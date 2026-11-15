Çorum’da yoğun sis etkili oldu

Çorum’da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis sebebiyle Ankara-Samsun kara yolunda görüş mesafesi yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Sürücüler sis sebebiyle hızlarını düşürerek kara yolunda ilerledi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır