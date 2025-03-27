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  4. Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler

27.03.2025 22:44
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27.03.2025 22:44
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Adana’da yüzü kar maskeli 5 şahıs, sokak ortasında bir kişiyi sopalarla öldüresiye darbedip otomobille kaçtı. Saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayın ardından saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzleri kar maskeli 5 kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sokak ortasında bir kişiyi öldüresiye dövmeye başladı.

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YERE YATIRIP DARBETTİLER

Şüpheliler sopalarla yere yatırdıkları kişiyi tekmeleyip darbettikten sonra bir otomobile binip kaçtı.
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O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, olay yerinden kaçan 5 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana saldırı
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