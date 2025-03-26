Siber saldırılar 2024'te zirveye çıktı: Veri ihlalleri ve mağduriyetler yüzde 211 arttı

Online PR Servisi B2Press, siber saldırılarla ilgili kapsamlı araştırmalarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırmalara göre, 2024 yılında siber yetenek açığının yüzde 8 oranında arttığı, Kimlik Hırsızlığı Kaynak Merkezi tarafından izlenen 3.158 veri ihlali ile mağduriyet bildirimlerinin ise yüzde 211 oranında artarak 1,3 milyar seviyesine ulaştığı belirtildi. B2Press, güncel araştırmalara dayanarak, henüz yasalaşmamış olan Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni de göz önünde bulundurarak küresel siber güvenlik ortamını değerlendirdi. Dünya Ekonomik Forumu verilerine dayanarak yapılan analizlerde, 2025 yılında siber tehditlerin, fidye yazılımları, sosyal mühendislik ve yapay zeka gibi teknolojilerin yardımıyla daha karmaşık ve sofistike bir hale geleceği öngörülüyor.

HALK ENDİŞELERİNİ AÇIKÇA BİLDİRİYOR

Kuruluşların yüzde 66'sı, öncelikli olarak yapay zekanın siber güvenlikte oyunun kurallarını değiştireceğini düşünüyor. Onu, bilişim ve bulut teknolojileri izliyor. Bu saldırılardan ise en çok, yüzde 49'unun siber güvenlik hedeflerine ulaşmak için gerekli yeteneklerden yoksun olduklarını belirttiği kamu sektörü etkileniyor. Jeopolitik belirsizlikler, siber eşitsizlik ve sofistike siber tehditlerle karakterize edilen karmaşık bir arenada hükümetlerin de güvenliği önceliklendirmeleri gerekiyor. Çünkü halk da bu konudaki endişelerini açıkça bildiriyor.

'SİBER GÜVENLİK TRENDLERİ: DÖNÜŞÜM YOLUYLA DAYANIKLILIK' RAPORU

Avrupa ve Kuzey Amerika'da halkın yüzde 15'i, ülkelerinin alt yapısını hedef alan büyük siber olaylara hükümetlerin yanıt verme yeteneğine güvenmiyor. Bu oran Afrika'da yüzde 36, Latin Amerika'da yüzde 42 ve Türkiye'nin de dahil olduğu Orta Doğu'da yüzde 21 olarak ölçülüyor. Gartner'ın yakın zamanda yayımladığı 'Siber Güvenlik Trendleri: Dönüşüm Yoluyla Dayanıklılık' raporuna göre siber tehditlere önlem alınması çerçevesinde iş sürekliliğini ve işbirlikçi risk yönetimini vurgulayan programlara ihtiyacın arttığına dikkat çekti. Raporda, ülkelerin, kuruluşların ya da işletmelerin de saldırıların giderek arttığı bir zeminde dönüşümle etkin mücadele etmek için veri güvenliği programlarını, işbirlikçi siber riskleri, makine kimliklerini yönetmeleri gerektiği yer aldı.

Dayanıklılığı sürekli kılmak için ise siber güvenlik teknolojilerinin optimizasyonunu sağlarken siber güvenlik ekibinin refahını da korumaları önerildi. Tüm bu önlemler, liderleri bekleyen siber tehdit ortamının tamamıyla yok olmasını sağlamasa da siber güvenliğin stratejik bir zorunluluk olduğu ortaya koyuldu.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır