Gelecek kışa yatırım yapmanın tam zamanı! Columbia'da Bahar Fırsatları'na özel büyük indirim

Alışverişte en avantajlı zamanlar genellikle sezon sonları oluyor. Kış sezonunun sona erdiği dönemde, markalar yaz koleksiyonlarına yer açabilmek için kışlık ürünlerde büyük indirimler yapıyor. Benzer şekilde, yaz sezonu bitiminde de yazlık ürünler düşük fiyatlarla alıcı buluyor. Bu dönemlerde yapılan alışverişler, sadece daha düşük fiyatlara ürün sahibi olmayı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bütçemize de büyük katkı sunuyor. Siz de gelecek kışa yatırım yapmak ve bütçenizi korumak isterseniz Bahar Fırsatları kapsamında indirime giren Columbia ürünlerine bir şans verebilirsiniz. Su geçirmez ve ısı yalıtımlı mont, ayakkabı ve daha pek çok üründe %40'a varan indirimleri keşfetmek için içeriğimizi okumaya devam edin.

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Columbia ürünlerindeki tüm indirimler burada!

1. Columbia Powder Lite II Kapüşonlu Kadın Mont

Kullanıcılar ne diyor?

"Günlük kullanım için almak istedim; köpeği çıkarmak, bir anda alışverişe gitmek vb. Üzerime yirmi kat kıyafet giymekten nefret ediyorum. Çok soğuk bir bölgede yaşıyorum. Omni-Heat sistemi harika, vücut ısısını koruyor ve çok fazla kıyafet giymenize gerek kalmıyor. Altına uzun kollu bir tişört giyiyorum ve bu ceket üzerine, harika. L aldım ve biraz gevşek oturuyor, ama rahat olmak ve istersem altına daha fazla kıyafet koymak için harika."

"Memnunum. Çok sıcak tutuyor ve rahat, esnek."

2. Columbia Powder Lite II Erkek Mont

Kullanıcılar ne diyor?

"Montun kalitesine diyecek bir şey yok, tam soğuk havanın etkisini artırdığı bu zamanlarda aldım ve denedim. Herhangi bir şekilde soğuğu hissettirmiyor ve çok hafif, üzerinizde yok gibi. Normalde L giyiyorum ve bunu da L aldım, tam geldi."

"Dış mekan ekipmanlarının harika markası. Mükemmel uyum ve iyi görünümlü."

3. Columbia Peakfreak II Mid Outdry Wp Kadın Yürüyüş Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika çok beğendim, tam numaramı aldım, oldu. Şiddetle tavsiye ederim."

"Columbia ayakkabıların normalden 1 numara büyük alınması gerektiğini bildiğim için direk 39 sipariş verdim. Büyük ve hantal görünmesine rağmen o kadar hafif ki, ayakta yok gibi. Yumuşacık yastıklı gibi. Mağaza fiyatının çok çok altında satın aldım amazondan. Bu da nasıl oluyor hala anlamış değilim."

4. Columbia Delta Ridge II Down Kaz Tüyü Erkek Mont

Kullanıcılar ne diyor?

"Sıcacık tutuyor ve çok hafif, rahat. Sonbahar ve kış giyimi için, sıcak olmanız gereken ancak donma koşullarının altında olmadığınız zamanlar için harika. Giymesi çok rahat ve hiç hantal değil. Daha soğuk sıcaklıklar için altındaki katmanlarla da giyebilirsiniz. Sipariş verirken beden çizelgesini takip ettim ve ceket kollar da dahil olmak üzere bana mükemmel uyuyor. Cüzdanınız veya telefonunuz gibi şeyleri tutmak için iki derin iç cebi var. El cepleri de fermuarlı. Daha ılıman bir iklimde yaşıyorum, bu yüzden bu kış günlük giyim ve ilkbaharda kayak yapmak için tercih ettiğim ceket olacak."

"Çok çok iyi."

5. Columbia Powder Lite II Hybrid Jacket Erkek Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

6. Columbia TRAILSTORM ASCEND WP Erkek Yürüyüş Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

"İlk kullanımda 4 mil yürüdüm ve çok iyiydiler. Rahat, iyi uyumlu ve kaliteli, çok iyi yapılmış."

"İlk gün bu ayakkabıları giyerek şiddetli dolu fırtınasından geçtim ve herhangi bir su sızıntısı belirtisi yoktu. Çok rahat ve hafif."

7. Columbia Arcadia II Kadın Yağmurluk

Kullanıcılar ne diyor?

"Hızlı ve doğru teslimat. Ürün çok hızlı geldi. Gayet düzgündü."

"İyi bahar ceketi. İyi malzeme ve renk. Bu marka için iyi fiyat."

8. Columbia Woodburn 2 Erkek Yürüyüş Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu markadan aldığım kaçıncı ayakkabım sayamadım, bu fiyata bulursanız hiç düşünmeden alın derim. Harika rahat ayakkabı, ayak terlemesi olanlar bence bu ayakkabıyı giymesin. Ben 5.020 TL'ye aldım. Teşekkürler Amazon."

"Oldukça dayanıklı ve iyi bir ürün Columbia markası ve fiyatları uygun."

9. Columbia VERTISOL TRAIL Erkek Outdoor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Columbia beni asla hayal kırıklığına uğratmadı. Bu ayakkabılar yürüyüş için harika."

"Etkileyici kalite ve fiyat, çok rahat ve iyi malzeme."

10. Columbia Tunnel Falls II Interchange Erkek 3 in 1 Mont

Kullanıcılar ne diyor?

"Standart, iyi yapılmış Columbia ceketi. Uyumlu bedenimle ve uygun boyutlu. Sıcacık tutuyor ve yağmurdan koruyor."

"Müthiş. Çok beğendim. Gönülden tavsiye."

Bu içerik 25 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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