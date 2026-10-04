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Bursa'da ormanda kanlı gece: Otomobilde 18 yaşındaki sevgilisinin boğazını kesti!

Bursa'da 24 yaşındaki M.B., kız arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonucu büyük bir vahşet işledi. Çift ormanda otomobilin içindeyken M.B., 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ı boğazını keserek öldürdü. Kendine de zarar veren şüpheli gözaltında.

Bursa'da ormanda kanlı gece: Otomobilde 18 yaşındaki sevgilisinin boğazını kesti!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde dün gece yaşanan olay dehşete düşürdü. 24 yaşındaki M.B. ile sevgilisi olduğu öne sürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan otomobille gittikleri ormanda tartıştı. M.B. yanındaki bıçakla önce genç kızın boğazını kesip öldürdü, ardından kendine zarar verdi.

ORMANDA OTOMOBİLDE TARTIŞTILAR

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Güngörmez Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre; ormana otomobille gelen ve sevgili olduğu öne sürülen Gökçe Alkan ile M.B. arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLA SEVGİLİSİNİN BOĞAZINI KESTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine, M.B., yanındaki bıçakla Gökçe Alkan’ın boğazını kesti.

Bursa da ormanda kanlı gece: Otomobilde 18 yaşındaki sevgilisinin boğazını kesti! 1

MAHALLELİDEN YARDIM İSTEDİ

Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin, vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi.

KENDİ BOYNUNDA DA KESİK VAR

Öte yandan, şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi.

GENÇ KIZDAN ACI HABER GELDİ

Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Gökçe Alkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alkan’ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı M.B.’nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Bursa da ormanda kanlı gece: Otomobilde 18 yaşındaki sevgilisinin boğazını kesti! 2


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Bursa Otomobil orman bıçak
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