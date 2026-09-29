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1 ton 958 kiloluk uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 ton 958 kilogram bonzai elde edilebileceği değerlendirilen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

1 ton 958 kiloluk uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu suçlarıyla mücadele çerçevesinde Serdivan ilçesinde 2 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 19 kilo 582 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen sentetik kannabinoidden yaklaşık 1 ton 958 kilogram bonzai elde edilebileceği değerlendirildi. Adli işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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