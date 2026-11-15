Çorum’da yoğun sis etkili oldu

Çorum’da etkili olan yoğun sis görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.
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Çorum’da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis sebebiyle Ankara-Samsun kara yolunda görüş mesafesi yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Sürücüler sis sebebiyle hızlarını düşürerek kara yolunda ilerledi.
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