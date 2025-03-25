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Gelecek kışa yatırım yapmanın tam zamanı! Columbia'da Bahar Fırsatları'na özel büyük indirim
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Gelecek kışa yatırım yapmanın tam zamanı! Columbia'da Bahar Fırsatları'na özel büyük indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
25.03.2025 16:03
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Doğru zamanda alışveriş yapmanın bütçemize katkısı büyük. Peki alışverişte en doğru vakit, ne zaman? Tabii ki de sezon sonu indirimleri dönemi. Şanslısınız çünkü şu an devam eden ve üç gün sonra sona erecek Bahar Fırsatları kapsamında, sezonunda cep yakan Columbia montlar, ayakkabılar %40'a varan indirimlerle sizi bekliyor. Sizin için seçtiğimiz indirimdeki ürünleri kaçırmayın.

Alışverişte en avantajlı zamanlar genellikle sezon sonları oluyor. Kış sezonunun sona erdiği dönemde, markalar yaz koleksiyonlarına yer açabilmek için kışlık ürünlerde büyük indirimler yapıyor. Benzer şekilde, yaz sezonu bitiminde de yazlık ürünler düşük fiyatlarla alıcı buluyor. Bu dönemlerde yapılan alışverişler, sadece daha düşük fiyatlara ürün sahibi olmayı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bütçemize de büyük katkı sunuyor. Siz de gelecek kışa yatırım yapmak ve bütçenizi korumak isterseniz Bahar Fırsatları kapsamında indirime giren Columbia ürünlerine bir şans verebilirsiniz. Su geçirmez ve ısı yalıtımlı mont, ayakkabı ve daha pek çok üründe %40'a varan indirimleri keşfetmek için içeriğimizi okumaya devam edin.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Bahar Fırsatları kapsamındaki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Columbia ürünlerindeki tüm indirimler burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada! Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

1. Columbia Powder Lite II Kapüşonlu Kadın Mont

Adsız tasarım - 2025-03-25T152155.451

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Günlük kullanım için almak istedim; köpeği çıkarmak, bir anda alışverişe gitmek vb. Üzerime yirmi kat kıyafet giymekten nefret ediyorum. Çok soğuk bir bölgede yaşıyorum. Omni-Heat sistemi harika, vücut ısısını koruyor ve çok fazla kıyafet giymenize gerek kalmıyor. Altına uzun kollu bir tişört giyiyorum ve bu ceket üzerine, harika. L aldım ve biraz gevşek oturuyor, ama rahat olmak ve istersem altına daha fazla kıyafet koymak için harika."

  • "Memnunum. Çok sıcak tutuyor ve rahat, esnek."
Ürünü İncele

2. Columbia Powder Lite II Erkek Mont

Adsız tasarım - 2025-03-25T160057.237

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Montun kalitesine diyecek bir şey yok, tam soğuk havanın etkisini artırdığı bu zamanlarda aldım ve denedim. Herhangi bir şekilde soğuğu hissettirmiyor ve çok hafif, üzerinizde yok gibi. Normalde L giyiyorum ve bunu da L aldım, tam geldi."

  • "Dış mekan ekipmanlarının harika markası. Mükemmel uyum ve iyi görünümlü."
Ürünü İncele

3. Columbia Peakfreak II Mid Outdry Wp Kadın Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2025-03-25T161007.895

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika çok beğendim, tam numaramı aldım, oldu. Şiddetle tavsiye ederim."

  • "Columbia ayakkabıların normalden 1 numara büyük alınması gerektiğini bildiğim için direk 39 sipariş verdim. Büyük ve hantal görünmesine rağmen o kadar hafif ki, ayakta yok gibi. Yumuşacık yastıklı gibi. Mağaza fiyatının çok çok altında satın aldım amazondan. Bu da nasıl oluyor hala anlamış değilim."
Ürünü İncele

4. Columbia Delta Ridge II Down Kaz Tüyü Erkek Mont

Adsız tasarım - 2025-03-25T161705.249

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sıcacık tutuyor ve çok hafif, rahat. Sonbahar ve kış giyimi için, sıcak olmanız gereken ancak donma koşullarının altında olmadığınız zamanlar için harika. Giymesi çok rahat ve hiç hantal değil. Daha soğuk sıcaklıklar için altındaki katmanlarla da giyebilirsiniz. Sipariş verirken beden çizelgesini takip ettim ve ceket kollar da dahil olmak üzere bana mükemmel uyuyor. Cüzdanınız veya telefonunuz gibi şeyleri tutmak için iki derin iç cebi var. El cepleri de fermuarlı. Daha ılıman bir iklimde yaşıyorum, bu yüzden bu kış günlük giyim ve ilkbaharda kayak yapmak için tercih ettiğim ceket olacak."

  • "Çok çok iyi."
Ürünü İncele

5. Columbia Powder Lite II Hybrid Jacket Erkek Ceket

Adsız tasarım - 2025-03-25T163710.990

Kullanıcılar ne diyor?

Ürünü İncele

6. Columbia TRAILSTORM ASCEND WP Erkek Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2025-03-25T163950.243

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İlk kullanımda 4 mil yürüdüm ve çok iyiydiler. Rahat, iyi uyumlu ve kaliteli, çok iyi yapılmış."

  • "İlk gün bu ayakkabıları giyerek şiddetli dolu fırtınasından geçtim ve herhangi bir su sızıntısı belirtisi yoktu. Çok rahat ve hafif."
Ürünü İncele

7. Columbia Arcadia II Kadın Yağmurluk

Adsız tasarım - 2025-03-25T164048.112

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hızlı ve doğru teslimat. Ürün çok hızlı geldi. Gayet düzgündü."

  • "İyi bahar ceketi. İyi malzeme ve renk. Bu marka için iyi fiyat."
Ürünü İncele

8. Columbia Woodburn 2 Erkek Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2025-03-25T164252.930

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu markadan aldığım kaçıncı ayakkabım sayamadım, bu fiyata bulursanız hiç düşünmeden alın derim. Harika rahat ayakkabı, ayak terlemesi olanlar bence bu ayakkabıyı giymesin. Ben 5.020 TL'ye aldım. Teşekkürler Amazon."

  • "Oldukça dayanıklı ve iyi bir ürün Columbia markası ve fiyatları uygun."
Ürünü İncele

9. Columbia VERTISOL TRAIL Erkek Outdoor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2025-03-25T164449.981

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Columbia beni asla hayal kırıklığına uğratmadı. Bu ayakkabılar yürüyüş için harika."

  • "Etkileyici kalite ve fiyat, çok rahat ve iyi malzeme."
Ürünü İncele

10. Columbia Tunnel Falls II Interchange Erkek 3 in 1 Mont

Adsız tasarım - 2025-03-25T164628.165

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Standart, iyi yapılmış Columbia ceketi. Uyumlu bedenimle ve uygun boyutlu. Sıcacık tutuyor ve yağmurdan koruyor."

  • "Müthiş. Çok beğendim. Gönülden tavsiye."
Ürünü İncele

Bu içerik 25 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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