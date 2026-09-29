Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü fiziki takipli çalışmalar kapsamında bugün operasyon düzenledi. Belirlenen adresler ile bir araçta yapılan aramalarda 2 bin 920 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılık talimatı doğrultusunda işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır