klasik detaylarıyla zamansız bir stil arayanlar için ideal bir model. Siyah deri kordonu ve siyah kadranıyla her kombine kolayca uyum sağlıyor; hafif yapısı sayesinde gün boyu konforlu bir kullanım sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok şık ve çok sade bir saat. Ne büyük ne küçük."

  • "Gayet şık ve güzel bir saat. Kaliteli ve renk kalitesi gayet hoş. Büyük saatlerden hoşlanmadığım içinde bilekte duruşu çok zarif gözüküyor. "
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4. Casio AQ-S810WC-7AVDF Erkek Kol Saati

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Casio AQ-S810WC-7AVDF Erkek Kol Saati, analog ve dijital özellikleri bir arada sunarak fonksiyonellikten ödün vermeden sportif bir stil yakalıyor. Güneş enerjisiyle çalışan yapısı, günlük kullanımda pil derdi yaşatmadan uzun ömürlü performans sunarken; alarm, kronometre, takvim ve dünya saatleri gibi ekstra özellikleriyle yoğun tempoya kolayca ayak uyduruyor. Hafif silikon kordonu ve 100 ATM su geçirmezliği sayesinde hem şehirde hem doğada konforlu bir kullanım sağlıyor.

Ürünü İncele

5. Casio MW-610H-1AVDF Standart Erkek Kol Saati

5 (71)

Casio MW-610H-1AVDF Erkek Kol Saati, spor tarzı ve dayanıklı yapısıyla günlük kullanımda güvenilir bir seçenek. 100 metre su geçirmezlik özelliği ve 10 yıla kadar pil ömrüyle öne çıkan model, yoğun tempolu yaşam tarzına rahatça uyum sağlıyor. Hafif silikon kayışı ve okunması kolay siyah kadranıyla, Casio saat, hem konforu hem de fonksiyonel bir ürün.

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6. Casio AEQ-110W-1A2VDF Erkek Kol Saati

6 (69)

Casio AEQ-110W-1A2VDF Erkek Kol Saati, analog ve dijital ekran kombinasyonuyla hem klasik hem de modern bir kullanım deneyimi sunuyor. Alarm, kronometre, takvim ve dünya saatleri gibi işlevsel özellikleriyle aktif bir yaşam tarzını desteklerken, 100 metre su geçirmezliği ve 10 yıl pil ömrü ile uzun vadeli dayanıklılık sağlıyor. Spor tarza hitap eden sağlam plastik kasası ve konforlu silikon kayışı sayesinde gün boyu rahatça kullanılabiliyor.

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7. Casio MTP-V004D-2BUDF Erkek Kol Saati

7

Casio MTP-V004D-2BUDF Erkek Kol Saati, şık tasarımı ve zamansız detaylarıyla saatte klasik stil sevenler için uygun bir tercih. Lacivert kadranı, gri çelik kordonla birleşerek hem günlük hem de özel günlerde zarif bir görünüm sağlıyor. Takvim fonksiyonu ve dayanıklı mineral camıyla sade ama işlevsel bir kullanım deneyimi arayanlara hitap ediyor.

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8. Casio MWA-100H-1AVDF Kol Saati

8 (70)

Casio MWA-100H-1AVDF Erkek Kol Saati, sade tasarımıyla klasik tarzı benimseyenler için sportif bir yorum sunuyor. 100 metreye kadar su geçirmezliği, dayanıklı plastik kasası ve silikon kayışıyla günlük kullanımda güven veriyor, aydınlatma özelliği sayesinde karanlık ortamlarda da rahatça okunabiliyor. Casio MWA-100H-1AVDF Kol Saati, hafif yapısı ve büyük kadranıyla hem konforlu hem de şık bir ürün.

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9. Casio LTP-V007L-9EUDF Kadın Kol Saati

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Sade tasarımı ve zarif duruşuyla dikkat çeken CASIO LTP-V007L-9EUDF, her anınıza uyum sağlayacak şıklıkta bir model. Minimalist çizgileri ve okunması kolay ekranıyla hem estetik hem işlevsel bir kullanım sunarken, kahverengi özel deri kayışıyla stilinize sıcak bir dokunuş katıyor. Su geçirmez özelliği ve hafif yapısı sayesinde gün boyu konforlu ve güvenli bir şekilde bileğinizde taşıyabileceğiniz saat, günlük kombinlerden özel davetlere kadar her ortamda sizi zarif bir şekilde tamamlıyor.

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10. Casio LTP-V002GL-9BUDF Kol Saati

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Casio LTP-V002GL-9BUDF Kadın Kol Saati, zarif detayları ve klasik tasarımıyla şıklığı sade bir dokunuşla sunuyor. İnce yapısı ve altın tonlu kasasıyla feminen bir duruş sergileyen bu model, günlük kombinlerden özel anlara kadar her stile kolayca uyum sağlıyor. Deri kayışı ve 3 ATM su geçirmezlik özelliğiyle hem konforlu hem de güvenli bir kullanım vadediyor.

Ürünü İncele

Bu içerik 26 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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