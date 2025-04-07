Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a masaj tabancası geliyor! 9 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

ŞOK'a masaj tabancası geliyor! 9 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 9 Nisan 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında yine her ihtiyaca uygun ürünler alışveriş severleri bekliyor. Sizin için ŞOK Haftanın Fırsatları'nın yer aldığı broşüre içeriğimizde yer verdik. Bütçe dostu alışveriş için bakmadan geçmeyin.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 15 Ocak 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında bebek ürünlerinden beyaz eşyalara, gıda ve hijyen ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BİM'e Altus akıllı televizyonlar geliyor! BİM'e Altus akıllı televizyonlar geliyor!

Beyaz eşyalar, masaj tabancası, laptop ve dahası

7

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Laptoplar indirimde! Ürünleri burada bulabilirsiniz.

Akıllı kameralardaki indirim kaçmaz! Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Müzik keyfinizi zirveye taşıyacak kulaklarda indirimler devam ediyor. Buraya tıklayıp ürünleri inceleyebilirsiniz.

Gıda ürünlerinde indirim var!

1

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda kategorisinde indirimli tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Kahve tiryakilerinin favorisi kahvelerde indirim başladı. Ürünleri burada bulabilirsiniz.

Atıştırmalıklarda da indirim var. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde %40'a varan indirimler var

2

Sizin için hijyen&kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz

Deterjanlarda indirim başladı! Buraya tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz.

Farklı saç tiplerine uygun şampuanlarda avantajlı fiyatlar var! Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Cilt bakımında favorisi La Roche Posay'de indirimler devam ediyor. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

Bebeğinizi mutlu edecek ürünler ŞOK'ta

3

4

Sizin için seçtiklerimiz

Çok satan Philips Avent pipetli bardak indirimde, burada.

Aptamil bebek sütü indirime girdi! Ürünü burada bulabilirsiniz.

Mama sandalyesi de indirimde! Ürünler burada.

ŞOK'ta seçili ürünlerde ne alırsan 75 TL!

5

Ve kazan kazan fırsatı

6

Bu içerik 7 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

 Columbia, Merrell, Salomon... Outdoor giyim fırsatları burada

Columbia, Merrell, Salomon... Outdoor giyim fırsatları burada

 Güçlü, çekici ve kalıcı! Guess Uomo Acqua Erkek Parfümü indirimde, kaçırmayın

Güçlü, çekici ve kalıcı! Guess Uomo Acqua Erkek Parfümü indirimde, kaçırmayın

 JBL kalitesiyle indirimli fiyattan tanışma vakti!

JBL kalitesiyle indirimli fiyattan tanışma vakti!

Favori MUGO ürünlerini bir araya getiren avantaj paketleri burada!

Favori MUGO ürünlerini bir araya getiren avantaj paketleri burada!

 Açık havada keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

Açık havada keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu
İş birliği İçerikleri
Spor giyim tutkunlarını sevindirecek bu fırsatı kaçırmayın!

Spor giyim tutkunlarını sevindirecek bu fırsatı kaçırmayın!

BİM'e Altus akıllı televizyonlar geliyor!

BİM'e Altus akıllı televizyonlar geliyor!

Columbia, Merrell, Salomon... Outdoor giyim fırsatları burada

Columbia, Merrell, Salomon... Outdoor giyim fırsatları burada

JBL kalitesiyle indirimli fiyattan tanışma vakti!

JBL kalitesiyle indirimli fiyattan tanışma vakti!

Güçlü, çekici ve kalıcı! Guess Uomo Acqua Erkek Parfümü indirimde, kaçırmayın

Güçlü, çekici ve kalıcı! Guess Uomo Acqua Erkek Parfümü indirimde, kaçırmayın

Açık havada keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

Açık havada keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

Açık havada keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

Açık havada keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

BİM'e Arzum mutfak robotu geliyor!

BİM'e Arzum mutfak robotu geliyor!

Günün fırsatı! Lacoste L Homme Erkek Parfümü indirimde

Günün fırsatı! Lacoste L Homme Erkek Parfümü indirimde

Ebeveynler buraya! Kolay katlanıyor, ekstra rahatlık sunuyor...

Ebeveynler buraya! Kolay katlanıyor, ekstra rahatlık sunuyor...

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Favori MUGO ürünlerini bir araya getiren avantaj paketleri burada!

Favori MUGO ürünlerini bir araya getiren avantaj paketleri burada!

Favori MUGO ürünlerini bir araya getiren avantaj paketleri burada!

Favori MUGO ürünlerini bir araya getiren avantaj paketleri burada!

A101'e Philips tam otomatik espresso makinesi geliyor!

A101'e Philips tam otomatik espresso makinesi geliyor!

Çok satanlarda birinci! Kısa sürede etkili temizlik sunuyor, kullanıcılarından tam not alıyor

Çok satanlarda birinci! Kısa sürede etkili temizlik sunuyor, kullanıcılarından tam not alıyor

Marvel hayranlarının övgüler yağdırdığı LEGO setinde fırsat zamanı

Marvel hayranlarının övgüler yağdırdığı LEGO setinde fırsat zamanı

ŞOK'a GEZER terlikler geliyor!

ŞOK'a GEZER terlikler geliyor!

Karizmatik erkeklerin favori parfümlerinden Missoni Pour Homme indirimde

Karizmatik erkeklerin favori parfümlerinden Missoni Pour Homme indirimde

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
BİM'e Altus akıllı televizyonlar geliyor!

BİM'e Altus akıllı televizyonlar geliyor!

Columbia, Merrell, Salomon... Outdoor giyim fırsatları burada

Columbia, Merrell, Salomon... Outdoor giyim fırsatları burada

JBL kalitesiyle indirimli fiyattan tanışma vakti!

JBL kalitesiyle indirimli fiyattan tanışma vakti!

Güçlü, çekici ve kalıcı! Guess Uomo Acqua Erkek Parfümü indirimde, kaçırmayın

Güçlü, çekici ve kalıcı! Guess Uomo Acqua Erkek Parfümü indirimde, kaçırmayın

Açık havada keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

Açık havada keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

BİM'e Arzum mutfak robotu geliyor!

BİM'e Arzum mutfak robotu geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Muğla'da hastanede taciz skandalı iddiası! İlişki teklifini reddedince ölümle tehdit etmiş

Hastanede taciz skandalı iddiası! İlişki teklifini reddedince...

İneğin darbesi 10 yaşındaki Berfin'i hayattan kopardı! Şanlıurfa'da kahreden olay

İneğin darbesi 10 yaşındaki Berfin'i hayattan kopardı!

Sapanca Gölü'ne akan derede görülmüştü! Ekipler harekete geçti

Sapanca Gölü'ne akan derede görülmüştü! Ekipler harekete geçti

Bahçede otururken maganda kurşunuyla yaralandı

Bahçede otururken maganda kurşunuyla yaralandı

Son dakika | Karnında bebek var demediler, hamile kadını da öldürdüler! İstanbul’da maskeli saldırgan dehşeti: Ev kan gölüne döndü

Karnında bebek var demediler, hamile kadını da öldürdüler

BİM'e Altus akıllı televizyonlar geliyor! 11 Nisan 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Altus akıllı televizyonlar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.