C vitamini meğer sadece turunçgillerde değilmiş! Bağışıklık bağırsaklardan başlıyor

Havaların soğumasıyla artan hastalıklara dikkati çeken Diyetisyen Gizem Güneş, su tüketiminin azaltılmaması ve beslenmede fermente gıdalar ile C vitaminine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

SU TÜKETİMİNİN ÖNEMİ

Mevsim geçişleri ve havaların hızlıca soğumasıyla birlikte grip ile soğuk algınlığı vakalarında artış yaşanmaya başladı. Diyetisyen Gizem Güneş, hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirmenin yolunun sofralardan geçtiğini ifade etti.

Havaların soğumasıyla birlikte su tüketiminin azaldığını hatırlatan Güneş, "Bunu tekrar arttırarak yani her zaman olduğu gibi 2.5 - 3 litre bandında tutarak bağışıklığımızı olabildiğince arttırabiliriz" dedi.

BAĞIŞIKLIĞIN TEMELİ: BAĞIRSAKLAR

Bağışıklığın temel unsurunun bağırsaklar olduğunu aktaran Güneş, menülerde yoğurt, süt ve ayran gibi ürünlerin eksik edilmemesi gerektiğini kaydetti. Güneş, pancar ve turşu gibi fermente ürünlerle bağırsaktaki prebiyotik ile probiyotik miktarının artırılarak bağışıklığın güçlü kılınabileceğini söyledi.

C VİTAMİNİ SADECE TURUNÇGİLLER DE BULUNMUYOR!

Beslenmede C vitamininin önemine de değinen Güneş, "C vitamini deyince aklımıza turunçgiller geliyor ama turunçgillerden daha fazla C vitamini içeren brokoli, kırmızı biber, kivi, yine olabildiğince maydanoz gibi sebzeleri de sofralarımıza ekleyerek bağışıklığımızı güçlendirmeye yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Güneş, güçlü bir bağışıklık için sağlam bir beslenme düzenine ihtiyaç duyulduğunu belirterek besinlerin gün içindeki öğünlere dengeli şekilde eklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA