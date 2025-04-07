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BİM'e Altus akıllı televizyonlar geliyor! 11 Nisan 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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BİM'e Altus akıllı televizyonlar geliyor! 11 Nisan 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 11 Nisan 2025 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalogta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Akıllı televizyon modelleri, pratik mutfak gereçleri, North Pacific valiz, Fakir süpürge ve dahası uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Akıllı televizyon Cep telefonu, kablosuz kulaklık, speaker...

2

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

SteelSeries oyuncu kulaklığında avantajlı fiyat! Ürüne göz atmak için buraya tıklayın.

Müzik zevkinizi zirveye taşıyacak Soundcore bluetooth hoparlör indirimde, burada.

Acer laptop indirimde! Buradan ürünü bulabilirsiniz.

Fakir elektrikli süpürge, Philips buhar kazanlı ütü, robot süpürge ve dahası

1

Sizin için seçtiklerimiz

Süpürgelerde indirim başladı! Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Ütü modellerinde indirimler devam ediyor. Ürünler burada.

Karaca saç kurutma makinesinde fiyat düştü, burada.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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Ve çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklar

3

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocuğunuzun keyifli vakit geçirmesini sağlayacak oyuncaklarda kaçırılmayacak fiyatlar var! Ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

7'den 70'e herkesin favorisi LEGO'larda indirimler var, burada.

Hot Wheels indirimleri burada sizi bekliyor.

North Pacific valizler BİM'de!

4

Sizin için seçtiklerimiz

Seyahatlerin olmazsa olmazı valizlerde indirim var! Ürünlere göz atmak için buraya tıklayın.

Çok satan Stanley kamp buzluğunda indirimler burada sizi bekliyor.

BİM'e temizlik aletleri geliyor!

5

Sizin için ev temizlik ürünleri kategorisinde seçtiklerimiz

Temizliği pratik hale getirecek ev temizlik ürünlerindeki indirimlerin tamamı burada.

Çok satan Sleepy temizlik havluları indirime giren ürünler arasında. Buraya tıklayarak ürünlere göz atabilirsiniz.

Çamaşır sepetleri de indirimde! İndirimdeki çamaşır sepetlerini burada bulabilirsiniz.

Her mutfağın ihtiyacı pratik mutfak gereçlerinde indirim

6

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçlerindeki indirimleri kaçırmamak için acele edin. Ürünler burada.

Karaca'dan Kütahya Porselen'e yemek takımlarında indirimler burada.

Sağlıklı ve lezzetli tariflerin olmazsa olmazı Cosori airfryerlar indirimde! Buraya tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 7 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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