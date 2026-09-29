1 ton 958 kiloluk uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu suçlarıyla mücadele çerçevesinde Serdivan ilçesinde 2 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 19 kilo 582 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen sentetik kannabinoidden yaklaşık 1 ton 958 kilogram bonzai elde edilebileceği değerlendirildi. Adli işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır