Gaziantep'te iftar vakti silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Şehitkamil ilçesi kırsal Küllü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar saati köyde çocuklar arasında başlayan kavgaya aileler de dahil oldu. Kısa sürede büyüyen kavgada silahların da kullanılması sonucu 4 kişi yaralandı. Kavga sonrası köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

KÖYDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet T. (37) isimli şahıs, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken jandarma ekipleri de köyde güvenlik önlemi alındı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır