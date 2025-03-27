Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzleri kar maskeli 5 kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sokak ortasında bir kişiyi öldüresiye dövmeye başladı.

YERE YATIRIP DARBETTİLER

Şüpheliler sopalarla yere yatırdıkları kişiyi tekmeleyip darbettikten sonra bir otomobile binip kaçtı.



O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, olay yerinden kaçan 5 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır