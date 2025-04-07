ŞOK'a masaj tabancası geliyor! 9 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 15 Ocak 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında bebek ürünlerinden beyaz eşyalara, gıda ve hijyen ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Beyaz eşyalar, masaj tabancası, laptop ve dahası

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Laptoplar indirimde! Ürünleri burada bulabilirsiniz.

Akıllı kameralardaki indirim kaçmaz! Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Müzik keyfinizi zirveye taşıyacak kulaklarda indirimler devam ediyor. Buraya tıklayıp ürünleri inceleyebilirsiniz.

Gıda ürünlerinde indirim var!

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda kategorisinde indirimli tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Kahve tiryakilerinin favorisi kahvelerde indirim başladı. Ürünleri burada bulabilirsiniz.

Atıştırmalıklarda da indirim var. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde %40'a varan indirimler var

Sizin için hijyen&kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz

Deterjanlarda indirim başladı! Buraya tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz.

Farklı saç tiplerine uygun şampuanlarda avantajlı fiyatlar var! Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Cilt bakımında favorisi La Roche Posay'de indirimler devam ediyor. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

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Bebeğinizi mutlu edecek ürünler ŞOK'ta

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Bu içerik 7 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.