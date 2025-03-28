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Bahar Fırsatları bugün bitiyor! Hafifliğiyle şaşırtan, performansıyla etkileyen KRON TX 150-28 Jant Bisiklet indirimde
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Bahar Fırsatları bugün bitiyor! Hafifliğiyle şaşırtan, performansıyla etkileyen KRON TX 150-28 Jant Bisiklet indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
28.03.2025 12:15
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Kendinize ait bir rota çizmenin keyfi, özgürce pedal çevirdiğiniz o ilk kilometrede başlar. Yolun zeminine uyum sağlayan lastikler, hafif ama sağlam gövde ve yokuşlarda sizi yormayan vites geçişleri, deneyiminizi baştan sona etkileyecek detaylar. Güvenli bir bisiklete sahip olmak ise hiç şüphesiz bu süreci kolaylaştıracaktır. Güçlü donanımı ve rahat yapısıyla öne çıkan Kron bisiklet, sizi yarı yolda bırakmayacak bir ürün. Üstelik Bahar Fırsatları'na özel 1513 TL indirimde! İşte detaylar...

Şehir içinde işe giderken ya da hafta sonu rotasını bilinmeyen bir yola çevirirken, altında güvenebileceğiniz bir bisikletiniz olsun istemez misiniz? Pedal çevirmek, trafikten bunaldığınız anlarda özgürlüğün başka bir yolu olur sizin için... O zaman tam da bu hissi yaşamak isteyenler için, performansı ve konforuyla öne çıkan KRON TX 150-28 Jant Bisiklet ile tanışma zamanı. Hem de Bahar Fırsatları kapsamında 1513 TL indirimle satışta. Tüm detayları görmek için içeriğe mutlaka göz atın.

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KRON TX 150-28 Jant Bisiklet

KRON TX 150-28 Jant Trekking Bisiklet

KRON TX 150-28 Jant Bisiklet, hafif ama sağlam 6061 alüminyum kadrosuyla yormadan ilerlemenize yardımcı olurken, ürünün Shimano vites ve fren sistemiyle kontrol her zaman elinizde kalıyor. Konforlu, Selle Royal selesi, hidrolik disk frenleri ve çift alüminyum jantları sayesinde özellikle inişlerde ekstra güven hissi vererek sürüşünüzü daha rahat hale getiriyor. Mat siyah-kırmızı rengiyle de dikkatleri üzerine çeken modelle yolda geçerken dönüp bakan çok olur, bizden söylemesi.

Vites sayısı: 24
Vites sistemi: 8x3
Ağırlık: 14,25 kg
Lastikler: 700x40 mm
Kadro: 16 inç

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Bu içerik 28 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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